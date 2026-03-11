Десять бойцов из Махачкалы названы убитыми на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Представители властей передали награды близким махачкалинцев, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1854 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 9 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1844 бойцов из Дагестана.
Родственникам 10 махачкалинцев, убитых в военной операции, 6 марта были переданы государственные награды, сообщил в своем телеграм-канале мэр Джамбулат Салавов.
В публикации названы убитыми Абдурахман Шахбанов, Завур Далгатов, Камиль Гасанов, Камиль Шахбанов, Магомед Саламов, Магомедрасул Расулов, Мамед Мамедов, Шамил Шейхов, Эльман Хабаев и Шамиль Абдулаев.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1854 бойцов из Дагестана.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.
