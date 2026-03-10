Жители Хасавюрта пожаловались на состояние дороги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Хасавюрта сняли видео о разбитой дороге по улице Завокзальной, где с трудом удается проехать. Многочисленные обращения в местную администрацию не дали результатов, пожаловались горожане.

По словам жителей, на улице Завокзальной в Хасавюрте, асфальта нет уже больше года - на дороге глубокие ямы, выбоины и колеи. При этом по улице проезжают сотни машин в сутки. Водители вынуждены объезжать ямы по встречке или обочинам, создавая аварийные ситуации.

Видео от подписчика о плачевном состоянии улицы опубликовал Telegram-канал "Народный фронт Дагестан", насчитывающий более двух тысяч подписчиков.

"Улица Завокзальная, после дождей здесь у нас бывает вот такая ситуация", - говорит местный житель, показывая грязь и глубокие лужи, которые автомобилисты пытаюся объехать, выезжая на встречную полосу.

По словам жителей, ранее они уже обращались в администрацию, но чиновники только "латают временно эту дорогу". "После каждого дождя это все опять вымывается, здесь в таком состоянии метров 300-400 дороги", - поясняет горожанин на видео.

Автомобилисты жалуются на пробитые колеса и испорченную подвеску, пешеходы тоже не могут пройти через грязь и лужи. Несмотря на жалобы ремонтом так никто и не занялся, говорят жители Хасавюрта.

Глава администрации города Корголи Корголиев отчитался сегодня в Telegram-канале о работе по временной засыпке образовавшихся ям и повреждений дорожного покрытия в городе.

"Ремонтные работы с применением асфальтобетонной смеси планируется начать в начале апреля текущего года при наступлении благоприятных погодных условий. Работы будут проводиться поэтапно на различных участках городских дорог", - сообщил он.

"Кавказский узел" также писал, что жители Махачкалы пожаловались на качество дорог в городе. Помимо улицы Ирчи Казака, где более 170 дней власти Махачкалы не заделывают яму, в городе существует множество проблемных дорог. Активисты анонсировали запуск проекта "Монитор дорог", цель которого помочь чиновникам найти и исправить дефекты. В конце февраля жители Дербента пожаловались на неотремонтированную дорогу. По словам жителей, улица Коркмасова в Дербенте не ремонтировалась около 70 лет. Им приходится вычерпывать из луж воду, чтобы дети могли добраться до школы.

Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. В ходе прямой линии 27 ноября 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.