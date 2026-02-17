Жители Махачкалы заявили о множестве проблемных дорог в городе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помимо улицы Ирчи Казака, где более 170 дней власти Махачкалы не заделывают яму, в городе существует множество проблемных дорог. Активисты анонсировали запуск проекта "Монитор дорог", цель которого - помочь чиновникам найти и исправить дефекты.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы пожаловались 15 февраля, что яма на дороге по улице Ирчи Казака не закопана уже 173 дня. Глава Центра управления регионом возложил ответственность за окончание ремонта на ресурсоснабжающую организацию.

Администрация Махачкалы сообщила 15 февраля в своем телеграм-канале, что сведения о раскопанном «несколько сот дней» участке дороги не соответствуют действительности. Начальник управления административно-технической инспекции и муниципального контроля мэрии Магомед Абдулкадыров проинформировал, что ордер на проведение земляных работ выдается профильным службам сроком на один месяц. «В данном месте ведется плановое переподключение потребителей к новой линии газопровода. Основные работы запланированы специализированными газовыми службами на 18 февраля текущего года. Сразу после завершения технических процедур и переподключения, подрядная организация приступит к обратной засыпке и полному восстановлению дорожного покрытия», - говорится в публикации.

Жители Махачкалы рассказали 16 февраля корреспонденту "Кавказского узла" про яму на улице Ирчи Казака.

Яма находится на оживленном перекрестке и мешает водителям, сообщил житель улицы Ирчи Казака Заур. «Чтобы ее объехать, приходится перестраиваться к встречному потоку. Проехать справа, ближе к тротуару, проблематично, так как там находится большая выбоина», - рассказал он.

«С улицы Гамидова поворот на Ирчи Казака очень загруженный, так как там находится большой рынок и много строительных магазинов. Поэтому яма очень мешает при проезде, образовываются пробки», - отметил Абдулла.

Махачкалинцы добавили, что в городе существует много улиц с ямами и выбоинами, которые никто не ремонтирует. «По проспекту Шамиля, возле дома 162Б несколько месяцев большая яма», - говорит Исмаил. Огромные ямы на улице Ахмет-Хана Султана, возле банкетного зала "Элита", сообщил Арсен. В поселке Семендер невозможно нормально проехать по улице Астраханская, сказал Магарам.

«Яме в Махачкале по улице 2-я Шуринская,10 по популярности, конечно, далеко до знаменитой ямы на перекрёстке проспекта Гамидова и улицы Ирчи Казака. Но она намного старше её - полтора года уже, как её вскопали, и уехали. На фото не видно, но этот массив ям глубокий», - публикует обращение махачкалинцев «Черновик».

Юрист рассказал об ответственности властей за несвоевременный ремонт дорог

На дорогах Махачкалы ямы располагаются по всему городу, для исправления этой ситуации активисты запускают проект «Монитор дорог», сообщил в своем телеграм-канале активист движения «Город наш», руководитель организации «Монитор ЖКХ» Зияудин Увайсов.

«Мы хотим помочь чиновникам найти эти дефекты, чтобы они могли их исправить. Закон предусматривает сроки исправления с момента выявления от одного до 12 дней, это зависит от важности дорог. Хотим добиться, чтобы службы города соблюдали эти нормы», - сказал Увайсов.

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что точных сроков проведения дорожных работ по исправлению неровностей и ям единый закон не обозначает, они регулируются ГОСТами, техническими регламентами и контрактами. Для небольших дефектов ямы должны устраняться в течение 5–10 суток в зависимости от категории дороги, отметил юрист.

Он добавил, что несвоевременное устранение дефектов или несоблюдение норм ремонта квалифицируется по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Здесь предусмотрены штрафы: для должностных лиц - 20–30 тысяч рублей, юридических лиц - 200–300 тысяч рублей. «Жалобы можно подавать в ГАИ, мэрию или прокуратуру, с фотофиксацией. Действенным методом является обращение на платформу обратной связи на "Госуслугах", где установлены четкие сроки рассмотрения, ответственные органы обязаны отреагировать на жалобу. Эффект от гражданской активности местных жителей, публикующих подобные факты в соцсетях, также не остаются незамеченными, и привлекает внимание чиновников, вынужденных на это реагировать», - рассказал Алиев.

Жители дагестанских сел жалуются на отсутствие дорог

На проблемы с дорогами 15 февраля пожаловались и участники СВО из Дагестана. Они обратились к главе республики Сергею Меликову, потребовав начать строительство дороги в селе Куба Лакского района.

"Мы выходцы из села Куба Лакского района Республики Дагестан, участники специальной военной операции. Обращаемся к главе Республики Дагестан. Уважаемый Сергей Алимович, из нашего маленького села на защиту родины ушло почти семьдесят человек. Наше родовое село находится в удручающем состоянии, нет нормальных условий для жизни", - заявил военный.

По их словам, от республиканской трассы до села всего три километра, но дороги фактически нет. "Из-за этого месяц назад с обрыва упала машина, и насмерть разбился молодой сельчанин, единственный сын в семье. Проект реконструкции дороги прошел все экспертизы и получил положительное заключение. Однако решение о строительстве по непонятным причинам каждый раз откладывается", - отметили военные.

Как сообщает официальный орган мэрии «Махачкалинские известия», во время личного приема граждан к главе Махачкалы Джамбулату Салавову обратился отец участника СВО. Он попросил помочь с благоустройством подъездного пути - выполнить подсыпку и грейдирование грунтовой дороги на улице Пшеничной в поселке Ленинкент. «Просьба была взята на контроль. Специализированная техника управления жилищно-коммунального хозяйства города уже приступила к работам, протяженность ремонтируемого участка составляет около 400 метров. Все необходимые работы будут завершены в течение двух дней», - отреагировали в мэрии, отметив, что «администрация города держит на особом контроле и в приоритетном порядке решает вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей».

Напомним при этом, что принимающие участие в СВО военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте Сергей Меликов.

Не только жители Дагестана жалуются на проблемы с дорогами. В сентябре 2021 года "Кавказский узел" писал про жителя города Шахты Ростовской области Александра Титова, который несколько лет самостоятельно ремонтировал ямы на дорогах города. По его словам, ремонтирует он дорогу, собирая старые куски асфальта, кирпичи. "Если тут рядом, то вожу всё на тележке, которую сам сделал. Если ямы далеко, то вожу материал на своём автомобиле "Ока", - рассказал он.

Титов также сообщил, что ему пришло письмо из администрации города. Его предостерегли от создания помех движению, заявили, что он "не должен повреждать дорожное полотно, не должен оставлять на проезжей части мусор, всё это административно наказуемо, за это может быть штраф". "Но с моей стороны никаких нарушений нет. Я ремонт провожу аккуратно, проезду машин не мешаю, мусор за собой не оставляю и дороги не порчу, а, наоборот, ремонтирую их. Ну и меня попросили прежде чем начинать ремонт, обращаться в департамент городского хозяйства [...] А до этого мне благодарность присылали", - поделился он.

Комментируя ситуацию, юрист Евгений Трифонов сказал, что, согласно законодательству, дороги должны ремонтировать специалисты. По его словам, ремонт дороги - это сложный технологический процесс, и простой человек "не сможет приобрести хороший материал, не сможет качественно отремонтировать дорожное полотно", пояснил Трифонов. "Действия администрации Шахт полностью обоснованы, так как существуют требования, и эти требования должны исполняться [...] потому что существуют нормы безопасности", - подчеркнул юрист.