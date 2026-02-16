Участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие дороги к своему селу

Военные из Дагестана в зоне спецоперации на Украине записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, требуя начать строительство дороги в селе Куба Лакского района.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года военные из Дагестана записали в зоне спецоперации на Украине видеообращение к Сергею Меликову с просьбой о помощи в газификации дома в Избербаше.

Видеообращение участников военной операции на Украине к главе Дагестана Сергею Меликову и главе Махачкалы Джамбулату Салавову было размещено в Telegram-канале "КАЙФ Дагестана", который имеет более 42 тысяч подписчиков. Видео к 05.30 мск набрало более 3000 просмотров.

На видео сняты двое мужчин в камуфляже, вооруженные автоматическим оружием. Один из них произносит текст, обращаясь к чиновникам.

“Мы выходцы с села Куба лакского района республики Дагестан, участники специальной военной операции. Обращаемся к главе республики Дагестан. Уважаемый Сергей Алимович, из нашего маленького села на защиту родины почти семьдесят человек. Наше родовое село находится в удручающем состоянии, нет нормальных условий для жизни”, - заявил военный..

По его словам, от республиканской трассы до села Куба всего три километра, однако дорога фактически отсутствует.

“Из-за этого месяц назад обрыва упала машина и насмерть разбился молодой сельчанин, единственный сын в семье. Проект реконструкции дороги прошел все экспертизы и получил положительное заключение.. Однако, решение строительства по непонятным причинам каждый раз откладывать. Просим вас поддержать нас и дать поручение профильным ведомствам начать строительство дороги, чтобы мы были спокойны за жизнь и безопасность членов наших семей”, - обращается к Меликову военный.

Власти обещали потратить на дорогу 205 миллионов рублей

Известно, что в декабре государственная экспертиза проектов Республики Дагестан выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию реконструкции подъездной дороги от трассы Мамраш — Ташкапур — Араканский мост к селу Куба. Этот участок протяженностью 2,9 км относится к IV категории дорог. Сметная стоимость работ составит 205,6 млн руб, об этом 19 декабря 2025 года сообщило издание “Коммерсант”.

Прямая линия Меликова разочаровала жителей Дагестана В ходе прямой линии глава Дагестана Сергей Меликов обошел острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые удобные ответы, указали жители республики, отметив, что ждали разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

По данным издания, генподрядчиком выступает ООО «Экодор». Застройщик — ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан». Проект включает восстановление дорожного полотна, земляные работы, устройство новой дорожной одежды и укрепление обочин.

Ранее "Кавказский узел" писал, что принимающие участие в СВО военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы.

Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте Сергей Меликов.

Обращения участников СВО из Дагестана к властям вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

