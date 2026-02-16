×

Кавказский узел

11:01, 16 февраля 2026

Участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие дороги к своему селу

Кадр видеообращения участников СВО к Сергею Меликову. 15 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/KAIF_Dagestana/24827

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные из Дагестана в зоне спецоперации на Украине записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, требуя начать строительство дороги в селе Куба Лакского района.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года военные из Дагестана записали в зоне спецоперации на Украине видеообращение к Сергею Меликову с просьбой о помощи в газификации дома в Избербаше.

Видеообращение участников военной операции на Украине к главе Дагестана Сергею Меликову и главе Махачкалы Джамбулату Салавову было размещено в Telegram-канале "КАЙФ Дагестана", который имеет более 42 тысяч подписчиков. Видео к 05.30 мск набрало более 3000 просмотров.

На видео сняты двое мужчин в камуфляже, вооруженные автоматическим оружием. Один из них произносит текст, обращаясь к чиновникам.

“Мы выходцы с села Куба лакского района республики Дагестан, участники специальной военной операции. Обращаемся к главе республики Дагестан. Уважаемый Сергей Алимович, из нашего маленького села на защиту родины почти семьдесят человек. Наше родовое село находится в удручающем состоянии, нет нормальных условий для жизни”, - заявил военный.. 

По его словам, от республиканской трассы до села Куба всего три километра, однако дорога фактически отсутствует. 

“Из-за этого  месяц назад обрыва упала машина и насмерть разбился молодой сельчанин, единственный сын в семье. Проект реконструкции дороги прошел все экспертизы и получил положительное заключение.. Однако, решение строительства по непонятным причинам каждый раз откладывать. Просим вас поддержать нас и дать поручение профильным ведомствам начать строительство дороги, чтобы мы были спокойны за жизнь и безопасность членов наших семей”, - обращается к Меликову военный. 

Власти обещали потратить на дорогу 205 миллионов рублей

Известно, что в декабре государственная экспертиза проектов Республики Дагестан выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию реконструкции подъездной дороги от трассы Мамраш — Ташкапур — Араканский мост к селу Куба. Этот участок протяженностью 2,9 км относится к IV категории дорог. Сметная стоимость работ составит 205,6 млн руб,  об этом 19 декабря 2025 года сообщило издание “Коммерсант”.

Сергей Меликов во время прямой линии. 28 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/agiprd/30188
13:53 28.11.2025
Прямая линия Меликова разочаровала жителей Дагестана
В ходе прямой линии глава Дагестана Сергей Меликов обошел острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые удобные ответы, указали жители республики, отметив, что ждали разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

По данным издания, генподрядчиком выступает ООО «Экодор». Застройщик — ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан». Проект включает восстановление дорожного полотна, земляные работы, устройство новой дорожной одежды и укрепление обочин.

Ранее "Кавказский узел" писал, что принимающие участие в СВО военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. 

Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте Сергей Меликов.

Обращения участников СВО из Дагестана к властям вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

