Госзакупка VPN подчеркнула проблему с доступом к мессенджерам в Дагестане

Минцифры Дагестана разместило контракт на закупку услуги VPN на фоне замедления работы Telegram. В республике мессенджеры Telegram и WhatsApp* по-прежнему не открываются без VPN, рассказали жители Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram на фоне блокировки мессенджера. При этом в Дагестане смягчены ограничения доступа к мессенджерам, введенные в 2024 году, сообщили местные журналисты.

В октябре 2025 года жалобы на сбои мессенджеров Telegram и WhatsApp* стали поступать от пользователей из регионов юга России, Роскомнадзор подтвердил, что сбои обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство.

Минцифры Дагестана в день, когда Роскомнадзор частично замедлил Telegram, объявило о контракте на VPN за 650 тысяч рублей, сообщил 11 февраля телеграм-канал Mash Gor, опубликовав скриншот с сайта госзакупок.

9-10 февраля пользователи Telegram в России начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. Власти приняли решение начать замедление работы Telegram в стране, рассказали 10 февраля источники РБК в профильных ведомствах и в IT-индустрии. Один из них уточнил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются. Представитель Роскомнадзора в тот же день подтвердил изданию, что ведомство продолжает принимать меры, чтобы побудить администрацию Telegram выполнить требования российского законодательства.

Согласно карточке контракта на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, 10 февраля Минцифры Дагестана разместило контракт на сумму в 650 тысяч рублей со сроком исполнения 31 декабря 2026 года.

Объектом закупки указаны «услуги по предоставлению канала VPN; услуги по техническому обслуживанию защищенного соединения, настроенного между криптографическим оборудованием заказчика и инфраструктурой электронного правительства».

Информацию прокомментировали дагестанские издания. «Примерно вот так выглядит стрельба самому себе в ногу и попытка перевязать рану», - говорится в публикации «Черновика».

«С одной стороны, сделка легальная, а с другой - все эти технические игры в предвыборный год могут оставить власть и общество без связи», - указало «Новое дело».

В Дагестане VPN приходится использовать в условиях блокировки Telegram, рассказал житель Махачкалы Арсен. «Я постоянно использую интернет для связи с коллегами из разных городов, у нас своя группа в Telegram. Он заблокирован, приходится использовать VPN, но с ним не работают другие сервисы. Приходится постоянно переключаться, что создает дополнительные сложности. Выходит, что Минцифры решило облегчить свою работу, приобретя за бюджетные средства свой VPN», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

У нас все школьные чаты в этих мессенджерах

Telegram и WhatsApp* в Дагестане не открываются без VPN, подтвердила махачкалинка Фарида. "У нас все школьные чаты в этих мессенджерах. Иногда на работе нет возможности позвонить, нужно связаться с детьми, которые одни дома, и сообщения не доходят. Республика практически осталась без нормальной связи, в городе во многих местах не ловит мобильный интернет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Делаю аналитические обзоры для разных организаций. Все министерства и ведомства республики имеют свои Telegram-каналы... Их невозможно читать, не используя средства блокировки», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Махачкалы Марат.

Напомним, в Дагестане еще с 2024 года наблюдаются проблемы с доступом к Telegram. При этом власти лишь в марте 2025 года признали блокировку мессенджера, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев: министр цифрового развития республики объявил, что мессенджер заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По словам чиновника, решение об этом принималось на федеральном уровне по просьбе силовиков.

Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД Марии Захаровой, затронула лишь часть пользователей, а с 28 мая доступ к Telegram из Дагестана вновь был закрыт.

В августе 2025 года новые публичные точки доступа к интернету открылись в Махачкале на фоне отключений мобильного интернета, но пользователи Telegram посетовали на плохую работу точек. Городские точки доступа к Wi-Fi работают нестабильно и дают слабый сигнал, а в условиях регулярных отключений мобильного интернета действующих зон Wi-Fi недостаточно, сообщили жители Махачкалы. Минцифры Дагестана признало неполадки в работе точек доступа.