×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:00, 14 февраля 2026

Госзакупка VPN подчеркнула проблему с доступом к мессенджерам в Дагестане

Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минцифры Дагестана разместило контракт на закупку услуги VPN на фоне замедления работы Telegram. В республике мессенджеры Telegram и WhatsApp* по-прежнему не открываются без VPN, рассказали жители Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram на фоне блокировки мессенджера. При этом в Дагестане смягчены ограничения доступа к мессенджерам, введенные в 2024 году, сообщили местные журналисты.

В октябре 2025 года жалобы на сбои мессенджеров Telegram и WhatsApp* стали поступать от пользователей из регионов юга России, Роскомнадзор подтвердил, что сбои обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство.

Минцифры Дагестана в день, когда Роскомнадзор частично замедлил Telegram, объявило о контракте на VPN за 650 тысяч рублей, сообщил 11 февраля телеграм-канал Mash Gor, опубликовав скриншот с сайта госзакупок.

9-10 февраля пользователи Telegram в России начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. Власти приняли решение начать замедление работы Telegram в стране, рассказали 10 февраля источники РБК в профильных ведомствах и в IT-индустрии. Один из них уточнил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются. Представитель Роскомнадзора в тот же день подтвердил изданию, что ведомство продолжает принимать меры, чтобы побудить администрацию Telegram выполнить требования российского законодательства.

Скриншот карточки контракта https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2057200288726000004&contractInfoId=107285784Согласно карточке контракта на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, 10 февраля Минцифры Дагестана разместило контракт на сумму в 650 тысяч рублей со сроком исполнения 31 декабря 2026 года.

Объектом закупки указаны «услуги по предоставлению канала VPN; услуги по техническому обслуживанию защищенного соединения, настроенного между криптографическим оборудованием заказчика и инфраструктурой электронного правительства».

Информацию прокомментировали дагестанские издания. «Примерно вот так выглядит стрельба самому себе в ногу и попытка перевязать рану», - говорится в публикации «Черновика».

«С одной стороны, сделка легальная, а с другой - все эти технические игры в предвыборный год могут оставить власть и общество без связи», - указало «Новое дело».

В Дагестане VPN приходится использовать в условиях блокировки Telegram, рассказал житель Махачкалы Арсен. «Я постоянно использую интернет для связи с коллегами из разных городов, у нас своя группа в Telegram. Он заблокирован, приходится использовать VPN, но с ним не работают другие сервисы. Приходится постоянно переключаться, что создает дополнительные сложности. Выходит, что Минцифры решило облегчить свою работу, приобретя за бюджетные средства свой VPN», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

У нас все школьные чаты в этих мессенджерах

Telegram и WhatsApp* в Дагестане не открываются без VPN, подтвердила махачкалинка Фарида. "У нас все школьные чаты в этих мессенджерах. Иногда на работе нет возможности позвонить, нужно связаться с детьми, которые одни дома, и сообщения не доходят. Республика практически осталась без нормальной связи, в городе во многих местах не ловит мобильный интернет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Делаю аналитические обзоры для разных организаций. Все министерства и ведомства республики имеют свои Telegram-каналы... Их невозможно читать, не используя средства блокировки», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Махачкалы Марат.

Напомним, в Дагестане еще с 2024 года наблюдаются проблемы с доступом к Telegram. При этом власти лишь в марте 2025 года признали блокировку мессенджера, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев: министр цифрового развития республики объявил, что мессенджер заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По словам чиновника, решение об этом принималось на федеральном уровне по просьбе силовиков.

Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД Марии Захаровой, затронула лишь часть пользователей, а с 28 мая доступ к Telegram из Дагестана вновь был закрыт.

В августе 2025 года новые публичные точки доступа к интернету открылись в Махачкале на фоне отключений мобильного интернета, но пользователи Telegram посетовали на плохую работу точек. Городские точки доступа к Wi-Fi работают нестабильно и дают слабый сигнал, а в условиях регулярных отключений мобильного интернета действующих зон Wi-Fi недостаточно, сообщили жители Махачкалы. Минцифры Дагестана признало неполадки в работе точек доступа.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:05, 14 февраля 2026
Транскавказская магистраль открыта для всех машин
11:08, 14 февраля 2026
Власти Грузии отреагировали на идею запуска поездов из России через Абхазию
09:09, 14 февраля 2026
Беспилотник сбит в Астраханской области
07:10, 14 февраля 2026
Боец со Ставрополья убит в военной операции
04:59, 14 февраля 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
00:57, 14 февраля 2026
Судья из Адыгеи Адам Воитлев обвинен во взяточничестве
Все события дня
Новости
Курбан Далгатов. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственниками Далгатова.
08:10, 14 февраля 2026
Оставлен в силе приговор силовику по делу о смерти Далгатова
04:20, 14 февраля 2026
Прокуратура подала иск о сносе детского центра в Парауле
17:00, 13 февраля 2026
Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма
Военнослужащий. Фото: https://essentuki.gosuslugi.ru/
13:52, 13 февраля 2026
Житель Каспийска арестован по делу о терроризме
Военнослужащий стоит рядом с травмированным срочником. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:53, 13 февраля 2026
Визит следователя разочаровал отца травмированного срочника из Дагестана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw
13 февраля 2026, 16:53
Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше