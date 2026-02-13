Визит следователя разочаровал отца травмированного срочника из Дагестана

Военный следователь не заинтересовался словами срочника из Дагестана о том, что его избили в части. Решения о возбуждении уголовного дела пока не принято. У пострадавшего Магомедбека не работает половина тела, рассказал отец юноши. Юристы рекомендовали родным проявляться максимальную активность, чтобы добиться расследования случившегося.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний солдат-срочник из Дагестана с тяжелой травмой головы находится на лечении в московском НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Миннац Дагестана выясняет обстоятельства его травмирования и находится на связи с родителями военнослужащего, заявило ведомство. Получивший травмы Магомедбек Хизбулаев сам сказал в больнице, что был избит, а версия его командиров о падении с вышки не согласуется с характером травм. Семья военнослужащего получила информацию о случившемся от его сослуживца, воинская часть ни о чем семью не извещала, рассказал его отец. Отец срочника обратился к депутатам из Дагестана с просьбой разобраться в случившемся и не допустить, чтобы дело было спущено на тормозах.

По официальной версии срочник из Дагестана получил травмы черепа при падении с вышки, хотя есть основания полагать, что он был избит, заявил глава Общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Шамиль Хадулаев, призвав установить, что произошло в части.

Отец пострадавшего срочника из Дагестана Магомеднур Хизбулаев сообщил, что на днях сына всё же опросил следователь, но каких-то иных действий со стороны следствия не видно.

"Военный следователь приезжал из Воронежа, сын ему тоже сказал, что его побили, но не помнит, кто. Но следователь как будто пропустил это мимо. Врачей даже не опрашивал. Возможно на нарушение техники безопасности намекал. Наверное, брата буду вызывать сюда, чтобы самому идти куда-то обращаться. Или в прямой эфир куда-то выходить. По-моему, они хотят просто на тормозах спустить. Ждём ответа. Пока никакого решения нет — ни о возбуждении уголовного дела, ни в отказе в возбуждении. Мне сейчас звонили с Дагестана. Они дали в прокуратуру обращение. И тоже ждут от них ответа», - сказал он.

Разговаривать начал. Но одна сторона не работает у него. Чувствует, но не работает.

По словам отца солдата, самочувствие Магомедбека стало чуть лучше.

"Сына просто перевели в другой филиал госпиталя Бурденко в Москве. Разговаривать начал. Но одна сторона не работает у него. Чувствует, но не работает. Память пока не вернулась. Врачи занимаются, чтобы его на ноги поднять. Но все равно он ни руку, ни ногу не может наступать. Адские боли у него. Это не один, не два дня продолжается. Парню уже присвоили категорию D, по окончании лечения сразу комиссуют", - отметил Хизбулаев.

Он указал, что сыну потребуется дополнительная операция.

«Операция еще дополнительная будет, по-любому. Пластины надо будет ему ставить на голову, чтобы ямы не оставались. А пока делают капельницы и массаж. Но у него уже третий день головные боли опять, температура поднимается. Давление то падает, то повышается. Я у врача спрашивал по поводу памяти. Он сказал: не напрягайте его. Память вернётся, но не сразу. Может, через месяц вспомнит", - пояснил Хизбулаев.

Он также отметил, что изначально сын 20 дней пробыл в коме.

«Когда поступил, он 20 суток был в коме. Его привезли в городскую больницу Воронежа. 6 дней он там пробыл и потом его увезли 12 декабря в реанимацию в центральный госпиталь им Бурденко. Мы-то окольными путями только 3 января узнали. Когда я приехал сюда, и встретил врачей, они прямо сказали: или он умрет после этих травм, или он останется "овощ" на всю жизнь. Врач сказал, на нем были побои, гематомы по всему телу. Я говорю: "Вы можете это подтвердить?" Он говорит: "По поводу этого нет, нигде не буду говорить". В реанимации, когда я сына увидел, на него просто смотреть невозможно было. У него можно было все ребра, все кости без рентгена посмотреть. Он почти 40 килограмм веса скинул за месяц.Но хвала Аллаху, он все-таки идёт на поправку», - рассказал Хизбулаев.

Теперь у них новые версии , что он то ли с "Камаза" упал, то ли что с БМП упал. Я не пойму, если он упал, если это несчастный случай, что они скрывали это от нас?

По его мнению, в своем желании скрыть истинные обстоятельства происшедшего с Магомедбеком военное начальство выдаёт разные версии.

«Сначала говорили, что он упал с вышки, 3,5 метра вниз головой. Если бы он вниз головой упал, он бы еще позвоночник сломал бы. Но этого нет. Теперь у них новые версии , что он то ли с "Камаза" упал, то ли что с БМП упал. Я не пойму, если он упал, если это несчастный случай, что они скрывали это от нас? Когда я сам поехал в Наро-Фоминск, потому что из части никто не звонил, я им первый вопрос задал, я говорю, почему не сообщили, что вы скрывали, если это несчастный случай? Они просто молчали", - рассказал Хизбулаев.

Если гарнизонные военные следователи затягивают с возбуждением дела, то необходимо писать начальству, в военно-следственное управление СК, отметил представитель Комитета солдатских матерей, пожелавший остаться анонимным,

"Уже, по идее, должно быть предварительное медицинские заключение, он же по травме должен получать страховку. Можно записаться на приём к военному прокурору. Из всех военных они были ранее самые приличные, но теперь их ограничили в полномочиях. Но всё же можно им пожаловаться. И для того, чтобы дело сдвинулось, нужно проявить максимум активности в обращениях и заявлениях. И ещё конечно нужен грамотный юрист для этого, чтобы теребил следователя. Так как родственники - потерпевшие, они сами могут нанять адвоката", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Абусупьян Гайтаев считает, что при таком происшествии в любом случае должны возбудить уголовное дело.

«Однозначно по факту должны возбудить, например, по 111 статье (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), потому что достаточно его показаний и полученные повреждения, которые являются тяжелыми. Он говорит об этом, да и травмы, экспертиза сразу же показывает, избит он или нет, то есть насильственные действия. Тут вообще не обсуждается», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Тимофей Широков заявил, что лишь суперактивностью можно растеребить военное следствие, так как сейчас следственные отделы завалены делами. "Отказ для них желателен. Чтобы этого не было, их надо раскачивать. Даже если они вынесут отказ по одной статье, допустим, неуставные отношения, имеются другие статьи. Например, нарушения техники безопасности, которые привели к вреду здоровью. Они же должны создать такие условия, когда военнослужащий не подвергается риску, если это только не в ходе выполнения поставленных перед ним боевых задач", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат указал на ряд инстанций, куда нужно обращаться.

«Непосредственно министерство обороны, прокуратура, Следственный комитет, уполномоченный по правам человека, суды, через которые отказ обжаловать, администрация президента. Может быть на месяцы, а то и на годы эта история растянется. Нет никаких гарантий. Но в любом случае, отцу и родственникам не надо успокаиваться», - заявил Широков.