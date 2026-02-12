Гражданин Казахстана более двух месяцев провел под арестом в Дагестане

Представителя ЛГБТ* из Казахстана задержали в Дагестане по доносу, и продержав в изоляторе более 2,5 месяцев, депортировали, оспорить это решение не удалось. Полиция в Махачкале использует информаторов для поиска представителей ЛГБТ* и их преследования, считает он.

28-летний мужчина, представившийся Мурадом (имя изменено), рассказал, что он является гражданином Казахстана, в Дагестан приехал навестить родственников. В начале ноября 2025 года к нему в гости пришли друзья, среди них оказался Тимур (имя изменено), который открыто относит себя к ЛГБТ*. На следующий день после их визита к Мураду пришли двое сотрудников уголовного розыска. По их словам, Тимур заявил полиции, что его избили в квартире Мурада.

Мурад опроверг обвинения, но его всё равно отвезли в отдел. Там требовали разблокировать телефон, угрожали, что в случае отказа смартфон отправят на экспертизу на месяц, сообщил 11 февраля телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Разблокировал телефон, потому что мне скрывать нечего. Они час рылись в моём телефоне, во все переписки зашли, во все соцсети. Нашли трёхлетней, наверное, давности переписку в ТГ, где я скидывал знакомому фото интимного характера", - рассказал Мурад.

Он утверждает, что из-за этих фото ему пытались вменить изготовление и распространение порнографии с участием несовершеннолетнего 1 . При этом Мурад отрицает, что подобные фото были в телефоне. Сотрудники запретили ему куда-либо звонить и стали задавать вопросы о знакомом, которому он отправлял свои фото.

По словам Мурада, один из силовиков сообщил ему, что причиной задержания стал донос Тимура. "Он дал полиции мой адрес и сказал, что я занимаюсь изготовлением детской порнографии", - пояснил Мурад.

По его словам, силовиков ввело в замешательство сообщение о том, что у него гражданство Казахстана. Но после его отвезли на медосвидетельствование, убедив, что нужно отказаться от прохождения процедуры, чтобы оказаться на свободе. Мурад сомневался, но в итоге послушался силовиков. В результате его арестовали на двое суток по делу о неповиновении полиции и постановили депортировать из РФ.

Мурад пытался оспорить решение суда, но безуспешно. По его словам, в изоляторе его в итоге незаконно продержали 76 суток, там он "чуть не умер". "Я 10 лет жил в РФ и не совершал никаких правонарушений. Мой отец - гражданин России", - заявил Мурад.

Затем его вывезли в Казахстан. Мурад считает, что, пока он был в изоляторе, против него, вероятно, готовили уголовное дело по статье о распространении порнографии с несовершеннолетними. Всё это время в дагестанскую полицию обращались родственники Мурада, представители Казахстана и адвокаты, требуя рассказать о судьбе задержанного. Казахстанец считает, что полиция в Махачкале использует информаторов для поиска представителей ЛГБТ* и их преследования.

О практике преследования геев в Дагестане в том числе посредством доносов и подставных свидании "Кавказский узел" писал неоднократно. В частности, в 2024 году силовики в Дагестане после ареста порноактера Матвея Володина развернули кампанию против геев и организовали на них облавы. Один из задержанных, Юсуф, покинул Россию после того, как его заставили согласиться на сотрудничество с силовиками. Геям в Дагестане грозила опасность и до того, как местные силовики организовали провокации и облавы на них, а после задержания гей-блогера Матвея Володина угрозы возросли в разы. При этом реальных оснований для того, чтобы заводить дела в отношении геев по статье об экстремизме, у силовиков нет, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что уроженец Грозного Салман Мукаев был вынужден бежать из республики после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск и опасался выдачи, об этом заявил он сам в декабре 2021 года. В августе 2022 года заявление о пытках Следком Чечни перенаправил в ведомство, на сотрудников которого и жаловался Мукаев. 23 мая 2023 года Кризисная группа СК SOS** сообщила, что Мукаев оказался под угрозой депортации из Армении, однако в январе 2024 года суд в Ереване обязал власти предоставить ему статус беженца. Подробности приведены в справочном материале "Кавказского узла" "Дело Салмана Мукаева".

