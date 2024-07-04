Провокации силовиков поставили под дополнительную угрозу геев в Дагестане

04 июля 2024, 13:59

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Геям в Дагестане грозила опасность и до того, как местные силовики организовали провокации и облавы на них, а после задержания гей-блогера Матвея Володина угрозы возросли в разы. При этом реальных оснований для того, чтобы заводить дела в отношении геев по статье об экстремизме, у силовиков нет, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июля правозащитники рассказали, что силовики в Дагестане после ареста порноактера Матвея Володина развернули кампанию против геев и организовали на них облавы. Один из задержанных, Юсуф, покинул Россию после того, как его заставили согласиться на сотрудничество с силовиками.

Силовики не применяли силу при задержании уроженца Дагестана Юусуфа, который стал жертвой облав на геев после ареста гей-блогера Матвея Володина, рассказала пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова ("Кризисная группа СК SOS" (North Caucasus SOS Crisis Group) признана иностранным агентом).

"Угрожали выломать дверь. После того, как Юсуф открыл дверь, его задержали, он не оказывал сопротивления сотрудникам полиции и согласился проехать в отделение. А знакомого, насколько нам известно, отпустили, потом его задерживали повторно и снова отпускали. Его друга задержали и сейчас он находится в СИЗО по обвинению в производстве и распространении порнографии", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, провокации силовиков и задержание блогера Володина поставили под дополнительную угрозу геев в Дагестане. "Мы настойчиво призываем сейчас всех проявлять повышенную осторожность", – подчеркнула Мирошникова.

Что касается уголовных дел из-за личных видео в телефоне, то пока не было обвинений в экстремизме, продолжила она. "С юридической точки зрения наличие в телефоне видео не дает основания для обвинения в распространении порнографии. И в целом, хранение и пересылка каких-либо интимных видео пока что, в нашей практике, не приводили к заведению дела по статьям об экстремизме", – пояснила пресс-секретарь.

Представители гей-сообщества в Дагестане оказались под большой угрозой, считает также руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова.

"И так было не сладко. Все пытались скрываться, насколько это было возможно. А сейчас всех этих людей ставят под угрозу. Я знаю, что некоторые ЛГБТ*-френдли дагестанцы предупреждают своих знакомых с нетрадиционной сексуальной ориентацией быть осторожными, не ходить на свидания, не принимать предложения. Есть риск, что началось то, что было в Чечне в 2017 году", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ*-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Мирмаксумовой отметила, что личные видео по закону не могут стать поводом для уголовных дел, но на считает, что в России "возможно все".

"Если у меня в телефоне есть что-то такое, это не делает меня преступницей, которая распространяет то, что нельзя распространять. Тем более это не имеет никакого отношения к причастности к экстремизму. В России все зависит от личных пристрастий представителей правоохранительных органов. Если начнется массовая облава на "экстремистские гей-сообщества", то это не по той причине, что там сидят какие-то экстремисты, а просто из-за того, что кому-то захотелось получить повышение по службе", – сказала правозащитница.

Мнение о том, что геям в Дагестане угрожает опасность, также высказала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"Да, это однозначно усилит охоту на геев в регионе. Хотя, и так здесь существует опасность для них. И так их связали ограничениями, они без того были под угрозой. А сейчас риск увеличился", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правоохранительные органы часто используют личную информацию из телефонов для предъявления обвинений, отметила она. "Хотя, на самом деле, обвинить можно любого неугодного", – сказала Сиражудинова.

Уголовных дел по обвинению в экстремизме из-за личных видео еще не было, указал юрист Евгений Смирнов, который в качестве адвоката специализируется на делах по экстремизму. "Подобных случаев, когда человека обвиняли в участии в экстремистском сообществе ЛГБТ*-движения за создание интимного контента, еще не было. И я не вижу оснований для этого, если такое видео создано исключительно для личного потребления", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Создание или хранение личных видео не являются нарушением закона, подчеркнул юрист. "Само по себе создание интимных видео не образует состава преступления, состав возможен только в том случае, если видео создавались для публичного демонстрирования, распространения, рекламирования или для показа несовершеннолетним", – объяснил Смирнов.

Напомним, в текущем году в Чечне были новые случаи преследования геев. Так, 18 января стало известно, что житель Грозного Ризван Дадаев, который долго числился пропавшим без вести после задержания из-за сексуальной ориентации, в течение месяцев подвергался пыткам в заточении. Правозащитники отметили, что он смог покинуть Россию.

Ранее уроженец Грозного Салман Мукаев также был вынужден бежать из Чечни после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск и опасался выдачи. В августе 2022 года заявление о пытках Следком Чечни перенаправил в ведомство, на сотрудников которого и жаловался Мукаев. 23 мая 2023 года правозащитники сообщили, что Мукаев оказался под угрозой депортации из Армении, однако в январе текущего года суд в Ереване обязал власти предоставить ему статус беженца. Подробности приведены в справочном материале "Кавказского узла" "Дело Салмана Мукаева".

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