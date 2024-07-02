Гей из Дагестана покинул Россию после принуждения к доносам

02 июля 2024, 21:02

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Силовики в Дагестане после ареста порноактера Матвея Володина развернули кампанию против геев и организовали на них облавы. Один из задержанных, Юсуф, покинул Россию после того, как его заставили согласиться на сотрудничество с силовиками.

Молодого человека по имени Юсуф (имя изменено) задержали в ту же ночь, когда гей-блогера Матвея Володина арестовали а выходе из изолятора, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS («Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group признано иностранным агентом)

Юсуф объяснил, что не знал Матвея, не был подписан на его Telegram-канал и даже никогда о нем не слышал. Юсуф узнал о нем, когда ночью ему позвонил его друг и рассказал, что их вместе с парнем задержали на квартире у некоего Матвея, Юсуф посоветовал им обратиться в правозащитные организации.

Позже выяснилось, что контакт Юсуфа силовики нашли в телефонах задержанных, после чего вечером 5 июня пришли нему домой и забрали в отдел полиции, гле преимущественно спрашивали про связи с Матвеем. Также они потребовали разблокировать телефон и сфотографировали его контакты, переписку операции в онлайн-банке, после чего предложили Юсуфу сотрудничество - общаться с парнями в социальных сетях и приглашать их в специальную квартиру. Сотрудники заставили его на видео подтвердить, что он добровольно готов сотрудничать, после чего отпустили.

В тот же день Юсуф связался с правозащитниками, представители СК SOS помогли ему выехать из России. "Сложно было принимать решение расставаться с домом. Но могло произойти все, что угодно, я со страхом уезжал, боялся, что меня снова заберут. Я никогда в жизни не смог бы пойти на такое, чтобы быть приманкой для геев и тем более чтобы мои друзья пострадали", - приводятся его слова в Telegram-канале Кризисной группы.

В преследовании больного СПИДом порно-блогера из Москвы, Матвея Володина замешан дагестанский блогер Хаджимурад Ханов. В мае 2024 года Ханов заявил, что провёл «спецуху по ликвидации гей-притонов» на Кавказе и получил доступ к телефону арестованного. 30 июня стало известно об аресте самого Ханова. Он связал это с требованием извинений от врача, которая во время медицинского осмотра попросила пациентку снять никаб, говорится в биографической справке о Хаджимураде Ханове, подготовленной "Кавказским узлом".

Ранее правозащитники заявили, что после ареста гей-блогера Матвея Володина в Дагестане продолжаются выборочные задержания людей по подозрению в гомосексуальной ориентации. Как минимум на одного задержанного завели уголовное дело. По данным СК SOS, задержанный вместе со своим парнем познакомились с Матвеем Володиным онлайн и приехали к нему на квартиру. Позже выяснилось, что в квартире велось скрытое видеонаблюдение, а на балконе и в соседней комнате сидели сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Матвея и его посетителей задержали. У одного из задержанных в телефоне нашли интимное видео из личного архива, которое человек отправил в мессенджере своему парню. Эти видео сотрудники посчитали за уголовное преступление — создание и распространение порнографии задержанному грозит реальный срок.

Матвей Володин вначале был задержан в Дагестане на 10 суток по административному делу о мелком хулиганстве. Согласно официальной версии, он якобы нецензурно ругался в центре города. Как только блогер вышел из спецприемника 5 июня, его задержали. Правозащитники выяснили, что против него возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и обороте порнографических материалов, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. При этом Володин болен СПИДом, но у него нет доступа к ВИЧ-терапии.

"Кавказский узел" также писал, что уроженец Грозного Салман Мукаев был вынужден бежать из республики после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск и опасался выдачи, об этом заявил он сам в декабре 2021 года. В августе 2022 года заявление о пытках Следком Чечни перенаправил в ведомство, на сотрудников которого и жаловался Мукаев. 23 мая Кризисная группа СК SOS сообщила, что Мукаев оказался под угрозой депортации из Армении, однако в январе этого года суд в Ереване обязал власти предоставить ему статус беженца. Подробности приведены в справочном материале "Кавказского узла" "Дело Салмана Мукаева".

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