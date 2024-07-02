Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев)

02 июля 2024, 20:20

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Имя дагестанского блогера Хаджимурада Ханова (Гаджимурада Атаева) оказалось на слуху после истории с принудительными извинениями врача перед пациенткой, одетой в никаб. До инцидента Ханов был имамом в Германии, отбывал срок за вербовку в ИГИЛ* и числился помощником депутата гордумы. Что известно о Ханове, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Бывший имам в Германии

Гаджимурад Атаев (настоящее имя дагестанского блогера Хаджимурада Ханова) – бывший имам мечети берлинского района Моабит. В Германии, помимо религиозных обязанностей, он занимался вербовкой бойцов в террористическую организацию Исламское государство”*, в том числе через свои соцсети. Он выкладывал ролики с открытыми призывами к молодым людям вступать в ряды ИГИЛ*. По данным немецких правоохранителей, Атаев также закупал и отправлял в Сирию обмундирование и снаряжение для боевиков .

В 2016 году Атаев был осужден в Германии на два с половиной года лишения свободы за вербовку в террористическую организацию, информировала после вынесения приговора «Новая Газета». По данным издания, приговор выносился с учетом признательных показаний, при этом Атаев выразил готовность сотрудничать со следствием. В суде также было озвучено, что под влияние вербовщика попали многие чеченцы, дагестанцы и русскоязычные мусульмане, которые жили в Германии .

Новое имя и общественная деятельность

После двухлетнего срока Гаджимурад Атаев вернулся в Дагестан, сменил имя, став Хаджимурадом Хановым, и занялся общественной деятельностью, – в частности, отстаивал религиозные ценности от имени организации по защите прав мусульман «Дело чести».

В период с 19 марта 2021 года по 7 ноября 2023 года Ханов был помощником депутата гордумы Буйнакска. Издание РБК, со ссылкой на пресс-службу Собрания депутатов города, пишет, что его удостоверение аннулировали на основании распоряжения председателя Собрания депутатов Магомедхана Даитбегова. Причина этого решения не указывается, но отмечено, что «депутаты вправе иметь помощников, работающих на общественных началах» .

Издание NewsTracker отмечает, что Ханов не раскрывал имя парламентария, чьим помощником он числился, и редакция отправила запрос в республиканскую думу, чтобы это выяснить. Точно известно только имя того, с кем на одном из видео позировал Ханов: речь идет о Камиле Саидове, министре по делам молодежи Дагестана, члене «Единой России». На видео Ханов говорит, что якобы находился в администрации главы республики и озвучивал там тезисы «со стороны общества» .

Против кого выступал Ханов

Осенью 2023 года, после погромов в аэропорту Махачкалы, Ханов поддержал тех, кто пытался расправиться над евреями, требуя отпустить задержанных. Позже Атаев удалил эти посты.

В мае 2024 года Ханов упоминался в связи с преследованием и арестом в Дагестане порно-блогера из Москвы, больного СПИДом. Ханов заявил, что провёл «спецуху по ликвидации гей-притонов» на Кавказе и получил доступ к телефону арестованного 1 . По тем же мотивам Ханов выступал против школ танцев, где занимались балетом мужчины.

23 июня 2024 года, во время атак на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте, Ханов в своем Telegram-канале призвал молодых людей “в связи с происходящими событиями” быть осторожными в комментариях и высказываниях в соцсетях, предупреждая, что публикации “могут сыграть против” них.

Скандал с врачом и пациенткой в никабе

Через два дня после терактов в Дербенте и Махачкале Ханов потребовал извинений от врача-эндокринолога Евгении Макеевой, которая во время медицинского осмотра попросила пациентку снять никаб. Пациентка пожаловалась в соцсетях, что врач якобы отказалась проводить осмотр из-за слишком закрытой одежды.

Ханов в резкой форме потребовал от медработника записать видео с извинениями, связался с директором клиники с требованием разобраться в ситуации. Врач записала видео с извинениями, оно было опубликовано 28 июня 2024 года в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана". Макеева рассказала, что не отказывала девушке в обследовании и заявила об уважительном отношении ко всем религиям.

Днем 30 июня 2024 года интернет-издание "Молодежь Дагестана", со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщило о задержании Ханова в Буйнакске. При этом он успел опубликовать в соцсетях видео, на котором заявил, что за ним пришли силовики и связал происходящее со своим требованием извинений от врача из Хасавюрта .

Позже Telegram-канал Baza уточнил, что Ханова задержали сотрудники МВД из центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") по обвинению в незаконном хранение оружия .

В этот же день, до сообщений о задержании Ханова, с критикой в его адрес выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Он встал на сторону врача, назвав действия блогера «нападками некоего псевдообщественника с туманной биографией», и пригрозил серьезными последствиями. "С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман?” – написал Меликов, добавив, что всецело поддерживает врача и гарантирует ей защиту . В той же публикации Меликов упомянул запрет никабов .

* организация признана террористической и запрещена в России.

Примечания