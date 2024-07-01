Блогер задержан в Дагестане после критики со стороны Меликова

01 июля 2024, 07:28

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Глава Дагестана Сергей Меликов вступился за врача из Хасавюрта, которая столкнулась с угрозами и нападками после недопонимания, возникшего во время приема пациентки в никабе. После критики Меликова силовики задержали блогера Хаджимурада Ханова, потребовавшего ранее от руководства врача, чтобы та принесла извинения, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня в соцсетях распространился видеоролик, на кадрах которого врач одной из клиник Хасавюрта принесла извинения пациентке в никабе. Она пояснила, что между ней и девушкой возникло недопонимание, в результате которого та решила, что ей отказано в медпомощи из-за религиозной одежды.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить образовательные учреждения правом запрещать ношение религиозной одежды, а также дать право законодательным и муниципальным собраниям вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

Глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике совершающих нападки на врача из Хасавюрта, извинившейся перед пациенткой в никабе. Меликов при этом выделил человека, которого назвал "псевдообщественником с туманной биографией".

"С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту", – написал глава Дагестана 30 июня в своем телеграм-канале.

Он предупредил об ответственности тех "псевдолидеров общественного мнения", которые пытаются разобщить общество Дагестана.

По данным источника в правоохранительных органах, силовики задержали блогера Хаджимурада Ханова (Атаева), передала 30 июня в своем телеграм-канале газета "Молодежь Дагестана".

Сергей Меликов в своем комментарии имел ввиду Хаджимурада Ханова, который потребовал от владельца клиники в Хасавюрте, чтобы врач принесла публичные извинения. После этого требования видео с ее извинениями было опубликовано в соцсетях, пояснил 30 июня "Коммерсант".

Ханов ранее был осужден за связи с религиозными радикалами во время проживания в Германии, где был имамом мечети. Вернувшись в Дагестан, он стал выступать за религиозные ценности. По данным источника, Ханова задержали в Буйнакске, он успел опубликовать в соцсетях видео, на котором заявил, что за ним пришли силовики. О том, какое преступление вменяется Ханову, не сообщается, отметило издание.

Суд в Берлине в 2016 году приговорил имама Гаджимурада Атаева к двум с половиной годам лишения свободы за вербовку в террористическую организацию «Исламское государство», информировала после вынесения приговора «Новая Газета». По данным издания, приговор выносился с учетом признательных показаний и того, что Атаев выразил готовность сотрудничать со следствием.

На 07.25 мск на сайте МВД Дагестана, а также на сайте следственного управления СКР по республике нет сообщений о задержании Хаджимурада Ханова.

Напомним, 29 июня председатель Следкома Александр Бастрыкин, поддержал идею запрета никабов. Глава Чечни раскритиковал его и призвал "быть предельно аккуратным" в высказываниях о религии.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

25 июня, спустя два дня после атак боевиков в Дербенте и Махачкале, Сергей Меликов заявил, что выступает против ношения никаба.

16 июня, за неделю до нападений боевиков в Дагестане, заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они заявили о себе как о последователях запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Почерк участников нападений в ростовском СИЗО и в Дагестане "Кавказский узел" сравнил в справке "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

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