Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане

25 июня 2024, 02:53

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За восемь дней в июне 2024 года в двух регионах Юга России, в Ростовской области и в Дагестане, были совершены террористические атаки с религиозным подтекстом. Захватившие заложников в ростовском следственном изоляторе сразу заявили о себе как о последователях запрещенного в России “Исламского государства”*. Участники же атаки на православный храм и на две синагоги в Дагестане такого заявления пока не сделали, но выбранные ими для атаки объекты говорят о религиозной составляющей. “Кавказский узел” подготовил справку, в которой сравнивается почерк атак в ростовском СИЗО и в Дагестане.

Захват заложников в ростовском СИЗО

16 июня 2024 года арестованные, содержавшиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников ведомства. Это событие детально описывается в справке "Кавказского узла" "Захват заложников в ростовском СИЗО".

Захватившие сотрудников изолятора сразу заявили, что являются членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*. Они записали два видеообращения со своими требованиями и выложили их в интернет. На кадрах, опубликованных Telegram-канале «112», один из захватчиков сказал, что участники «Исламского государства»* захватили "ростовский централ", где сажают их "братьев". На видеозаписи виден флаг "Исламского государства"* и повязки с арабской вязью на головах заключенных . Многие комментаторы обратили внимание на длинные бороды участников захвата заложников.

К захватившим заложников для переговоров приходил муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов. По его словам, когда он прошел на территорию колонии, к нему навстречу вышли трое заключенных с заложником. Они не ответили на просьбу отпустить людей, по словам муфтия, “это было бесполезно” .

Штурм начался после ухода муфтия с территории СИЗО, в результате пять боевиков были убиты, а один был ранен и в тяжелом состоянии отправлен в реанимацию. Оба заложника были освобождены .

Трое из захвативших заложников, Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев, в апреле 2022 года вступили в "Исламское государство"* и планировали теракт в Верховном суде Карачаево-Черкесии при помощи самодельного взрывного устройства. В 2023 году они были приговорены к длительным срокам.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников. По версии следствия, захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону готовился несколько месяцев, а действия захвативших заложников координировались извне.

Атаки на религиозные объекты в Дагестане

Спустя чуть больше недели после событий в ростовском СИЗО, 23 июня 2024 года, боевиками в Дагестане было совершено нападение на православную церковь, на две синагоги и на силовиков. Нападавшие пока не объявляли себя сторонниками “Исламского государства”*, но их действия были четко направлены на немусульманские религиозные здания.

По данным Следкома, при нападении боевиков погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо мирных жителей. Были убиты пять боевиков . Позже Минздрав сообщил об увеличении числа погибших до 20 человек и о 46 пострадавших .

Нападения на церковь и синагоги в Махачкале и Дербенте начались почти одновременно. Сначала поступили сообщения о стрельбе в Дербенте . МВД Дагестана сообщило, что в Дербенте неизвестные "из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь".

Позже стало известно, что при нападении на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте преступники проникли внутрь храма, где застрелили охранника и убили 66-летнего православного священника . Нападение было совершено в один из главных христианских праздников, когда православные верующие в России празднуют День Святой Троицы (Пятидесятницу).

Нападение на синагогу в Дербенте было около 17:50, за 40 минут до вечерней молитвы. В здании синагоги произошел сильный пожар. Примерно в то же время нападение было совершено и на синагогу в Махачкале. На воротах синагоги нападавшие оставили указание на суры и аяты из Корана. Рядом, на улице Ермошкина, произошла перестрелка боевиков с полицией. Под обстрел попал и Свято-Успенский кафедральный собор, где после начала стрельбы укрылись 19 человек .

Около 22:00 в центре села Сергокалы, расположенного в 80 километрах от Дербента, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, пострадал один сотрудник МВД.

Причастными к нападениям в Дербенте и Махачкале оказались и были убиты два сына и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова . Сам он был задержан, в его доме прошел обыск.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил 23 июня о введении режима КТО в Дагестане. Около 8:00 мск 24 июня режим КТО был отменен.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте .

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Нападение на церковь и синагоги в Дагестане".

Мнения экспертов

Надписи, которые оставили на двери синагоги в Дербенте – "2:120" и "8:39", по версии автора телеграм-канала "Спросите у Расула", указывают на 120-й аят второй суры Корана 1 и 39-й аят восьмой суры Корана 2 .

Опрошенные “Кавказский узлом” эксперты отметили, что эти аяты Корана экстремисты интерпретируют для оправдания противостояния с иудеями и христианами. Эксперты также предположили, что дата атаки на храм – 23 июня - была выбрана боевиками из-за отмечаемого в этот день христианского праздника Троицы, завершающего пасхальный период. Эта дата в христианстве посвящена сошествию Святого Духа на апостолов и возникновению христианской церкви. .

Эксперты американского Института изучения войны пришли к мнению, что к нападениям боевиков в Дагестане причастна кавказская ячейка "Исламского государства"* – "Вилаят Кавказ"*, которая ранее взяла на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.

* террористической организация, запрещена в России судом.

Примечания