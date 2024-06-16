СИЗО-1. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

16 июня 2024, 10:15

Заключенные в Ростовской области взяли в заложники сотрудников СИЗО

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В СИЗО-1 в Ростовской области несколько заключенных взяли в заложники двоих сотрудников изолятора, сообщила ФСИН. Арестанты заявили, что являются членами "Исламского государства"* и требуют машину, оружие и возможность покинуть СИЗО, отметил источник.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников ведомства.

Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая. Ведутся переговоры по освобождению заложников, сообщило ФСИН сегодня в своем телеграм-канале.

В сообщении не указаны причины, из-за которых заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО. На месте находится начальник ГУФСИН по Ростовской области и сотрудники прокуратуры. В Ростовскую область для проведения проверки выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН, сказано в сообщении.

В связи с инцидентом в СИЗО в Ростове-на-Дону перекрыты некоторые улицы, к месту ЧП направлены машины скорой помощи, по тревоге поднят личный состав МВД и Росгвардии, отметил сегодня "Ростов-на-Дону Онлайн".

Взявшие в заложники сотрудников СИЗО арестанты записали несколько видеообращений, в которых заявили, что являются членами запрещенной в России по решению суда террористической организации "Исламское государство"* (ИГ). На видео видно, что они вооружены ножами и заточками. Они требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора, передал сегодня телеграм-канал Baza.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ростова-на-Дону осужден за призывы к экстремизму", "Вербовщик ИГ* осужден в Ростове-на-Дону", "Кавказоведы усомнились в боевом опыте участников нападения на РОВД".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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