Врач из Хасавюрта извинилась после инцидента с пациенткой в никабе

29 июня 2024, 12:01

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Эндокринолог одной из клиник Хасавюрта записала видео, на котором принесла извинения пациентке в никабе. Врач пояснила, что между ней и девушкой возникло недопонимание, в результате которого та решила, что ей отказано в медпомощи из-за религиозной одежды.

Как информировал "Кавказский узел", 25 июня глава Дагестане Сергей Меликов заявил, что выступает против ношения никаба, поскольку он является чуждой кавказским традициям одеждой. В обществе усиливаются радикальные настроения, и в современных реалиях стало труднее выявлять экстремистов, отметил Меликов, комментируя теракты в Дербенте и Махачкале.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. Эти атаки стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год.

Видео, на котором врач из Хасавюрта принесла извинения пациентке в никабе, было опубликовано 28 июня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана". В описании ролика сказано, что врач будто бы отказалась принимать девушку в религиозной одежде за то, что та отказалась снять никаб.

"Я являюсь врачом-эндокринологом", – сказала врач.

По ее словам, пациентке не было отказано в помощи, а наоборот – предложена экстренная помощь вне очереди. Между врачом и пациенткой возникло недопонимание. "[Это недопонимание] мне тоже неприятно, за что я приношу извинения. Ко всем людям и ко всем религиям я отношусь с полным уважением", – сказала врач.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 197 тысяч пользователей, на 12.00 мск набрал более 63 тысяч просмотров и 803 комментария. Часть их авторов раскритиковала врача, а другая часть выступила в ее поддержку.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить образовательные учреждения правом запрещать ношение религиозной одежды, а также дать право законодательным и муниципальным собраниям вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

После предложения Даванкова запретить ношение религиозной одежды с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи".

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