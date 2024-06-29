Кадыров раскритиковал Бастрыкина за слова об участниках нападений в Дагестане и Ростове-на-Дону

29 июня 2024, 18:54

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Захват заложников в ростовском изоляторе и нападения в Дагестане осуществили "исламисты", заявил председатель Следкома Александр Бастрыкин, поддержав идею запрета никабов. Глава Чечни раскритиковал Бастрыкина и призвал "быть предельно аккуратным" в высказываниях о религии.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

16 июня, за неделю до нападений боевиков в Дагестане, заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они заявили о себе как о последователях запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Почерк участников нападений в ростовском СИЗО и в Дагестане "Кавказский узел" сравнил в справке "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сегодня отреагировал на слова председателя СКР Александра Бастрыкина, который назвал "исламистами" участников нападений в Ростове-на-Дону и в Дагестане. "Александр Бастрыкин в ходе Международного юридического форума в Санкт-Петербурге вспомнил о последних терактах в Ростове и в Дагестане, а их исполнителей назвал "террористами-исламистами". Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором", - написал глава Чечни.

Не стоит путать религии "с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов", подчеркнул Рамзан Кадыров. "Если высокопоставленные чиновники уровня Александра Ивановича будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране", - говорится в публикации.

Слова, на которые отреагировал Кадыров, Александр Бастрыкин произнес на Международном молодежном юридическом форуме, отвечая на вопрос одного из посетителей форума. Тот, обращаясь к Бастрыкину, указал, что власти стран Центральной Азии, в частности, Узбекистана, запрещают носить никаб - религиозную одежду, закрывающую лицо, и те, «кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России». Он поинтересовался у Бастрыкина, возможно ли ввести подобный запрет в России, пишет сегодня РБК.

"Это задача Госдумы - принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему - я не знаю, я не законодатель, но я с вами согласен: надо срочно всё это запретить. Ну и конкретно: что происходит сегодня - в Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты", - говорит Бастрыкин на видео, опубликованном изданием.

Напомним, 25 июня, спустя два дня после атак боевиков в Дербенте и Махачкале, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что выступает против ношения никаба. "Лично я против ношения никаба, потому что эта одежда, несвойственная для кавказских народов, позволяет скрывать под ней и мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

После предложения Владислава Даванкова с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". Опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах.

В самой Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, "Кавказский узел" проанализировал в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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