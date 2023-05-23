Салман Мукаев оказался под угрозой экстрадиции в Россию

23 мая 2023, 14:10

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В Ереване назначено судебное заседание по делу уроженца Грозного Салмана Мукаева, он оказался под угрозой экстрадиции в Россию, сообщила Кризисная группа SK SOS.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Грозного Салман Мукаев был вынужден бежать из республики после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск и опасался выдачи, об этом заявил он сам в декабре 2021 года. В августе 2022 года заявление о пытках Следком Чечни перенаправил в ведомство, на сотрудников которого и жаловался Мукаев.

Заседание по делу Салмана Мукаева пройдет в Ереване 25 мая. Сейчас Мукаев находится в Армении и не может выехать в безопасную страну, поскольку объявлен в розыск МВД России. Ему грозит экстрадиция в Россию, а после - возвращение в Чечню, говорится в сообщении Кризисной группы SK SOS, поступившем "Кавказскому узлу".

"Мы ожидаем, что суд примет наши требования. В случае отрицательного решения можно говорить об отсутствии политической воли защитить права гражданина России от собственной страны", - рассказал адвокат Мукаева.

Активисты призвали власти Армении не выдавать Салмана Мукаева России, "где ему угрожает смертельная опасность". "Чеченские силовики хотят "наказать" его за побег и отказ от сотрудничества", - говорится в сообщении.

30 июня 2020 года в США прошла премьера фильма HBO "Добро пожаловать в Чечню", снятого американским документалистом Дэвидом Франсом. В начале того же года фильм был представлен на американском кинофестивале Sundance, а после - на Берлинале. В ноябре 2020 года фильм был представлен на русском языке. Наиболее подробно в фильме представлена история уроженца Омской области Максима Лапунова, который был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню" рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих в Чечне под прикрытием, чтобы помочь людям избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище за пределами республики. В фильме приведены истории этих людей и помогавших им активистов. Фильм точно раскрывает проблему преследований в Чечне за сексуальную ориентацию, подтвердил Максим Лапунов.

В 2016-2017 годах в Чечне проходили облавы на геев, всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов — как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, говорится в материале "Кавказского узла" "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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