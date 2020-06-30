Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне

30 июня 2020, 23:41

Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню", премьера которого состоялась сегодня в США, точно изображает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов.

Как сообщал "Кавказский узел", HBO сняла фильм "Добро пожаловать в Чечню", который рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище. В начале года фильм был представлен на американском кинофестивале Sundance, а после - на Берлинале, официальный трейлер был опубликован 20 мая.

Ранее сообщалось, главные герои фильма — реальные гомосексуалы, которые становятся жертвами "охоты на ведьм" в Чечне. Большинство из них выступили анонимно. Фильм снял известный американский документалист Дэвид Франс при помощи сопродюсера и оператора с российской стороны - режиссера-документалиста Аскольда Курова. Съемки в Чечне велись на скрытую камеру. В фильме впервые в кинематографе была применена технология, которая позволила изменить лица героев, сохранив мимику.

Североамериканская премьера документального фильма "Добро пожаловать в Чечню" о преследовании геев в республике, подготовленного кабельной и спутниковой телевизионной сетью HBO, запланирована на сегодня. Главными героям кинокартины стали представители ЛГБТ-сообщества, которые пытаются уехать из Чечни, а также сотрудник "Российской ЛГБТ-сети" Давид Истеев и директор Московского комьюнити-центра для ЛГБТ-инициатив Ольга Баранова, которые им в этом помогают, сообщила "Медуза" 20 мая. По данным издания, после предпоказа на кинофестивале Sundance фильм в феврале получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале.

Несмотря на то, что лица главных героев скрыты специальной технологией, один из них согласился сниматься под своим именем - Максим Лапунов, который сейчас уехал из России и не называет страну, в которой живет. Перед сегодняшней премьерой Лапунов дал интервью телеканалу "Дождь", в котором рассказал о съемках фильма и о том, что ему пришлось пережить после пыток в Чечне.

В октябре 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Он безрезультатно добивается расследования по своим заявлениям, и 24 мая представители Лапунова подали в ЕСПЧ жалобу на нарушение его прав. В ноябре 2019 года стало известно о том, что ЕСПЧ коммуницировал его жалобу.

"Кадры, показанные в фильме, там есть жестокие некоторые кадры, даже большинство, но в основном это как раз передается теплота […] Конечно, фильм очень впечатлил меня. Очень красивая история, я даже не ожидал, что, оказывается, в моей семье столько любви и понимания […] Фильм очень точный", - заявил Лапунов о просмотренной кинокартине.

По словам Лапунова, он не сразу согласился на участие в кинокартине и съемках. "Дэвид (Франс) буквально упрашивал меня, уговаривал меня, чтобы он снимал, потому что он очень хотел понять, чем закончится впервые, наверное, поданная жалоба от гея так открыто, что из этого вообще выйдет", - пояснил он.

Лапунов также уточнил, что он наблюдал более жестокое отношения к чеченцам-геям в республике. "Немножко наши истории отличаются, так как они все-таки чеченцы, многие из них, скажем так. И к чеченцам, конечно, другое отношение. Это более садистское, более грубое, более жестокое, потому что это одна кровь", - отметил Лапунов.

По его словам, он может вспомнить несколько конкретных историй о пытках в Чечне за нетрадиционную ориентацию. "Был один парень, которому просто разнесли всю голову, ему ее просто сшивали по частям, это тоже было просто… Его в мешке привезли домой и сказали родственникам: «С ним что хотите делайте, чтобы мы его больше не видели»", - заявил Лапунов.

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Он также рассказал, что случившегося с ним Чечне он так и не смог забыть. "К сожалению, с нуля жизнь так и не получилось. Да, ее пришлось восстанавливать по крупицам, что-то новое начинать, но забыть это невозможно […] Но, к счастью, мне удалось с этим справиться, и сейчас намного легче", - поделился Лапунов, добавив, что до сих пор не чувствует себя в безопасности, особенно опасается узнаваемости после премьеры фильма.

"Я стал намного смелее, мне стало намного легче, но бояться я не перестал. В безопасности я себя не чувствую, потому что вышел фильм, гомофобии очень много во всем мире, и я думаю, что сейчас, если максимальный охват будет у этого фильма, я иногда тоже боюсь того, что меня будут узнавать на улице", - поделился опасениями Лапунов.

Лапунов также отметил, что реакции от правоохранительных органов России на пытки в Чечне он не получил.

"Реакции пока никакой, по крайней мере, я о ней не слышу и не знаю. Я знаю, что было очень много отказов, очень много […] я прямо настаивал на том, чтобы я тоже поучаствовал, чтобы мне дали госзащиту, с которой я мог бы поехать в Чечню и показать все эти места, где я был. Но следователь съездил сам и не нашел этих мест […] Я так понимаю, что сейчас российское государство должно подать свой ответ на эту жалобу [в Европейский суд по правам человека], и мы ждем, что они скажут, из этого будем писать свой ответ", - уточнил Лапунов.

Он также добавил, что очень хотел бы вернуться в Россию. "В России пока не получается чувствовать себя дома, потому что ты не знаешь, что может из этого выйти. Конечно, скучаю, конечно, хотелось бы вернуться", - заключил Лапунов.

Дело Лапунова является уникальным, поскольку он первый "такого рода заявитель", ранее "Кавказскому узлу" заявляла сотрудница Российской ЛГБТ-сети Вероника Лапина. "До него о пытках, мотивированных исключительно сексуальной ориентацией человека, никто [из задержанных в Чечне] не заявлял, хотя нами задокументировано более 150 случаев нарушений прав ЛГБТ в Чечне", - отметила она.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне обсуждается далеко за пределами России. Международная правозащитная организация Amnesty International собрала более 275 тысяч подписей под петицией к властям России с требованием вмешаться в ситуацию с преследованием представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Передачу петиции приурочили ко Дню борьбы с гомофобией, который отмечался 17 мая.

В 2018 году глава Минюста РФ Александр Коновалов заявил представителям ООН, что проверки информации о преследовании геев в Чечне зашли в тупик, поскольку российским властям не удалось обнаружить в республике никаких представителей ЛГБТ. В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров отметил, что данные о преследовании геев в Чечне основаны на выдуманных историях нарушений прав человека и "вбросах в некоторых СМИ" на эту тему.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".