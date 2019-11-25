Коммуникация жалобы Лапунова дала надежду на расследование в России

25 ноября 2019, 20:00

Российские правоохранительные органы не ведут расследование пыток Максима Лапунова в Чечне, но коммуникация его жалобы Страсбургским судом должна запустить этот процесс, заявила адвокат Ольга Садовская. Правозащитники продолжают эвакуацию геев из Чечни, рассказала представитель Российской ЛГБТ-сети.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Максима Лапунова на пытки в Чечне, связанные с его сексуальной ориентацией. Российские власти должны представить суду свою позицию до 12 марта 2020 года. Жалоба, поданная в мае, принята в рекордно короткие сроки.

В октябре 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Он безрезультатно добивается расследования по своим заявлениям, и 24 мая представители Лапунова подали в ЕСПЧ жалобу на нарушение его прав.

Жалоба Максима Лапунова коммуницирована в беспрецедентно короткий срок, меньше, чем за полгода, подчеркнула юрист Ольга Садовская, которая представляет интересы Лапунова.

«Мы связываем это с важностью поднятой проблемы, обсуждением в СМИ, публикациями в прессе – как российской, так и зарубежной. Также на скорость поспособствовали доклады в рамках московского механизма и в Совете Европы. Дело получило приоритетный статус по совокупности», - сказала Садовская корреспонденту «Кавказского узла».

Дело Лапунова в России не ведется, напомнила она. «Есть отказ в возбуждении уголовного дела. Суд постановил, что отказано на законных основаниях, так что в России процессов не ведется», - пояснила Садовская.

В последний раз Садовская общалась с Лапуновым около года назад. «Нам не надо общаться, чтобы работать по делу. Надеюсь, что коммуникация в ЕСПЧ станет катализатором расследования в России. Так обычно и бывает», - сказала Садовская.

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Дело Лапунова является уникальным, поскольку он первый «такого рода заявитель», заявила «Кавказскому узлу» сотрудница Российской ЛГБТ-сети Вероника Лапина.

«До него о пытках, мотивированных исключительно сексуальной ориентацией человека, никто [из задержанных в Чечне] не заявлял, хотя нам задокументированы более 150 случаев нарушений прав ЛГБТ в Чечне. Максим - очень смелый человек, он не только решился рассказать о том, что с ним происходило, но и не побоялся написать заявление о преступлении. В контексте полного бесправия это достойно уважения», - отметила она.

Лапунову пришлось покинуть Россию из-за угроз, которые ему и его семье поступали до и во время предварительной проверки в 2017 году, напомнила Лапина. «Мы очень рады, что коммуникация произошла в такие короткие сроки - жалобу зарегистрировали в сентябре, а коммуницировали уже в ноябре. Это значит, что суд принял во внимание тот массивный пласт международных резолюций, отчетов, которые были подготовлены в ответ нарушения прав ЛГБТ-людей в Чечне. Собственно, суд на них интенсивно ссылается», - сказала активистка.

Она обратила внимание на вопросы, которые Страсбургский суд задал российским властям. «В третьем вопросе суд обращает внимание России на то, что в ситуации нарушений прав ЛГБТ в Чечне сбор доказательств мог быть крайне сложен по ряду причин и спрашивает, как Россия способствовала преодолению этих преград. Из более чем годовой истории дела Максима мы уже знаем, что Максиму не предоставили надлежащую госзащиту, не пригласили на осмотр помещения, в котором он содержался. То есть государство скорее чинило преграды, чем защищало Лапунова. Будет, конечно, интересно посмотреть на ответы страны-ответчика в марте 2020 года», - заключила Лапина.

Активистка добавила, что ЛГБТ-сеть продолжает эвакуацию гомосексуалов из Чечни по сей день. «С апреля 2017 года по сегодняшний день мы эвакуировали 159 человек из региона. За 2019 год мы помогли 21 человеку выехать из Чечни, и к нам еще поступают запросы. Не все уехали из России, часть людей продолжает находиться на территории страны, они ожидают выезда (за границу)», - сказала она.

По словам Лапиной, большинство чеченских геев понимают безвыходность ситуации, в которую они попали. «Очень часто скучают по родным, как бы те к ним ни относились, но они также понимают, что пока в Чечне не изменится ситуация, они не смогут жить ни в самой Чечне, ни в России», - добавила представитель ЛГБТ-сети.

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, говорится в материале "Кавказского узла" "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".