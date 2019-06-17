Лапунов назвал узником чеченской тюрьмы для геев пропавшего волгоградца

17 июня 2019, 18:36

Следственным органам переданы показания Максима Лапунова о том, что вместе с ним в секретной тюрьме для геев в Чечне содержался пропавший в Грозном уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев, сообщает "Радио "Свобода" со ссылкой на юриста "Комитета против пыток" Владимира Смирнова.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска МВД Чечни, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Он безрезультатно добивается расследования по своим заявлениям, 24 мая представители Лапунова подали в ЕСПЧ жалобу на нарушение его прав.

В начале апреля 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых преследованиях геев в Чечне, в том числе со случаями их убийства. Лапунов стал первым заявителем по делу о преследовании геев в этой республике, который решился назвать свои имя и фамилию, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". В январе 2019 года стало известно об очередной волне преследования геев в Чечне. С конца декабря 2018 года в республике были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты, заявила 14 января "Российская ЛГБТ-сеть".

Максим Лапунов видел в подвале Управления уголовного розыска по Чечне, где сам находился в марте 2017 года, уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года. Его показания об этом были переданы уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, а оттуда - заместителю председателя Следственного комитета России Игорю Краснову, говорится в материале «"Он у вас не мужик". Таинственное исчезновение в Чечне», опубликованном сегодня на сайте "Радио "Свобода".

Как сообщает издание, родственники написали заявление об исчезновении 48-летнего Андрея Кобышева после того, как 21 марта 2017 года его матери позвонил незнакомый мужчина, нашедший его мобильный телефон в поезде Грозный – Москва.

Кобышев большую часть жизни прожил в селе Гончаровке Волгоградской области, где работал ветеринарным техником на местной ферме, а в 2016 году уехал в Грозный и устроился на работу массажистом при банях.

В Грозном по факту исчезновения Кобышева было возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ), расследование которого в июне прошлого года приостановили. В материалах дела, с которыми ознакомилось "Радио "Свобода", говорится, что коллеги в последний раз видели его 13 марта 2017 года.

В январе 2019 года Максим Лапунов увидел объявление о пропаже Кобышева и понял, что находился с ним в марте 2017 года в "секретной тюрьме" для геев, которая располагалась в подвале Управления уголовного розыска по Чечне, сообщил изданию юрист "Комитета против пыток" Владимир Смирнов.

По его словам, Лапунов дал ему подробные объяснения по этому поводу в феврале текущего года. Лапунов отметил, что рассказывал о Кобышеве ещё в своих первых показаниях, но неправильно назвал фамилию. Согласно объяснениям Лапунова, он общался с Кобышевым и заметил у него синяки на шее, спине и пояснице. По словам Лапунова, Кобышев почти ничего не пил и не ел, еду из его камеры часто выносили нетронутой, а потом переселили в камеру рядом с туалетом. Он говорит, что последний раз видел Кобышева 27 марта (2017 года) в ночь перед собственным освобождением.

Показания Лапунова о Кобышеве Владимир Смирнов лично вручил 1 марта этого года уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а 18 марта офис омбудсмена сообщил, что эти показания были переданы заместителю председателя СК Игорю Краснову.

По словам Смирнова, Москалькова сказала, что не видит причины объединять дела Кобышева и Лапунова. Как рассказал Смирнов, по делу Лапунова следователи не смогли получить список силовиков, работавших в те дни, когда, по словам Лапунова, он содержался в подвале здания. Не запросило следствие и данных о местонахождении телефона Лапунова, которые, возможно, показали бы, что он был рядом с Кобышевым в одно и то же время.

"Дело Кобышева – это дело об убийстве. Реальное, возбужденное дело об убийстве. И вот мы указываем на свидетеля, Максима, который говорит, что видел Андрея в последние дни. Но российское следствие не делает по этому поводу просто ничего. Не только "спускает на тормозах" дело самого Максима Лапунова, но и по делу об убийстве Кобышева отказывается что-либо в этой связи предпринять", - заявил Владимир Смирнов, слова которого приводятся в материале.

При этом после встречи Смирнова и Москальковой на страницах нескольких региональных Следственных комитетов появились сообщения о розыске Андрея Кобышева. "Возможно, следствие по его исчезновению всё же было возобновлено", - отмечается в статье. В ней также указано, что издание направило запросы в Следственный комитет и МВД по Чечне, а также Татьяне Москальковой с просьбой подтвердить данную информацию и сообщить, рассматривается ли в качестве новой версии похищение Кобышева силовиками, но следователи в ответ предложили обратиться в центральный аппарат СКР, а ответы МВД и омбудсмена в течение семи дней не пришли.

Отметим, что информация о розыске Андрея Кобышева, в частности, опубликована на сайте Следственного управления СКР по Красноярскому краю. В ней указано, что мужчина пропал без вести в начале марта 2017 года в Грозном, а причиной розыска указано "безвестное исчезновение". Поиск информации по фамилии "Кобышев" на сайтах Следственных управлений СКР по Волгоградской области и Чеченской Республике по данным на 18.35 мск 17 июня не выдает никаких результатов.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".