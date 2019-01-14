Российская ЛГБТ-сеть сообщила о новой волне задержаний и убийств геев в Чечне

14 января 2019, 09:00

С конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты, заявила сегодня Российская ЛГБТ-сеть.

Как писал "Кавказский узел", о новой волне преследования геев в Чечне сообщила 11 января "Новая газета". В соцсетях распространились предупреждения о том, что представителям ЛГБТ-сообщества следует срочно покинуть республику, отметило издание.

По данным правозащитников, с декабря 2017 года в Чечне силовиками было организовано как минимум три продолжительных волны облав на геев, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

С конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией. Было задержано около 40 человек, два человека убиты, говорится в релизе Российской ЛГБТ-сети, поступившем "Кавказскому узлу" 14 января.

Невозможно назвать точное число пострадавших, отметил директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

"Известно, что было задержано около 40 человек, среди которых есть как мужчины, так и женщины. По крайней мере, двое задержанных скончались в результате пыток. Нам также известно, что задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне", - заявил Кочетков, слова которого приводят авторы релиза.

По его словам, местные правоохранительные органы делают все возможное для того, чтобы задержанные "не могли выехать из республики или впоследствии добиваться защиты в суде". "У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки", - заявил Кочетков.

По данным Российской ЛГБТ-сети, новая волна преследований началась после задержания администратора одной из групп в соцсети "ВКонтакте" в конце декабря 2018 года. В этой группе общались гомосексуальные мужчины, живущие в республиках Северного Кавказа. За этим задержанием последовали и другие, информацию о которых Российская ЛГБТ-сеть начала получать в начале января.

Авторы релиза сообщили, что, начиная с апреля 2017 года, Российская ЛГБТ-сеть эвакуировала из региона около 150 человек, более 130 человек покинули Россию.

Чеченские власти отрицают преследование геев

Комментариев относительно распространённого сегодня релиза Российской ЛГБТ-сети от властей Чечни пока не поступало. Однако ранее пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов отверг сообщения о возобновившихся преследованиях геев.

"Все это, если говорить литературным языком, неправда и дезинформация. В Чеченской Республике нет никаких тюрем и мест лишения свободы, не входящих в систему ФСИН", - заявил Альви Каримов, слова которого приводит РБК в публикации 11 января.

О своей непричастности к преследованию геев ранее заявляли первые лица республики - глава Чечни Рамазн Кадыров и спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

27 июня 2018 года ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России провести расследование преследования представителей ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы) в Чечне или разрешить провести его международной правозащитной организации. Докладчик по теме, бельгийский депутат Пит де Брюн отметил, что с "начала кампании по преследованию" Чеченскую Республику покинули 114 представителей ЛГБТ-сообщества.

В ответ Кадыров заявил, что доклад ПАСЕ о преследовании геев в Чечне основан на выдуманных историях нарушений прав человека и "вбросах в некоторых СМИ" на эту тему.

Так, Даудов отреагировал на опубликованный 26 мая 2017 года доклад правозащитной организации Human Rights Watch "У них длинные руки, и они найдут меня. Облава на геев в Чечне весной 2017 года" (ознакомиться с докладом можно в разделе "Документы" на "Кавказском узле"). По словам программного директора HRW в России Татьяны Локшиной, власти Чечни предпринимают жестокие карательные меры по отношению к предполагаемым представителям ЛГБТ при молчаливом согласии Кремля.

Магомед Даудов в ответ заявил, что ему "пытаются приписать рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда".

16 октября 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска МВД Чечни, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. 24 декабря 2018 года "Новая газета" опубликовала доказательства содержания Лапунова в подвале у силовиков. Кроме того, по данным издания, Лапунов рассказал о двух чеченцах, которые находились там же более 40 суток по подозрению в причастности к убийству. Позже они были найдены мертвыми. По версии чеченских силовиков, они были убиты при попытке нападения на правоохранителей, но из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра трупов следует, что оба были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок.

Напомним, что 1 ноября 2018 года было объявлено о запуске в отношении России Московского механизма ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). 16 стран призвали создать чрезвычайную миссию по международному расследованию нарушений прав человека в Чечне в связи с нарушением Россией ее обязательств в ОБСЕ. Россия не желает или неспособна решить проблему нарушений прав человека в Чечне, констатировали представители стран-участниц ОБСЕ.

Австрийский юрист, профессор в области международного права Вольфганг Бенедек 20 декабря 2018 года подготовил доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне. Автор доклада назвал неоспоримыми сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в республике.

В ходе своего расследования Бенедек опрашивал жертв, свидетелей, правозащитников и журналистов. При этом Россия не позволила эксперту въехать в страну. Доклад подтверждает факт систематических массовых задержаний в Чечне, незаконных удержаний в "секретных тюрьмах" и пыток. В докладе также констатируется участие сотрудников силовых структур Чечни в преследованиях людей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвали доклад умышленно политизированным, а представители властей Чечни связали его с политическим давлением на Россию.

История похищений, пыток и убийств геев в Чечне коснулась не только мужчин. Судьба женщины нетрадиционной сексуальной ориентации находится всецело в руках ее родных, а они бывают не менее жестокими, чем силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".