Опубликованы доказательства содержания Лапунова в подвале у силовиков

24 декабря 2018, 16:13

Отказ возбуждать дело о задержании и пытках Максима Лапунова в Грозном противоречит результатам доследственной проверки, сообщила сегодня "Новая газета", связав решение правоохранителей с политикой Кремля.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря австрийский эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек опубликовал доклад, в котором названы неоспоримыми фактами сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвали доклад умышленно политизированным, а представители властей Чечни связали его с политическим давлением на Россию.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. 30 июля "Российская ЛГБТ-сеть" заявила о том, что с начала 2017 года из Чечни выехали 125 человек, ставших жертвами преследования за свою сексуальную ориентацию. 31 августа 15 стран ОБСЕ потребовали от России предоставить отчет о нарушениях прав человека в Чечне и принятых мерах.

Уроженцы Чечни, которые подверглись преследованию по подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы не только из-за угрозы психологического и физического давления на них и их родственников, но и из-за "системной политики федерального центра", которая "по сути, оставила граждан Чечни один на один с местными вооруженными силовиками", говорится в статье "Чечен-гейт. Как следователи доказали, что в Чечне пытали и убивали геев и почему не стали возбуждать уголовное дело", опубликованной сегодня на сайте "Новой газеты".

По данным "Новой газеты", Максим Лапунов стал единственным человеком, обратившимся к правоохранителям.

16 октября 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска МВД Чечни, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. 10 декабря он повторно обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой содействовать расследованию его дела. Следователи имели возможность проверить заявление о пытках силовиками в Чечне, но не стали этого делать, заявил омбудсмену Лапунов.

Доследственная проверка по заявлению Максима Лапунова была возбуждена почти через месяц после его обращения к Татьяне Москальковой и председателю СКР Александру Бастрыкину, но в итоге проверка была поручена Главному следственному управлению (ГСУ) СКР по СКФО, хотя оперативное сопровождение по делам, которые ведет это управление, осуществляют региональные подразделения МВД, отмечает автор статьи Елена Милашина.

Таким образом, проверка была поручена следственному органу окружного уровня, а фактически осуществлялась силами МВД по Чечне. В частности, в феврале 2018 года следователь ГСУ СКР по СКФО направил первому замминистра МВД Чечни запрос с просьбой выяснить местонахождение Максима Лапунова. Руководство МВД Чечни в ответ предоставило данные, в том числе название страны, предоставившей убежище Лапунову и его родственникам, после чего следователь вынес окончательное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Лапунова, пишет издание.

26 ноября Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить жалобу Лапунова на отказ в возбуждении дела о его задержании и избиении в здании уголовного розыска в Чечне. После этого решения суда все методы защиты Лапунова в России "фактически исчерпаны", сообщил его представитель, юрист "Комитета против пыток" Владимир Смирнов. Юристы "Комитета против пыток" намерены обратиться в ЕСПЧ и обжаловать отказ возбудить дела о пытках, уточнил он.

Пребывание Лапунова в подвале подтверждается материалами проверки

При этом в ходе проверки следователи установили факты, "объективно свидетельствующие" о том, что после задержания Лапунов действительно находился в подвале административного здания уголовного розыска, говорится в статье Елены Милашиной.

В частности, в своих объяснениях следователю Лапунов подробно описал 17 силовиков, а также подвальное помещение, включая массивную металлическую дверь, и рассказал о звуках бойлера, установленного в хозчасти подвала.

Следователь, по данным "Новой газеты", осмотрел подвал административного здания уголовного розыска и пришел к выводу, что описание подвала и схема, которую нарисовал Максим Лапунов, не соответствуют реальному подвальному помещению здания. Но при этом следователь приобщил к материалам проверки технический паспорт здания, в том числе экспликацию подвального помещения, которая "отчетливо совпадает" со схемой Максима Лапунова, утверждает автор статьи.

Кроме того, из экспликации, а также из фототаблицы, которую сделал следователь, следует, что он осмотрел только половину подвального помещения и закончил свой осмотр у металлической двери, за которой содержался Лапунов, однако описал в том числе бойлерную комнату, о которой рассказал Максим Лапунов.

Также в своем заявлении Максим Лапунов сообщил, что вместе с ним в подвале находился ингуш Алихан, студент грозненского колледжа, и, согласно ответу из колледжа на запрос следователя, этот студент "с 16 по 28 марта 2017 года не посещал занятия в колледже", пишет "Новая газета".

По данным издания, опрошенный следователем студент Алихан категорически отрицал, что он гей и знает Максима Лапунова, "хотя любому понятно, что на Кавказе никто не ответит на прямой вопрос, гей он или нет", утверждает Елена Милашина. Максим Лапунов мог знать, что Алихан действительно студент колледжа и пропустил две недели занятий, только в том случае, если они вместе находились в этом подвале, делает вывод автор статьи.

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Кроме того, в своем заявлении Лапунов рассказал о двух чеченцах, Аюбе и Шото-Шамиле, которые находились в подвале более 40 суток по подозрению в причастности к убийству. После освобождения Лапунов по просьбе Шото-Шамиля встретился с его родителями и рассказал им о судьбе их сына, после чего уехал из Чечни.

Следователь проверил эту информацию и выяснил, что Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, по словам их родителей, исчезли 6 февраля 2017 года. Родители Акаева также подтвердили следствию, что встречались 28 марта 2017 года с Максимом Лапуновым в Грозном.

По данным издания, следователь установил, что 30 марта 2017 года Акаев и Ибрагимов были найдены мертвыми. По версии чеченских силовиков, оба были убиты при попытке нападения на правоохранителей, но из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра трупов следует, что Акаев и Ибрагимов были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок, при этом у обоих отсутствовали какие-либо вещи, говорится в статье Елены Милашиной.

30 марта 2017 года, по версии силовиков, двое вооруженных людей в Урус-Мартановском районе первыми открыли огонь и были убиты в результате перестрелки, сообщил источник в правоохранительных органах СКФО. По его информации, боестолкновение произошло в лесистой местности, когда там проводились оперативно-разыскные мероприятия.

Несмотря на эти данные, следователь прекратил проверку с формулировкой "обстоятельства, изложенные в заявлении Лапунова, касающиеся его незаконного задержания и удержания в подвальном помещении здания УУР МВД по ЧР, не получили объективного подтверждения", говорится в материале "Новой газеты".

По мнению автора статьи, федеральный центр "бросил все силы" на защиту властей Чечни, а не жителей республики. "То есть на защиту той модели власти, которая, по мнению Москвы, гарантирует стабильность в Чечне и ради которой можно пойти на любые человеческие жертвы и имиджевые потери", - говорится в публикации.

Максим Лапунов стал первым, кто публично рассказал о своем задержании в Чечне, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью". Доклад основан на показаниях 33 человек из Чечни, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".