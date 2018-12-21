Режим Кадырова получил поддержку Кремля на фоне критики ОБСЕ

21 декабря 2018, 17:44

Россия не может согласиться с выводами доклада ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне, находя его умышленно политизированным, заявили пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Представители руководства Чечни связали доклад с политическим давлением на Россию.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о запуске в отношении России Московского механизма австрийский эксперт ОБСЕ изучил информацию о грубых нарушениях прав человека в Чечне и подготовил доклад о них. В докладе, опубликованном 20 декабря, сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне названы неоспоримыми фактами.

Публикация этого доклада не повлияет на ситуацию в республике, но облегчит беженцам из Чечни получение защиты за рубежом, заявили "Кавказскому узлу" представители "Мемориала" и Российской ЛГБТ-сети. Властям России больше не удастся скрывать информацию о нарушениях прав человека в регионе и уходить от неудобных вопросов, заявили указали ранее руководитель "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков и правозащитница Татьяна Локшина.

Кремль информирован о содержании доклада ОБСЕ по проблеме нарушения прав человека в Чечне и "не может согласиться" с его выводами в целом, хотя "весь доклад еще предстоит проанализировать", заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели эти сообщения [...] Принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться и со многими решениями мы не соглашаемся", - приводит слова Пескова ТАСС.

Позицию России по поводу доклада озвучил на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ 20 декабря постпред России Александр Лукашевич. Он резко раскритиковал доклад, заявив об "изначальной умышленной политизации данной темы", и назвал "сомнительными" источники сведений, положенных в основу исследования. Лукашевич отдельно прокомментировал заявления в связи с делом главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева, объявив, что они «могут квалифицироваться как попытка оказать давление на российские судебные органы, подрыв принципа независимости судебной власти».

В докладе эксперта ОБСЕ указывается, что глава грозненского ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев должен быть немедленно освобожден. Титиев обвинен в хранении марихуаны, и с 11 января находится под стражей. Он утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

«При подготовке доклада основной упор был сделан на некие "свидетельства" антироссийски настроенных НКО и известных своей ангажированностью отдельных представителей ПАСЕ», - приводит сегодня слова Лукашевича "Коммерсант".

Власти Чечни прикрылись поддержкой федерального центра



Представители властей Чечни также категорически отвергли все выводы доклада ОБСЕ. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов, в частности, назвал исследование необъективным.

«Они сами себе внушили это, и пишут, в чем сами даже не уверены. ОБСЕ никогда не отличалось объективностью и носило всегда политизированный характер», - приводит сегодня слова Каримова РБК.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев объявил Московский механизм ОБСЕ "попыткой давления на Россию".

Ранее МИД РФ назвал запуск в отношении России Московского механизма "злоупотреблением инструментарием ОБСЕ" с целью "усилить развязанную антироссийскую кампанию".

"Мы уже не ждем от международных организаций и от их визитов в Чеченскую республику ничего хорошего. А так называемый Московский механизм ОБСЕ - это новая форма попытки давления на Россию. Моя уверенность подтвердилась. Визиты разного рода "докладчиков" в Чечню носят формальный характер – нужные "результаты" уже заранее всегда составлены", - приводит слова Нухажиева РИА "Новости".

Иинистр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров также заявил, что представители ОБСЕ опирались "на непроверенные источники информации" при подготовке доклада.

"Он [автор доклада Вольфганг Бенедек] лично мне пока ни одного вопроса не задал. На все вопросы, связанные с так называемым нарушением прав человека в Чеченской Республике, я отвечал, как лицо уполномоченное главой республики", - приводит сегодня слова Умарова НСН.

Министр отметил, что представители ОБСЕ направляли запрос по поводу возможности их приезда в Чечню. "Я ответил, что если на этот визит будет отмашка со стороны уполномоченных федеральных органов власти, например МИД РФ, то мы как законопослушный субъект РФ будем исполнять эти указания", - пояснил он, добавив, что указаний по организации поездки в Чечню для экспертов ОБСЕ федеральный центр не давал.

В рекомендациях к докладу России как члену ОБСЕ предлагается создать специальную федеральную следственную комиссию для расследования действий властей и спецслужб Чечни. В случае, если Российская Федерация этого не сделает, независимое расследование должно быть проведено международными экспертами с использованием всех доступных международных механизмов, в том числе и таких, как Международный уголовный суд в Гааге, отмечается в опубликованном 20 декабря материале "Новой газеты".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". Проблеме преследования ЛГБТ в республике посвящена справка "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

