Уроженец Чечни столкнулся с угрозой депортации из Литвы

Чиновники в Литве отказали в продлении статуса уроженцу Чечни, который легально прожил в стране более 20 лет. Мужчину предупредили, что ему грозит депортация.

Уроженец Чечни по имени Беслан, чьи полные данные правозащитники не раскрывают, участвовал на родине в боях против федеральных сил. В Литве он до недавнего времени имел статус беженца.

Многие члены семьи Беслана были убиты, а выжившие подверглись преследованиям и теперь “разбросаны по всему миру”, сообщила правозащитница Роза Дунаева.

“Беслан живет в Литве дольше, чем когда-либо жил в Чечне. Когда он пришел обновить документы, его статус был аннулирован. Ему отказали в продлении убежища и сказали: “Вас депортируют”, - написала Дунаева 16 апреля на своей странице в Facebook*.

Она добавила, что дети уроженца Чечни имеют гражданство Литвы. Конкретная причина, которой чиновники МВД Литвы объяснили отказ продлить ему убежище, в публикации Дунаевой не названа. При этом правозащитница отметила, что около полугода назад из Литвы уже были депортированы два уроженца Чечни, один из которых впоследствии, как сообщается, оказался в зоне боевых действий на Украине.

В конце марта Дунаева сообщила, что выходец из Чечни, искавший защиты в Эстонии, не получил надлежащей юридической помощи и был депортирован в Россию.

"Кавказский узел" также писал, что в 2025 году Эстония отказала в убежище уроженке Чечни Марьят Баталовой, которая подверглась пыткам со стороны силовиков после критической фразы о действиях военных из республики на Украине. Апелляционный суд подтвердил решение об отказе и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на три года, постановив, что Марьят Баталова должна выехать из Эстонии в третью страну, куда ей для законного въезда не нужна виза.