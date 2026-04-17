×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:34, 17 апреля 2026

Уроженец Чечни столкнулся с угрозой депортации из Литвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники в Литве отказали в продлении статуса уроженцу Чечни, который легально прожил в стране более 20 лет. Мужчину предупредили, что ему грозит депортация. 

Уроженец Чечни по имени Беслан, чьи полные данные правозащитники не раскрывают, участвовал на родине в боях против федеральных сил. В Литве он до недавнего времени имел статус беженца. 

Многие члены семьи Беслана были убиты, а выжившие подверглись преследованиям и теперь “разбросаны по всему миру”, сообщила правозащитница Роза Дунаева. 

“Беслан живет в Литве дольше, чем когда-либо жил в Чечне. Когда он пришел обновить документы, его статус был аннулирован.  Ему отказали в продлении убежища и сказали: “Вас депортируют”, - написала Дунаева 16 апреля на своей странице в Facebook*. 

Она добавила, что дети уроженца Чечни имеют гражданство Литвы. Конкретная причина, которой чиновники МВД Литвы объяснили отказ продлить ему убежище, в публикации Дунаевой не названа. При этом правозащитница отметила, что около полугода назад из Литвы уже были депортированы два уроженца Чечни, один из которых впоследствии, как сообщается, оказался в зоне боевых действий на Украине.

В конце марта Дунаева сообщила, что выходец из Чечни, искавший защиты в Эстонии, не получил надлежащей юридической помощи и был депортирован в Россию.

"Кавказский узел" также писал, что в 2025 году Эстония отказала в убежище уроженке Чечни Марьят Баталовой, которая подверглась пыткам со стороны силовиков после критической фразы о действиях военных из республики на Украине. Апелляционный суд подтвердил решение об отказе и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на три года, постановив, что Марьят Баталова должна выехать из Эстонии в третью страну, куда ей для законного въезда не нужна виза.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
