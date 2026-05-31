Кавказский узел

23:00, 31 мая 2026

Боец ММА из Чечни после избиения женщин заявил об уходе на СВО

Скриншот сообщения со страницы Джихада Юнусова в Instagram (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) от 30.05.26, https://www.instagram.com/p/DY-MJDXohT2/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Джихад Юнусов, исключенный из клуба "Ахмат" после избиения соседок из-за бытового конфликта, заявил, что отправляется в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая полиция отчиталась о проверке в связи с нанесением побоев в Грозном двум женщинам - "гражданкам Лорсановой и Дагаевой". Республиканский бойцовский клуб "Ахмат" объявил, что боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба за насилие в отношении этих женщин. Исключения из бойцовского клуба "Ахмат" недостаточно для наказания Юнусова. Согласно судебной практике, обвиняемым по уголовной статье о побоях грозят в Чечне лишь денежные штрафы.

Поводом для конфликта стала установка видеокамеры около квартиры женщины – Юнусову не понравилось, что обзор камеры захватывает и его дверь. На кадрах видеозаписи, сделанной этой камерой 13 мая, видно, как немолодая женщина вышла в коридор подъезда, а за ней - Юнусов со стаканчиком в руке и еще один мужчина. Диалог Юнусова и женщины перешел на повышенные тона, после чего боец снял крышку со стаканчика, который держал в руке, и плеснул напиток женщине в лицо, а затем швырнул в нее стаканчик и ударил женщину, в том числе дверью квартиры. Второй мужчина пытался оттащить его в сторону, но боец вырвался и, подбежав к женщине, нанес несколько ударов. Ударил он и вторую женщину, которая выскочила из квартиры на крики пострадавшей.

Боец ММА Джихад Юнусов сообщи, что отправляется в зону военной операции. "Мой следующий бой на турнире АСА в Москве отменяется. Держим курс на СВО, в Украину. Я представлял свой народ, Россию на мировых аренах по боям, без правил среди профессионалов, теперь с радостью и с гордостью буду защищать свой народ на СВО", - написал он на своей странице в Instagram*.

Комментарии к этой публикации, как и к другим публикациям на его странице,  отключены.

К публикации приложено изображение Юнусова на фоне здания  с надписью "Север Ахмат". Юнусов стоит в камуфляжной форме и с автоматом. 

Многих возмутил тот факт, что с Юнусова «не просили как полагается», и он отделался чисто формальным увольнением из бойцовского клуба, написал читатель "Кавказского узла" с ником monte. "Многие убеждены в том, что избивший дух женщин на камеру Юнусов «отделается легким испугом», потому как он был в фаворе у местных властей", - отметил он.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
