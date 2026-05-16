В Чечне отчитались об исключении из клуба "Ахмат" участника избиения женщин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Боец ММА Джихад Юнусов, избивший двух соседок из-за бытового конфликта, исключен из клуба "Ахмат". МВД отчиталось о проверке. Власти Чечни куда более жестко реагировали на случаи оскорбления женщин из семей Кадырова и его окружения, указал блогер.

Сегодня полиция Чечни отчиталась о проведении проверки в связи с нанесением побоев двум женщинам после того как видео конфликта в подъезде жилого дома распространилось в соцсетях.

"В ОП №1 Управления МВД России по городу Грозный поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован УСБ №1 Управления МВД России по городу Грозный, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — приводит "Чечня сегодня слова замначальника отделения полиции № 1 УМВД России по г. Грозный Сайд-Ахмеда Арсунукаева.

Боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из республиканского бойцовского клуба «Ахмат», сообщил клуб.



Решение принято по поручению зампреда правительства Чеченской Республики — министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова.



«В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается Республиканский бойцовский клуб «Ахмат», боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба», — рапортовала ЧГТРК "Грозный".

Зампред правительства Чечни — министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подчеркнул, что в регионе недопустимо применение насилия в отношении женщин. "В республике женщина защищена и законом, и религиозными нормами, и традициями народов республики. Безусловно, данный инцидент получит правовую оценку, и виновный понесет заслуженное наказание», — приводит его слова "Грозный информ".

Избиению предшествовала перепалка между соседями

Причины конфликта стал бытовой конфликт из-за установки видеокамеры у квартиры женщины - бойцу не понравилось, что обзор камеры захватывает и его дверь, сообщил Instagram*-паблик "ЧП Грозный".

Как следует из видео, которые разместила "Сапа Кавказ", конфликт начался после того как пожилая женщина вышла из квартиры и ей на встречу шел Юнусов и другой мужчина. После обсуждения на повышенных тонах ситуация быстро накалилась - боец плеснул женщине в лицо из стаканчика с напитком, который он держал в руках, а после этого несколько раз ударил ее, в том числе дверью. Второй мужчина пытался оттащить его в сторону, но безуспешно. Избил боец и вторую женщину, которая выскочила из квартиры. На видео раздавались крики женщин.

Реакция власти на инцидент несопоставима с реакцией на оскорбления женщин из окружения Кадырова

Блогер Тумсо Абдурахманов (внесен в реестр иноагентов) указал, что в случае оскорбления женщин из семей Кадырова и приближенных к главе Чечни, реакция была куда более жесткой, чем проверка и исключение из клуба.

"Пытаюсь вспомнить, когда мы в последний раз наблюдали столь суровое реагирование со стороны системы — и что-то не припоминаю ничего подобного. Помню, как за оскорбление матери Адама Делимханова Салмана Тепсуркаева сначала публично унизили (посадили на бутылку), а затем убили в Чечне. Помню, как за оскорбление матери Кадырова и женщин из его семьи в австрийской столице был убит Мамихан Умаров (Анзор Вена). Не помню, какие именно слова стали поводом, но хорошо помню убийство Имрана Алиева (Мансур Старый) во французском Лилле. А тут — всего лишь избиение чеченской женщины, и сразу такая беспрецедентная строгость: полицейская проверка и исключение из клуба «Ахмат», - прокомментировал он.

Напомним, модератор оппозиционного властям Чечни Telegram-канала Салман Тепсуркаев был под видеозапись посажен на бутылку. Тепсуркаева заявил на видео, что был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". По данным правозащитников, впоследствии убит. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале .

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Герасдорфе, недалеко от Вены. В своих видео на YouTube он не только критиковал, но и прямо оскорблял Рамзана Кадырова и его родителей. Об убий стве Имрана Алиева, который в своих видео использовал много ненормативной лексики в адрес властей Чечни, рассказывается в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".