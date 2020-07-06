Умаров Мамихан Мухадиевич (Анзор)

06 июля 2020, 13:47

Чеченский беженец в Австрии, жесткий критик Кадырова, бывший следователь МВД, сотрудничавший со спецслужбами. Убит в Вене 4 июля 2020 года.

Убийство

Рядом с Брюннерштрассе в Герасдорфе, недалеко от Вены (район Корнойбург) в 19:30 по местному времени возле торгового центра G3 в субботу вечером 4 июля 2020 года произошло убийство. Один мужчина выстрелил другому в голову .

Подозреваемый был остановлен в Линце, не оказывал сопротивления и был задержан после обыска. По данным различных источников, убитым был чеченец Мамихан (Анзор) Умаров, проживавший в Вене. Также чеченцем оказался и задержанный по подозрению в убийстве . Позже задержали еще одного чеченца, сначала допрашиваемого как свидетеля.

Влогер против Кадырова

Умаров вел в YouTube канал Anzor Tscharto Beck Martin. Первое видео канала датировано 9 апреля 2020 года, а последнее — 3 июля. Всего там опубликовано 30 видео. На 5 июля 2020 года у канала более 12 тысяч подписчиков. Популярность роликов Умарова колеблется от 100 до 500 тысяч просмотров.

В своих видео блогер открыто критикует и оскорбляет с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Есть также ролик с критикой и оскорблениями в адрес бывшего лидера чеченских сепаратистов Шаа Турлаева, ставшего советником Рамзана Кадырова. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Мансур Старый .

Выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилле в январе 2020 года, пополнив число убитых в Европе критиков главы Чечни, о которых говорится в публикации «Кавказского узла» «Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза». Имран Алиев, как и Мамихан Умаров, оскорблял лично Кадырова и его окружение с использованием ненормативной лексики. Опрошенные «Кавказским узлом» жители Чечни указали, что этот блогер не снискал популярности в республике из-за оскорбительной риторики его публикаций и обилия нецензурной брани.

Как прославился Умаров

Впервые о Мамихане Умарове заговорили, когда в 2018 году он связался с украинским депутатом Игорем Мосийчуком и рассказал ему, что получил заказ от Шаа Турлаева на три убийства: чеченца Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой (в девичестве Никифировой) и самого депутата Мосийчука .

Автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян под Киевом 30 октября 2017 года. Окуева погибла, а Осмаев был ранен. Адам Осмаев был известным оппонентом Рамзана Кадырова, говорится в подготовленной «Кавказским узлом» справке «Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова».

Выяснилось, что Умаров С 2008 года сотрудничал с австрийскими спецслужбами, получал заказы на организацию убийств в Европе, Турции и других странах . По покушениям на Осмаева, Окуеву и Мосийчука Умаров дал подробные показания сотрудникам СБУ и украинской контрразведки. В том числе передал записи телефонных разговоров с Шаа Турлаевым и человеком, чей голос украинские спецслужбы идентифицировали как принадлежащий депутату Госдумы Адаму Делимханову .

Биография

Умаров Мамихан Мухадиевич родился в 1977 году в городе Аргун Шалинского района ЧИАССР. В Чечне работал в структурах МВД с 1998 года в статусе следователя. Сам он называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия .

С 2005 года проживал в Австрии по документам на имя Beck Martin. В 2007 году получил статус беженца. По его словам, он уехал из Чечни потому, что «после того, как основных полевых командиров поубивали, они (власти) начали находить новые жертвы, которые когда-то работали при Ичкерии. Преследовались все подряд» .

По информации другого известного влогера Тумсо Абдурахманова, брата Мамихана Умарова ранее убили, а над матерью издевались с целью выяснить местонахождение сына .

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