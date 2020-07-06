06 июля 2020, 13:47
Умаров Мамихан Мухадиевич (Анзор)
Чеченский беженец в Австрии, жесткий критик Кадырова, бывший следователь МВД, сотрудничавший со спецслужбами. Убит в Вене 4 июля 2020 года.
Убийство
Рядом с Брюннерштрассе в Герасдорфе, недалеко от Вены (район Корнойбург) в 19:30 по местному времени возле торгового центра G3 в субботу вечером 4 июля 2020 года произошло убийство. Один мужчина выстрелил другому в голову 1.
Подозреваемый был остановлен в Линце, не оказывал сопротивления и был задержан после обыска. По данным различных источников, убитым был чеченец Мамихан (Анзор) Умаров, проживавший в Вене. Также чеченцем оказался и задержанный по подозрению в убийстве 2. Позже задержали еще одного чеченца, сначала допрашиваемого как свидетеля.
Влогер против Кадырова
Умаров вел в YouTube канал Anzor Tscharto Beck Martin. Первое видео канала датировано 9 апреля 2020 года, а последнее — 3 июля. Всего там опубликовано 30 видео. На 5 июля 2020 года у канала более 12 тысяч подписчиков. Популярность роликов Умарова колеблется от 100 до 500 тысяч просмотров.
В своих видео блогер открыто критикует и оскорбляет с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Есть также ролик с критикой и оскорблениями в адрес бывшего лидера чеченских сепаратистов Шаа Турлаева, ставшего советником Рамзана Кадырова. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Мансур Старый 3.
Выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилле в январе 2020 года, пополнив число убитых в Европе критиков главы Чечни, о которых говорится в публикации «Кавказского узла» «Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза». Имран Алиев, как и Мамихан Умаров, оскорблял лично Кадырова и его окружение с использованием ненормативной лексики. Опрошенные «Кавказским узлом» жители Чечни указали, что этот блогер не снискал популярности в республике из-за оскорбительной риторики его публикаций и обилия нецензурной брани.
Как прославился Умаров
Впервые о Мамихане Умарове заговорили, когда в 2018 году он связался с украинским депутатом Игорем Мосийчуком и рассказал ему, что получил заказ от Шаа Турлаева на три убийства: чеченца Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой (в девичестве Никифировой) и самого депутата Мосийчука 4.
Автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян под Киевом 30 октября 2017 года. Окуева погибла, а Осмаев был ранен. Адам Осмаев был известным оппонентом Рамзана Кадырова, говорится в подготовленной «Кавказским узлом» справке «Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова».
Выяснилось, что Умаров С 2008 года сотрудничал с австрийскими спецслужбами, получал заказы на организацию убийств в Европе, Турции и других странах 5. По покушениям на Осмаева, Окуеву и Мосийчука Умаров дал подробные показания сотрудникам СБУ и украинской контрразведки. В том числе передал записи телефонных разговоров с Шаа Турлаевым и человеком, чей голос украинские спецслужбы идентифицировали как принадлежащий депутату Госдумы Адаму Делимханову 6.
Биография
Умаров Мамихан Мухадиевич родился в 1977 году в городе Аргун Шалинского района ЧИАССР. В Чечне работал в структурах МВД с 1998 года в статусе следователя. Сам он называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия 7.
С 2005 года проживал в Австрии по документам на имя Beck Martin. В 2007 году получил статус беженца. По его словам, он уехал из Чечни потому, что «после того, как основных полевых командиров поубивали, они (власти) начали находить новые жертвы, которые когда-то работали при Ичкерии. Преследовались все подряд» 8.
По информации другого известного влогера Тумсо Абдурахманова, брата Мамихана Умарова ранее убили, а над матерью издевались с целью выяснить местонахождение сына 9.
Примечания
- Gerasdorf: Mann auf offener Straße erschossen // ORF, 4 июля 2020 года
- Критик Кадырова убит в Австрии // Кавказский узел, 5 июля 2020 года
- Анзор из Вены критиковал Кадырова в стиле убитого блогера Мансура Старого // Кавказский узел, 5 июля 2020 года
- «Анзор из Вены» // Новая газета, 5 июля 2020 года
- Убийства критиков Кадырова в Европе приобрели системный характер // Кавказский узел, 6 июля 2020 года
- «Анзор из Вены» // Новая газета, 5 июля 2020 года
- В Австрии застрелен критиковавший Рамзана Кадырова политэмигрант // Радио Свобода, 4 июля 2020 года
- Сотрудничал со спецслужбами Украины, оскорбил Кадырова. Что известно об убитом в Австрии чеченце // Би-би-си, 5 июля 2020 года
- Названы имена подозреваемых в причастности к убийству Мамихана Умарова // Кавказский узел, 6 июля 2020 года