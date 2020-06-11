Кто такой Шаа Турлаев

11 июня 2020, 17:28

Участник двух чеченский войн, начальник охраны Масхадова, а позднее советник Рамзана Кадырова был фигурантом не одного уголовного дела. Тем не менее он не числится в розыске и открыто проживает в Гудермесе. О некоторых подробностях жизни Шаа Турлаева и о том, что думают юристы о снятии его с розыска, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Сепаратист

Шаа (Шакий) Турлаев по кличке «Седой» родился в 1969 году. Полевой командир, участник обеих чеченских войн, начальник охраны президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова. По свидетельству Руслана Ямадаева - самый близкий человек к Масхадову . С середины 2003 года стал личным представителем Масхадова в Ножай-Юртовском, Гудермесском и Курчалоевском районах. В громких терактах его фамилия не фигурировала, а местные жители различных чеченских сел сообщали в органы о попытках им сбора средств для сепаратистов .

Во время одного из рейдов в 2002 году Турлаев подорвался на растяжке. Ему чуть не оторвало левую ногу, кроме того, он получил осколочные ранения в грудь . В 2004 нога «стала гнить», и после этого 35-летний чеченский сепаратист в лесу близ селения Гансолчу в Ножай-Юртовском районе Чечни сдался службе безопасности Ахмата Кадырова .

Советник Кадырова

Из-за развившейся гангрены врачи вынуждены были ампутировать Турлаеву ногу. После лечения он становится советником Рамзана Кадырова по возвращению бывших боевиков-сепаратистов в Чечню. Утверждает, что вернул сотни человек. Однако гораздо шире Турлаев известен как предполагаемый организатор целого ряда громких убийств и покушений. Проживает в Гудермесе.

Фигурант уголовных дел

На Руслана Ямадаева несколько раз были совершены покушения. Днем 24 сентября 2008 года он был застрелен в своей машине на Смоленской набережной в самом центре Москвы. О причастности к этому Турлаева и объявлении его в федеральный и международный розыск писала «Новая газета» . Росбалт» со ссылкой на источник сообщал, что Турлаев был объявлен в федеральный розыск в 2010 году .

Умара Исраилова, бывшего телохранителя Рамзана Кадырова, расстреляли 13 января 2009 года в центре Вены. Он был ключевым свидетелем на судебном процессе в отношении президента Чечни о пытках, который инициировала расположенная в Берлине правозащитная организация. 1 июня 2011 года австрийский суд вынес приговор трем проживавшим в Австрии чеченцам. Фамилия Турлаева неоднократно упоминается в обвинительном заключении государственной прокуратурой столицы Австрии .

Также Турлаева обвиняли в причастности в покушении на убийство Исы Ямадаева и одного из лидеров чеченской общины в Норвегии Магомеда Очерхаджи в 2009 году, а также мэра дагестанского Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова в 2013 .

"Внимание, розыск!"

Юрист, старший партнер правозащитного проекта «Апологии протеста» Александр Передрук отмечает, что информация про розыск гражданина РФ может быть как публичной, так и секретной. «Возможны разные варианты. Если розыск публичный, то публикации про объявление человека в розыск могут появиться, например, в СМИ. Кроме этого, есть публичные базы данных на сайте МВД о разыскиваемых гражданах. Список розыска – это ответственность МВД, согласно статье 12 закона о Полиции», - сказал «Кавказскому узлу» Александр Передрук.

В разделе МВД «Внимание, розыск!», где содержится информация про объявленных в розыск гражданах РФ, Шаа Турлаев не числится как разыскиваемый. По словам адвоката, это означает, что с него снят розыск. Он также отмечает, что нет определенных требований о публичной публикации о том, что тот или иной гражданин больше не находится в розыске. «В таких случаях лучше сделать официальный запрос в МВД для получения точной информации», считает он.

Помимо этого, информация о розыске гражданина может быть закрытой для общественности. «Есть также розыскная работа в рамках ОРД. Такие сведения носят секретный характер, их нет в свободном доступе», - пояснил юрист.

Московский юрист Никита Таращиненко отмечает, что список лиц, находящихся в федеральном розыске за нарушение закона, общий на всю страну. «Но региональные отделения МВД имеют базу лиц в розыске, которые прописаны или проживают в их регионе. То есть они знают, какой житель региона находится в розыске», - сказал Никита Таращиненко «Кавказскому узлу».

Он также добавил, что МВД не обязаны публиковать информацию о снятии розыска. «Гражданин, если с него сняли розыск, получает соответствующее решение. Должен быть официальный документ о снятии с розыска. Но публично сообщать о каждом таком случае в МВД не обязаны», - подчеркнул юрист.

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