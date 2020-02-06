Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза

06 февраля 2020, 18:42

Противников и критиков чеченских властей убивают даже за пределами Чечни. Так, в Катаре был убит бывший президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев, в Дубае - Герой России Сулим Ямадаев, около 10 оппозиционеров – в Турции. Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский Союз. «Кавказский узел» напоминает историю устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС.

Умар Исраилов

Первым убийством оппонента Рамзана Кадырова в ЕС стал расстрел 13 января 2009 года в центре Вены бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова.

Исраилов называл себя "жертвой режима Кадырова" и свидетелем преступлений, к которым, по его данным, был причастен глава Чечни и его приближенные с 2003 по 2005 годы. В конце 2006 года Исраилов даже подал в Европейский суд по правам человека соответствующий иск к властям России .

Умар Исраилов утверждал, что после его отъезда в Европу Кадыров 10 месяцев удерживал под стражей его отца и оказывал на него физическое воздействие, пытаясь таким образом заставить своего бывшего телохранителя вернуться в Чечню . После убийства Умара Исраилова его отец это подтвердил.

Бывший охранник Кадырова был ключевым свидетелем на судебном процессе в отношении президента Чечни о пытках, который инициировала расположенная в Берлине правозащитная организация Европейский центр за конституционные права и права человека (European Center for constitutional and human rights - ECCHR).

1 июня 2011 года австрийский суд вынес приговор за убийство Исраилова трем проживавшим в Австрии чеченцам: Отто Кальтенбруннеру (урожденный Руслан Эдилов), Муслиму Дадаеву и Турпал-Али Ешуркаеву. Кальтенбруннера суд счел организатором убийства, он был приговорён к пожизненному заключению, Дадаев — к 19 годам, Ешуркаев — к 16. А чеченец Леча Богатырев, которого австрийские следователи считали исполнителем убийства, успел вернуться из Австрии в Чечню и был объявлен в розыск.

Австрийская прокуратура пыталась проверить на причастность к убийству Исраилова Рамзана Кадырова и его подчиненных, но ни одного ответа на свои запросы генпрокурору России Юрию Чайке не получила .

Зелимхан Хангошвили

Зелимхан Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Возвращаясь из мечети, он шел по лесной тропинке парка, когда киллер подъехал к нему на велосипеде, выстрелил сначала в спину, потом добил контрольным в голову и поехал дальше .

Президент России Владимир Путин объявил убитого одним из организаторов взрывов в метро Москвы. 23 декабря его поддержал и Кадыров: «Он террорист, преступник, понимаете? И если его убили, то на одного террориста меньше стало. Для нас это хорошо», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова главы Чечни, сказанные на пресс-конференции в эфире ЧГТРК «Грозный».

Уроженец Панкиси Хангошвили не был публичным человеком, не был замечен в критике кадыровского режима. Угрозы, которые он получал, покушение в 2015 году и само убийство представители чеченской диаспоры в Европе связали с его авторитетом среди чеченцев.

Европейская диаспора чеченцев, по разным оценкам, насчитывает от 150 тысяч до 300 тысяч человек. Массовая миграция чеченцев в страны Европы началась во второй половине 1990-х годов, в разгар первой, а затем второй чеченских военных кампаний. Одной из самых крупных чеченских общин в Европе считается община во Франции, где проживает около 60 тысяч выходцев из Чечни. В Германии, Австрии и Бельгии, по официальным данным, проживает по 30-45 тысяч чеченцев .

Имран Алиев

1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам.

Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника, и уже вернулся в республику, заявил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По его данным, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина «усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом», - сообщил Абдурахманов.

Французские СМИ подчеркивают, что убитый был резким критиком режима Кадырова и что в одном из своих видео, размещенных на канале в YouTube, Алиев заявлял, что его уже пытались убить минувшим летом .

При этом 25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором блогер приносит присягу Рамзану Кадырову. «Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я – один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни», - говорит на видео Имран Алиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Примечания