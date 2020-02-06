Обвиняемые (в бейсболках) в убийстве Исраилова во время посещения места преступления в Вене, 25 января 2011 года. Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader

06 февраля 2020, 18:42

Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза

Противников и критиков чеченских властей убивают даже за пределами Чечни. Так, в Катаре был убит бывший президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев, в Дубае - Герой России Сулим Ямадаев, около 10 оппозиционеров – в Турции. Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский Союз. «Кавказский узел» напоминает историю устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС.  

Умар Исраилов

Первым убийством оппонента Рамзана Кадырова в ЕС стал расстрел 13 января 2009 года в центре Вены бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова.

Отец Умара Исраилова - Али Исраилов. Фото: HELSINGFORSKOMITEEN, http://www.aftenposten.noИсраилов называл себя "жертвой режима Кадырова" и свидетелем преступлений, к которым, по его данным, был причастен глава Чечни и его приближенные с 2003 по 2005 годы. В конце 2006 года Исраилов даже подал в Европейский суд по правам человека соответствующий иск к властям России 1.

Умар Исраилов утверждал, что после его отъезда в Европу Кадыров 10 месяцев удерживал под стражей его отца и оказывал на него физическое воздействие, пытаясь таким образом заставить своего бывшего телохранителя вернуться в Чечню 2. После убийства  Умара Исраилова его отец это подтвердил.

Бывший охранник Кадырова был ключевым свидетелем на судебном процессе в отношении президента Чечни о пытках, который инициировала расположенная в Берлине правозащитная организация Европейский центр за конституционные права и права человека (European Center for constitutional and human rights - ECCHR).

1 июня 2011 года австрийский суд вынес приговор за убийство Исраилова трем проживавшим в Австрии чеченцам: Отто Кальтенбруннеру (урожденный Руслан Эдилов), Муслиму Дадаеву и Турпал-Али Ешуркаеву. Кальтенбруннера суд счел организатором убийства, он был приговорён к пожизненному заключению, Дадаев — к 19 годам, Ешуркаев — к 16. А чеченец Леча Богатырев, которого австрийские следователи считали исполнителем убийства, успел вернуться из Австрии в Чечню и был объявлен в розыск.

Австрийская прокуратура пыталась проверить на причастность к убийству Исраилова Рамзана Кадырова и его подчиненных, но ни одного ответа на свои запросы генпрокурору России Юрию Чайке не получила 3.

Зелимхан Хангошвили

Зелимхан Хангошвили. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org/.

Зелимхан Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Возвращаясь из мечети, он шел по лесной тропинке парка, когда киллер подъехал к нему на велосипеде, выстрелил сначала в спину, потом добил контрольным в голову и поехал дальше 4.

Президент России Владимир Путин объявил убитого одним из организаторов взрывов в метро Москвы. 23 декабря его поддержал и Кадыров: «Он террорист, преступник, понимаете? И если его убили, то на одного террориста меньше стало. Для нас это хорошо», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова главы Чечни, сказанные на пресс-конференции в эфире ЧГТРК «Грозный».

Уроженец Панкиси Хангошвили не был публичным человеком, не был замечен в критике кадыровского режима. Угрозы, которые он получал, покушение в 2015 году и само убийство представители чеченской диаспоры в Европе связали с его авторитетом среди чеченцев.

Европейская диаспора чеченцев, по разным оценкам, насчитывает от 150 тысяч до 300 тысяч человек. Массовая миграция чеченцев в страны Европы началась во второй половине 1990-х годов, в разгар первой, а затем второй чеченских военных кампаний. Одной из самых крупных чеченских общин в Европе считается община во Франции, где проживает около 60 тысяч выходцев из Чечни. В Германии, Австрии и Бельгии, по официальным данным, проживает по 30-45 тысяч чеченцев 5.

Имран Алиев

1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам.

Имран Алиев. Кадр видео "Мансур Старый, он же Имран Алиев, обнаружен мертвым во Франции", опубликованного на YouTube-канале "KYFiK OLEG - ПРАЙМ-ШОУ" https://www.youtube.com/channel/UCNfz5rSvhXDkZO9ZJjNpmlwАлиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника, и уже вернулся в республику, заявил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По его данным, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина «усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом», - сообщил Абдурахманов.

Французские СМИ подчеркивают, что убитый был резким критиком режима Кадырова и что в одном из своих видео, размещенных на канале в YouTube, Алиев заявлял, что его уже пытались убить минувшим летом 6.

При этом 25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором блогер приносит присягу Рамзану Кадырову. «Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я – один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни», - говорит на видео Имран Алиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Примечания

  1. Копия иска находится по адресу - http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/chechnya/Umar-Israilov-application-to-ECtHR.pdf
  2. В Вене убит бывший телохранитель Рамзана Кадырова // Lenta.ru, 14 января 2009 года
  3. Без Чечни виноватые // Коммерсант, 2 июня 2011 года
  4. Выстрелы в центре Берлина. История жизни и смерти чеченского полевого командира // Русская служба Би-би-си, 19 сентября 2019 года
  5. Чеченская головоломка для Европы // Коммерсант, 15 января 2018 года
  6. Убийство чеченца Имрана Алиева во Франции // Новая газета, 4 февраля 2020 года

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 февраля 2020, 19:16

06 февраля 2020, 19:10

06 февраля 2020, 18:35

06 февраля 2020, 17:59

06 февраля 2020, 17:39

  • Глава комитета по госдоходам Армении оставлен под стражей

    Суд отказался удовлетворить апелляцию на продление ареста бывшему главе Комитета по государственным доходам Армении Гагику Хачатряну. Судьи не учли проблемы Хачатряна со здоровьем и то, что он компенсировал государству ущерб на 417 тысяч долларов, указала защита.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи