Полиция Австрии не вняла версии о политическом мотиве убийства Умарова

09 июля 2020, 15:24

Убийство в Вене беженца из Чечни Мамихана Умарова может быть как заказным, так и бытовым, заявила австрийская полиция вопреки заявлениям чеченской диаспоры. Смерть Умарова является основанием для иска к австрийским властям, которые не смогли обеспечить его защиту, считает представитель диаспоры Хусейн Исханов. Он указал, что в аналогичном случае родственники Умара Исраилова добились решения суда в свою пользу.

Как сообщал "Кавказский узел", два уроженца Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев, арестованы в Австрии по подозрению в причастности к убийству блогера Мамихана Умарова. По данным европейской прессы, подозреваемые регулярно бывали в России. Смерть Умарова не только является частью серии убийств выходцев из Чечни, но вписывается в более широкий контекст атак на противников российского режима, указала Washington Post. Следователи проверяют версию о политическом мотиве убийства. Власти Евросоюза должны принимать действенные меры, чтобы не допускать убийств политэмигрантов, указали пользователи YouTube.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Вене. В своих видео на YouTube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей. Незадолго до своего убийства он заявлял о поступающих ему угрозах и винил австрийские власти в бездействии. Блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, также рассказали "Кавказскому узлу" о регулярно поступающих угрозах. Некоторые из них не одобрили манеру ведения блога Умаровым, который использовал оскорбления, но все подчеркнули, что у покойного был высокий уровень популярности.

Полиция не определилась с мотивом убийства Умарова

Оба подозреваемых воспользовались правом на молчание, а результаты вскрытия тела Умарова еще не получены, сообщил пресс-секретарь прокуратуры в Корнойбурге Фридрих Кёль. Результатов расследования можно ожидать только через несколько недель, перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию австрийского информагентства АРА.

Как Мамихан Умаров, так и оба подозреваемых в его убийстве получили статус беженцев, но впоследствии были лишены права на убежище. Все трое обжаловали это решение в суде, рассказал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер. Он подтвердил, что Умаров получал угрозы из-за видео с критикой чеченских властей. "Он получал угрозы от сторонников этого главы власти. Они были очень интенсивными и воспринимались всерьез региональным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом", - процитировал сегодня Баумшлагера ТАСС.

Ни спецслужбы, ни полиция пока не сформулировали основную версию убийства, сообщил Йоханн Баумшлагер. "Мы не можем исключить, что, с одной стороны, речь идет о заказном убийстве. С другой стороны, могла произойти ссора", - приводятся слова Баумшлагера в публикации.

Бывший глава правительства Швеции Карл Бильдт 7 июля призвал к "европейскому ответу" на серию убийств чеченских беженцев в Европе, совершенных, по его мнению, российскими агентами, перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию австрийского издания Der Standart.

Реакции властей Австрии на убийство Умарова ждать не стоит, полагает специализирующийся на Северном Кавказе профессор Венского университета Ханс-Георг Хайнрих. "Какие меры предпримет Австрия? Все это зависит от полиции, а возможности политиков ограничены, честно говоря, из-за зависимости Австрии от российских энергоносителей. На политиков большой надежды нет. Российские дипломаты могут быть высланы, однако в этом случае Россия вышлет европейских дипломатов. Поэтому Европол – это основное ведомство, которое должно сделать какие-то выводы", - сказал Хайнрих корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее пользователи YouTube указали, что власти Евросоюза должны принимать действенные меры, чтобы не допускать убийств политэмигрантов. Европейские страны должны найти способ воздействовать на российское руководство, заявил блогер Тумсо Абдурахманов.

Профессор Хайнрих полагает, что полиции нужно наладить "более серьезное сотрудничество с чеченской диаспорой". "Это тот шанс, который полиция должна использовать. И, естественно, нужно при этом соблюдать тайну следствия. В Австрии уже большая диаспора чеченцев, есть чеченцы - граждане Австрии, и нельзя ими пренебрегать", - полагает Ханс-Георг Хайнрих.

Он призвал не торопиться с выводами о политическом характере убийства Умарова. "Этот случай недостаточно ясен. Вполне возможно, что речь идет об акте политического террора, но, возможно, были и другие мотивы этого преступления. А возможно, и то, и другое вместе. Как известно, Исраилов, убитый в Вене, также был сотрудником силовых структур. В случае с Исраиловым мы практически на 100% можем сказать, что это был акт политического террора - он преследовался чеченскими властями. То же самое – убийство в Тиргартене в Берлине [Зелимхана Хангошвили]. Убийство Немцова практически на Красной площади – политическое, без вопросов. Однако в данном случае нужно пока что это оценивать с осторожностью", - сказал Хайнрих.

С 2005 года Умаров жил в Австрии с документами на имя Beck Martin, а в 2007 году получил статус беженца. Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Представитель чеченской диаспоры уверен в политическом характере убийства

Зарегистрированное в Австрии "Культурное объединение Ичкерия" готовит акцию перед зданием МВД Австрии с требованием расследовать убийство Мамихана Умарова "на самом высшем уровне", заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Хусейн Исханов. "Министр внутренних дел Австрии громко заявил о том, что преступление имеет политическую подоплеку – все будут наказаны. Спускать на тормозах такого рода вещи нельзя", - сказал он.

Журналистка Сюзанне Шолль, автор книги "Дочери войны: выжить в Чечне" 8 июля в интервью австрийскому телеканалу ORF также назвала убийство Мамихана Умарова политическим и заявила о "длинных руках Кадырова". "Современная чеченская власть желает продемонстрировать тем, кто живет за рубежом, что она может дотянуться до любого и в любое время", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Шолль.

Ведущий передачи заметил, что живущие в Австрии чеченцы отказались высказываться в эфире, поскольку считают это небезопасным. "Руки у Кадырова действительно очень длинные, и дело еще и в том, что он <...> пользуется неограниченной поддержкой Путина", - заявила на это Сюзанне Шоль.

Умаров не хотел постоянно находиться под охраной

Умаров отказался от права на защиту, указал профессор Ханс-Георг Хайнрих. "Он сказал, что она ему не нужна. Об этом говорит полиция и Служба по защите Конституции (австрийская спецслужба. - Прим. "Кавказского узла")", - заявил Хайнрих.

Охрана у Умарова все же была, уточнил контактировавший с Мамиханом Умаровым бывший народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. "Однако он мне сам заявлял, что сбегал от нее, не хотел ходить с охраной на встречи с другими чеченцами", - рассказал Мосийчук корреспонденту "Кавказского узла".

Умаров сотрудничал со спецслужбами Австрии, с 2017 года он был свидетелем по делу о покушении на убийство бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука. По словам Мосийчука, в 2017 году Умаров пытался предупредить украинские правоохранительные органы о готовящемся покушении на самого Мосийчука, а также на чеченца Адама Осмаева - командира полка имени Джохара Дудаева, участвовавшего в военных действиях на Востоке Украины, - и его жену Амину Окуеву.

Семья Мамихана Умарова вряд ли будет подавать в суд на австрийские власти, подобно семье убитого в Вене Умара Исраилова, считает Хусейн Исханов.

"Основания для подачи в суд, конечно, есть. В одном из своих интервью он заявил: «Если со мной что-то случится, я возлагаю ответственность австрийские правоохранительные органы». Но для конкретного иска нужно владеть языком, быть публично активными – пока что такой активности семьи мы не заметили. При этом чувствуется, что власти Австрии побаиваются исков. Первое, что они заявили - это то, что Умаров сам отказался от защиты. Был ли это письменный отказ? Или это был устный разговор. Такой отказ нужно доказывать", - подчеркнул Исханов.

Бывший телохранитель главы Чечни Умар Исраилов был убит в центре Вены 13 января 2009 года. 1 июня 2011 года австрийский суд признал виновными в убийстве Исраилова трех проживавших в Австрии чеченцев. Австрийская прокуратура пыталась проверить на причастность к убийству Исраилова Рамзана Кадырова и его подчиненных, но ни одного ответа на свои запросы генпрокурору России Юрию Чайке не получила.

Ранее, 18 июня 2015 года, административный суд Вены вынес решение, осуждающее бездействие МВД и Управления по защите Конституции в деле Умара Исраилова. В решении сказано, что силовые ведомства не смогли обеспечить адекватную защиту Умара Исраилова, убитого в Вене 13 января 2009. Это нарушило право на жизнь, закрепленное в Европейской конвенции о правах человека, говорится в решении, размещенном на сайте суда.

В судебном решении отмечается, что Исраилов опасался за свою жизнь с 2007 года, состоял в переписке с австрийскими спецслужбами вплоть до самого убийства. "С начала 2007 УИ (Умар Исраилов. - Прим. "Кавказского узла") указывал австрийским властям, что хочет "переехать в более безопасное жилье". <...> в конце мая 2008 года появился чеченский агент, который был хорошо осведомлен о его «трудностях» лично с К[адыровым] и который настоятельно рекомендовал ему отозвать жалобу в ЕСПЧ. Логично предположить, что этот агент был напрямую заказан чеченским руководством", - перевел корреспондент "Кавказского узла" решение суда.

Хусейн Исханов отметил, что австрийские власти также предлагали ему защиту. "Я устно ответил, что, конечно, не нужен такой защитник, который будет за мной везде ходить. Если кто-то захочет убить, он подождет, пока, извините, такой охранник отойдет в туалет, и все. У Вахи Банжаева, который умер в Австрии от болезни, была такая защита. Его охраняли 24 часа в сутки. Ходили с ним в магазин и везде. Но сколько можно держать такую защиту? В 2005 году ко мне приходили трое сотрудников атлетического телосложения, учили правилам безопасности, куда смотреть, на что оглядываться. Ну, я две войны пережил, применял уже эти знания на практике, мог и сам их научить", - заключил Исханов.

Ранее беженец во Франции Муса Таипов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что уверен в отслеживании австрийскими спецслужбами прибывающих в страну. "Они не знают, что готовые исполнители живут в Европе и ждут. Я встречался с руководителями региональных спецслужб в Страсбурге. Я предлагал устанавливать полную подоплеку вновь прибывающих, а также их мотивацию, слушать мнение чеченской диаспоры, но дальше разговоров дело не пошло", - сказал Таипов.

По мнению руководителя ассоциации "Культурное объединение Ичкерия" Хусейна Исханова, на практике наладить такую "контрразведку" силами чеченской диаспоры очень сложно.

"В Страсбурге живут чеченцы, которые ездят домой к Кадырову, и ничего не происходит. Всего в Страсбурге диаспора насчитывает несколько тысяч человек, и никто ни на кого не жалуется. Есть у нас одна черта, которая была хорошей в советское время, в лагерях, в ссылке: нельзя было стучать друг на друга. И в Европе остался этот рефлекс: когда приезжают сюда твои же враги, которые пытали твоих братьев, сестер, односельчан, и запрашивают статус беженца, ты ходишь молча и не можешь ничего сказать. Думаешь: а вдруг меня обвинят в стукачестве? Я видел в Австрии, например, одного бывшего омоновца, который работал на Кадырова. Я просто пришел выразить соболезнования на похороны, где он был. Никто ему вопросов о его прошлом не задает", - заявил Хусейн Исханов.

Чтобы отстаивать свои интересы, эмигрантам нужно хорошо владеть немецким языком, "на местном языке разговаривать с властями и прессой", указал Исханов. "Иначе разговора не получится. В Австрии сами чеченцы не хотят работать переводчиками в ведомствах, ответственных за прием беженцев", - отметил он.

Отдельной проблемой, по словам Исханова, являются поездки беженцев на родину. Теоретически, если беженец ездит на родину, у него могут отнять этот статус, решив, что ему не угрожает опасность в Чечне. "Эти люди должны определиться – если российский оккупационный режим для них опасен, имеют ли они моральное право, будучи беженцами, ездить на родину. Но они утверждают, что ездят за информацией туда. Приезжают и пугают нас. Иногда уезжают проведать больных родственников при смерти", - пояснил Хусейн Исханов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".