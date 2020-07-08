Европейская пресса озвучила детали расследования убийства Умарова

08 июля 2020, 13:20

Обвиняемый в убийстве блогера Мамихана Умарова просил в Австрии политического убежища, что не мешало ему регулярно бывать в России, при этом оба арестованных по делу отказываются сотрудничать со следствием, пишут издания Der Standard и Der Spiegel. Смерть Умарова не только является частью серии убийств выходцев из Чечни, но вписывается в более широкий контекст атак на противников российского режима, сообщила Washington Post.

Как писал "Кавказский узел", два уроженца Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев, арестованы в Австрии по подозрению в причастности к убийству блогера Мамихана Умарова. Следователи проверяют версию о политическом мотиве убийства. Власти Евросоюза должны принимать действенные меры, чтобы не допускать убийств политэмигрантов, указали пользователи YouTube.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Вене. В своих видео на Youtube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей. С 2005 года Умаров жил в Австрии с документами на имя Beck Martin, а в 2007 году получил статус беженца. Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Мамихан Умаров (Мартин Бек) ранее был в Австрии неоднократно судим по делам о ввозе нелегальных мигрантов и ложных свидетельских показаниях. Кроме того, он попадал в поле зрения правоохранительных органов "в качестве лица, подвергавшегося опасности" в связи с убийством в 2009 году в Вене уроженца Чечни Умара Исрапилова, сообщило 6 июля австрийское издание Der Standard.

"Обе жертвы, Умар И. и Мартин Б., были родом из одного населенного пункта в Чечне. Оба некогда работали на чеченские ведомства, прежде чем бежали от Кадырова и получили убежище в Австрии", - говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Бывший телохранитель Рамзана Кадырова Умар Исраилов был застрелен в Вене 13 января 2009 года. 1 июня 2011 года австрийский суд вынес приговор за убийство Исраилова трем проживавшим в Австрии чеченцам: Отто Кальтенбруннеру (урожденный Руслан Эдилов), Муслиму Дадаеву и Турпал-Али Ешуркаеву. Австрийская прокуратура пыталась проверить Рамзана Кадырова и его подчиненных на причастность к убийству Исраилова, но ни одного ответа на свои запросы генпрокурору России не получила.

Подозреваемые в убийстве Умарова на допросах не демонстрируют готовность к сотрудничеству со следствием, пишет издание. "Предполагаемый стрелок, 47-летний мужчина, был зарегистрирован в Ансфельдене в Верхней Австрии. Роль его предполагаемого сообщника пока не выяснена. Во всяком случае он якобы приехал вместе с жертвой в Герасдорф и сначала рассматривался как свидетель. После противоречивых показаний во время первого допроса он остался под полицейским арестом", - пишет издание.

По данным журнала Der Spiegel и сайта расследований Bellingcat, предполагаемый убийца Умарова некоторое время жил на Украине, прежде чем приехал в Австрию и попросил убежища. Согласно проверенным Bellingcat данным, в 2014 и 2015 годах этот человек бывал и в России. "Это кажется странным, учитывая, что, по его собственным словам, он был вынужден покинуть страну в связи с политическим преследованием", - сообщил 7 июля Der Spiegel, публикацию которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

По данным правоохранителей, один из задержанных уроженцев Чечни изначально прибыл на место преступления вместе с Умаровым. Убитый был участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности. "По этой причине он получил австрийское имя Мартин Бек", - рассказал ранее представитель следствия. Он сообщил также, что убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее. "Однако его квартира находилась под наблюдением полиции", - сказал представитель прокуратуры. Правоохранители, по его словам, проверяют версию о политическом мотиве убийства.

Убийства выходцев из Чечни выглядят частью более широкой практики нападения на выходцев из России за рубежом, включая отравление веществом "Новичок" бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в Великобритании и смерть отравленного полонием в 2006 году бывшего российского разведчика Александра Литвиненко, сообщила 6 июля газета Washington Post.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании заявило, что Скрипали отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения «Новичок», разработанным в России, и за покушением, «весьма вероятно», стоит Москва. Российская сторона все предъявленные обвинения отрицает, сообщил 22 апреля 2018 года "Коммерсант". Россия и ранее отвергала обвинения в причастности к убийству политических оппонентов Кремля за рубежом: так, власти России отмежевались от отравления полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в ноябре 2006 года, тогда как Великобритания считает главным подозреваемым в его убийстве депутата Госдумы РФ. Широкую известность Литвиненко принесла написанная книга "ФСБ взрывает Россию".

В июне Германия обвинила Россию в убийстве 40-летнего уроженца Чечни Зелимхана Хангошвили, напомнило издание, упомянув также убийство Имрана Алиева во Франции.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года, в его убийстве обвиняется гражданин России, задержанный в Германии. Близкие Хангошвили предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. 18 июня стало известно, что дело об убийстве Хангошвили передано в суд. По данным немецкой Генпрокуратуры, обвиняемый по делу получил задание от российских властей.

Напомним, 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева - блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи убийство по политическим мотивам считают основной версией смерти блогера, активно критиковавшего руководство Чечни.

При этом незадолго до смерти, в декабре 2019 года, Имран Алиев записал видео с присягой Рамзану Кадырову. «Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я – один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни», - сказал на видео блогер.

В свою очередь пользователи Instagram сочли убийство Мамихана Умарова наказанием за оскорбления и критику в адрес руководства Чечни. У Умарова были основания для жесткой риторики: его брата ранее убили, а над матерью издевались, чтобы выяснить местонахождение сына, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".