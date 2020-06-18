Зелимхан Хангошвили. Скриншот со страницы Facebook https://www.facebook.com/axi.pankiski.5?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARDeGFhAGsBenE34L86ogjhI4TcgGQHTp_AcHkZt4vOvsJa9jR-9IiTVEdqRUhiUPM7vsYgjyMGacwyP

18 июня 2020, 16:29

Генпрокуратура Германии заявила о заказе убийства Хангошвили российскими властями

Передано в суд дело об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, в связи с этим российский посол вызван в МИД Германии. Обвиняемый получил задание от российских властей, заявила немецкая Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в его убийстве задержан гражданин России, который в феврале был повторно арестован федеральной прокуратурой Германии. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы.

Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили 6 декабря 2019 года итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Позднее, в феврале 2020 года, эти издания указали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ России, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов фейком. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. "Если мы причастны, то пусть докажут", - сказал он. Смерть Хангошвили Кадыров объяснил "внутренними разборками".

Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Сегодня мы снова пригласили российского посла в МИД для беседы, чтобы недвусмысленно выразить российской стороне нашу позицию. Правительство Германии безоговорочно оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом случае", - процитировал Мааса ТАСС.

Владимир Путин объявил убитого в Германии Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Представители чеченской диаспоры в Европе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас.

Генпрокуратура Германии сегодня направила в суд дело россиянина, обвиняемого в убийстве, совершенном в Берлине летом 2019 года. Фамилия убитого в сообщении не прокуратуры не названа, однако там поясняется, что он проживал в Германии как беженец, а в 2000-2004 годах воевал против федеральных войск. По версии следствия, гражданин России получил задание об убийстве грузинского гражданина от российских "государственных ведомств". "Подоплекой приказа об убийстве было то, что жертва находилась в оппозиции к центральным властям России, правительствам автономных республик Чечня и Ингушетия и пророссийскому правительству Грузии", - говорится в сегодняшнем заявлении на сайте Генпрокуратуры Германии (перевод "Кавказского узла").

Обвиняемый 17 августа 2019 года вылетел из Москвы в Париж, а оттуда, 20 августа 2019 года, в Варшаву. Утром 22 августа 2019 года он отправился в Берлин, куда прибыл еще до полудня. На следующий день он на велосипеде настиг свою жертву в берлинском парке Kleiner Tiergarten и несколько раз выстрелил из пистолета с глушителем, в том числе два раза в голову, говорится в сообщении. Помимо убийства, россиянину вменяется незаконный оборот оружия.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Зелимхана Хангошвили и справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Примечание:

"Кадыров назвал Георгия Габунию своим врагом", "Турлаев назвал цель своей работы на Кадырова", "Обращение Кадырова к сторонникам Ичкерии вызвало скепсис у аналитиков".

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