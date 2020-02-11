11 февраля 2020, 21:15

Предполагаемый убийца Хангошвили повторно арестован в Германии

Федеральная прокуратура Германии выдала собственный ордер на арест подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили, чтобы заново допросить его.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в его убийстве задержан гражданин России. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили 6 декабря итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Владимир Путин объявил убитого в Германии Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Вслед за Путиным Рамзан Кадыров назвал Хангошвили террористом, отвергнув предположения о причастности к убийству властей Чечни и России.

Федеральная прокуратура Германии повторно арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине. Он обвиняется в убийстве и в незаконном обороте оружия.

"Новый ордер заменяет ордер на арест, выданный районным судом Тиргартена (район Берлина - прим. "Кавказского узла") 24 августа 2019 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства, переведенном с немецкого "Кавказским узлом".

В сообщении отмечается, что подозреваемый -- "Вадим К., действовавший под псевдонимом Вадим С.".

По данным расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel реальное имя подозреваемого в убийстве Хангошвили — Вадим Красиков. Стрелявший в Хангошвили использовал поддельный паспорт на имя Вадима Соколова. 

Новый ордер на арест, выданный Федеральной прокуратурой Германии, позволит сотрудникам ведомства повторно допросить его в Федеральной судебной палате в Карлсруэ, отмечает в публикации 10 февраля DW.

"Кавказский узел" писал, что представители чеченской диаспоры в Европе еще в августе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Зелимхане Хангошвили и справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Примечание:

"Чеченские беженцы на акциях в Европе потребовали наказать виновных в убийстве Алиева", "Чеченцы в Европе сообщили об усилении мер личной безопасности после убийства Алиева", "Spiegel раскрыл детали передачи Германии данных о Хангошвили".

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