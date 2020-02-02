Тумсо обнародовал версию убийства чеченского блогера во Франции

02 февраля 2020, 14:10

Блогер Имран Алиев был убит во Франции уроженцем Чечни, связанным с известным чеченским чиновником, следует из публикации Тумсо Абдурахманова. Алиев не был популярным в Чечне блогером, указали опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, - блогера, известного как Мансур Старый - было найдено с ножевыми ранениями в номере отеля во французском городе Лилль.

Тумсо рассказал, кто убил блогера Алиева

Известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сегодня обнародовал в своем Telegram-канале данные об убийстве Алиева. Согласно этим данным, к убийству блогера причастен житель Гудермесского района Чечни, который 18 января прилетел из Москвы через Испанию в Берлин, где прожил в отеле два дня, а затем отправился в поездом в Бельгию.

Там приезжий неделю жил у Имрана Алиева, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В гостинице мужчина "усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом", говорится в публикации Тумсо Абдурахманова. "По моим данным, преступник благополучно покинул Европу и уже находится в Чечне", - написал блогер и добавил, что, по его сведениям, предполагаемый убийца работает на высокопоставленного чеченского чиновника.

Источник своих сведений Абдурахманов не указал. "Кавказский узел" не может проверить подлинность этих сведений.

Блогеру Алиеву не удалось завоевать симпатии в Чечне

Имран Алиев не был популярен в Чечне, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из местных общественных организаций. "У определенной части населения популярен Тумсо Абдурахманов, достаточно известны Микаил Мализаев, Ахмед Алихаджиев, Аслан Арцуев, которые также живут за границей и критикуют чеченские власти... Я видел пару видеороликов в YouTube этого Мансура Старого, где он говорил о семье Кадырова, его окружении. Он говорил очень грубые, недопустимые оскорбления. Мне эта его чрезмерная грубость и поведение не понравились абсолютно. Больше его роликов в YouTube я не смотрел", - сказал он.

Схожее мнение высказал студент одного из грозненских вузов Асланбек. "Видел ролики Тумсо, Микаила (Мализаева), Аслана (Арцуева) - что-то нравилось, что-то нет. Но видео Мансура Старого просмотрел всего одно, и это сразу вызвало антипатию к нему. Его поведение, то, что он говорил, как он себя вел, были просто неподобающими. Это сразу отбило желание видеть и слушать его видео", - сказал Асланбек корреспонденту "Кавказского узла".

По состоянию на 14.08 мск 2 февраля YouTube-канал Имрана Алиева заблокирован "за нарушение принципов сообщества YouTube". Видеоролик Алиева, озаглавленный "Мансур Старый о семье Кадырова!", доступен на YouTube-канале "Мансуру Старому посвящается", насчитывающем 109 подписчиков. На видео Имран Алиев, обильно используя нецензурную лексику, говорит на чеченском языке о главе Чечни и его близких, передал корреспондент "Кавказского узла".

При этом 25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором блогер приносит присягу Рамзану Кадырову. "Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я – один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни", - говорит на видео Имран Алиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Присягу Алиева счел неожиданной грозненец Ризван. "Было у Мансура Старого одно видео, где он, используя самые непечатные выражения, разносил Кадырова и его семью... Потом в декабре вдруг Мансур объявляет, что приносит байат Рамзану Кадырову. Что-то очень серьезное должно было произойти, раз он вдруг в корне поменял свое отношение к Кадырову", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ризван.