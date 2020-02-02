02 февраля 2020, 02:07

Уроженец Чечни убит на севере Франции

В номере отеля в городе Лилль найдено тело выходца из Чечни Имрана Алиева, также известного как Мансур Старый.

Тело мужчины со следами насильственной смерти найдено в номере отеля Coq Hardi в расположенном на севере Франции городе Лилль, сообщает 1 февраля "Лента.ру" со ссылкой на французские СМИ.

Полиция провела процедуру опознания, и родные подтвердили, что найдено тело выходца из Чечни Имрана Алиева, также известного как Мансур Старый. Номер, в котором было найдено тело Алиева, был забронирован на ночь. На теле мужчины обнаружено несколько ножевых ранений, нож лежал рядом. Рассматривается версия убийства.

Смерть Алиева подтвердил на своем Telegram-канале Тумсо Абдурахманов.

Имран Алиев привлекал внимание своими эпатажными и грубыми заявлениями в адрес кавказских народов, которые он делал в соцсети Facebook и на YouTube.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Немецкие власти несут долю ответственности за смерть Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища и внесли в список экстремистов, заявили 4 сентября на митинге в Берлине представители чеченской диаспоры.

Примечание:

"Брат Зелимхана Хангошвили сообщил об угрозах расправой", "Немецкие журналисты узнали о переводе подозреваемого в убийстве Хангошвили под охрану", "Семья Хангошвили получила политическое убежище в Германии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 февраля 2020, 03:06

02 февраля 2020, 01:08

  • Граждане Азербайджана и Грузии эвакуированы из Ухани в Анкару

    Самолет ВВС Турции поздно вечером 1 февраля доставил в Анкару 42 человека, в том числе граждан Азербайджана и Грузии, из китайского города Ухань, где вспыхнула эпидемия коронавируса. У прибывших не обнаружены признаки заболевания, но все они помещены в госпиталь на 14-дневный карантин.

02 февраля 2020, 00:40

  • Дело ростовского Свидетеля Иеговы* пополнилось новой статьей

    Следствие добавило статью о финансировании экстремистской организации к уголовному делу ростовского Свидетеля Иеговы* Семена Байбака, ранее обвиненного в организации деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете.

01 февраля 2020, 23:48

01 февраля 2020, 23:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи