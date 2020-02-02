Уроженец Чечни убит на севере Франции

02 февраля 2020, 02:07

В номере отеля в городе Лилль найдено тело выходца из Чечни Имрана Алиева, также известного как Мансур Старый.

Тело мужчины со следами насильственной смерти найдено в номере отеля Coq Hardi в расположенном на севере Франции городе Лилль, сообщает 1 февраля "Лента.ру" со ссылкой на французские СМИ.

Полиция провела процедуру опознания, и родные подтвердили, что найдено тело выходца из Чечни Имрана Алиева, также известного как Мансур Старый. Номер, в котором было найдено тело Алиева, был забронирован на ночь. На теле мужчины обнаружено несколько ножевых ранений, нож лежал рядом. Рассматривается версия убийства.

Смерть Алиева подтвердил на своем Telegram-канале Тумсо Абдурахманов.

Имран Алиев привлекал внимание своими эпатажными и грубыми заявлениями в адрес кавказских народов, которые он делал в соцсети Facebook и на YouTube.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Немецкие власти несут долю ответственности за смерть Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища и внесли в список экстремистов, заявили 4 сентября на митинге в Берлине представители чеченской диаспоры.