Чеченская диаспора раскритиковала власти Германии после убийства Хангошвили

04 сентября 2019, 23:51

Немецкие власти несут долю ответственности за смерть уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища и внесли в список экстремистов, считают участники митинга в Берлине. Они потребовали не высылать уроженцев Чечни в Россию, за исключением сторонников Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов призвал европейских чеченцев провести в Берлине акцию протеста с требованием расследования убийства Хангошвили.

Следователи в Германии прорабатывают версию о политических мотивах убийства Хангошвили, а спецслужбы ряда стран НАТО не исключают причастности российских агентов к этому преступлению, сообщили немецкие СМИ. Человек, арестованный по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине, по ряду признаков связан с российскими спецслужбами, следует из совместного расследования российского издания The Insider, журналистской группы Bellingcat и немецкого Der Spiegel. Представители чеченской диаспоры прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к убийству в Берлине уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили.

На видео сегодняшнего митинга в Берлине, опубликованном на Telegram-канале Vayfond, видны несколько десятков человек с плакатами на немецком языке и флагами чеченских цветов. На фотографиях с митинга, опубликованных сегодня на Telegram-канале Тумсо Абдурахманова, на плакатах, в частности, читаются надписи "Мы тоже хотим свободы!", "Мы Зелимхан Хангошвили" (перевод "Кавказского узла").

Протестующие требуют наказать работников миграционной службы Германии, которые не предоставили Зелимхану Хангошвили убежища, что сделало Хангошвили "легкой добычей для российских спецслужб", - заявил брат блогера Тумсо Абдурахманова Мухаммад на видео с митинга, распространившемся сегодня в Telegram. "Во-вторых, мы просим также привлечь к ответственности тех работников спецслужб [Германии], которые внесли Зелимхана Хангошвили в список экстремистов", - добавил Мухаммад Абдурахманов.

По его словам, еще одним требованием протестующих является "более детальное" рассмотрение просьб уроженцев Чечни об убежище. "Мы требуем, <...> чтобы они не высылали чеченцев под предлогом, что мы можем проживать в других регионах России. Сегодня мне самому пришел аналогичный отказ от Верховного суда Баварии. <...> И здесь присутствующие чеченцы получают аналогичные ответы. Некоторые даже получают такой ответ, что они могут проживать на территории Чечни. В том числе и я получил такой же ответ от [суда] первой инстанции", - рассказал Абдурахманов.

Кроме того, участники акции добиваются от немецких властей высылки сторонников Рамзана Кадырова, сообщил Мухаммад Абдурахманов. Он утверждает, что эти люди "насаждают здесь свою идеологию и ведут шпионскую работу".

Многие протестующие скрывают свои лица, потому что боятся, не отразится ли их участие в митинге на судьбе их близких, говорит Абдурахманов на видео журналисту RTVI.