Журналисты рассказали о следе российских спецслужб в убийстве Хангошвили

30 августа 2019, 22:01

Предполагаемый убийца уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили приехал в Германию с паспортом на имя петербуржца Вадима Соколова, но в базах данных такого человека и его документа нет, заявили авторы международного журналистского расследования. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов призвал европейских чеченцев провести в Берлине акцию протеста с требованием расследования Хангошвили.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Следователи в Германии прорабатывают версию о политических мотивах убийства Хангошвили, а спецслужбы ряда стран НАТО не исключают причастности российских агентов к этому преступлению, сообщили немецкие СМИ. Представители чеченской диаспоры прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к убийству в Берлине уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили. Ассоциация чеченского народа "Вайфонд" заявила, что будет добиваться справедливого расследования убийства.

Человек, арестованный по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине, по ряду признаков связан с российскими спецслужбами. Он въехал в Германию через Францию, получив французскую визу в загранпаспорт, оформленный на вымышленное имя 18 июля 2019 года, следует из опубликованного сегодня совместного расследования российского издания The Insider, журналистской группы Bellingcat и немецкого Der Spiegel.

Согласно данным загранпаспорта, арестованный - 49-летний Вадим Андреевич Соколов, уроженец Иркутска и житель Санкт-Петербурга. Человека с такими данными и датой рождения, указанной в документе, "не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов", указывают авторы расследования. Визу он получил в консульстве Франции в Санкт-Петербурге, указав при этом несуществующий адрес проживания в этом городе - Альпийская улица, 37. В Петербурге есть только Альпийский переулок, но в нем нет дома с таким номером.

В арендованной обвиняемым берлинской квартире помимо российского паспорта удалось обнаружить крупную сумму денег и билеты на обратный рейс в Россию, отмечает в публикации от 29 августа "Коммерсант".

Без вмешательства спецслужб "Соколов" вряд ли смог бы получить многократную визу в пустой не биометрический загранпаспорт, и наверняка не смог бы пройти по этому документу российский пограничный контроль. "Система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Соколова нет. Таким образом, либо он проходил границу в особом порядке - в сопровождении сотрудников ФСБ, либо тогда он был в системе Роспаспорт и позднее был оттуда удален", - пишет The Insider.

Вместе с тем в расследовании отмечается, что арестованный имеет специфические татуировки, которые могут указывать на статус криминального авторитета. Вероятно, он не был кадровым сотрудником спецслужб, но это не опровергает версию, что этот человек действовал по их заданию. Авторы расследования также не исключают, что "Соколов" имеет чеченское происхождение, как утверждали ранее некоторые источники.

Подозреваемый в убийстве уроженца Панкисского ущелья - уроженец Чечни, сообщило 24 августа издание Berliner Kurier. Чеченские киллеры неоднократно Умара Исраилова, бывшего охранника чеченского президента, убили в Вене, Сулима Ямадаева - в Дубае, Али Осаева, считавшегося полпредом лидера "Имарата Кавказ" (запрещенная в России судом террористическая организация) Доку Умарова, – в Стамбуле. В 2017 году на Адама Осмаева, бойца АТО из чеченского "батальона им. Джохара Дудаева", напал в Киеве убийца, выдававший себя за журналиста. Ответным огнем киллера тогда ранила жена Осмаева - Амина Окуева, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова".

Тумсо Абдурахманов призвал бороться за расследование убийства в Берлине

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов посвятил убийству Зелимхана Хангошвили свой сегодняшний эфир продолжительностью более 22 минут. Он не исключил, что убийство Хангошвили 23 августа могло быть "символическим подарком на день рождения" Ахмата Кадырова.

По словам блогера, живя в Грузии он много слышал о Хангошвили, который пользовался авторитетом и уважением "и среди чеченцев, и среди грузин". "Мы понимаем, что его убийцами являются российские спецслужбы. Соответственно доверять любому документу, который будет у этого человека [обвиняемого] доверять нельзя", - заявил Абдурахманов.

Если арестованный действительно чеченец, то в республике должны быть люди, которые смогут его опознать, считает Тумсо. "Наша реакция на это вопиющее преступление должна быть массовой. Мы - чеченцы, живущие сегодня в Европе и за ее пределами. Мы должны активно выступить в качестве локомотива дальнейших разбирательств по этому преступлению", - заявил блогер.

Он выразил предположение, что без активных действий общественности власти Германии попытаются "замять" дело Хангошвили, чтобы избежать громкого международного скандала. Немецкие власти делят ответственность за убийство Хангошвили, так как отказывали преследуемому человеку в предоставлении убежища, хотя обязаны были предоставить ему защиту, заявил Тумсо Абдурахманов.

"Это не добрая воля, это обязанность Германии, которую она сама на себя взяла, подписав и ратифицировав Женевскую конвенцию по беженцам. Германия обязана предоставлять убежище тем людям, которые преследуются по политическим, религиозным, гендерным или иным мотивам. Не чеченцы возложили эту обязанность на Германию", - подчеркнул блогер.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и Польше. В сентябре 2018 года польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту семье блогера, сообщил сам Абдурахманов. О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Он призвал организовать в Берлине митинг и требовать ответственности для чиновников миграционного ведомства, которые отказывали Хангошвили в защите. Блогер отметил, что его родные - мать и брат - до сих пор не получили в Германии убежища.

"Вместе с тем в Германии получили убежище явные кадыровские агенты, без участия которых, я уверен, это убийство не было совершено [...] Когда будет ясна дата и время, мы эту акцию анонсируем", - сказал Абдурахманов.

Хангошвили не был знаменит в Чечне

Имя Зелимхана Хангошвили, похороненного 29 августа в Панкиси, не было в Чечне на слуху, хотя он и участвовал во второй военной кампании, утверждают опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

«Сейчас много говорят, что Хангошвили был из приближенным Масхадова, но как полевой командир он в принципе известен не был. В Панкиси, откуда Хангошвили родом, он был достаточно известной личностью, потому что это относительно небольшая местность», - сказал сотрудник республиканского МВД Ильяс корреспонденту "Кавказского узла".

Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков, 24 августа назвал Зелимхана Хангошвили близким соратником Аслана Масхадова и опубликовал их совместное фото во время рыбалки.

Ветеран чеченских правоохранительных органов Умар поддержал мнение, что Хангошвили не был известной фигурой - в сводках о крупных боестолкновениях его имя не фигурировало. «Я в органах МВД работал с 1990-х годов, но мне эта фамилия мало что говорит. С Масхадовым или Басаеым много кто из боевиков фотографировался, но это не означает, что это какие-то особо приближенные люди. Хангошвили в каких-то крупных вылазках в качестве командира отряда тогда не отметился», - заявил он.

О родственниках Хангошвили в Чечне информации нет, но если такие и живут в республике, они вряд ли будут афишировать свои связи с убитым, считает местный житель Адлан.

«Хангошвили кистинец, они живут в Грузии, в основном в Панкиси. Какие-то дальние родственники у него здесь могут быть, но предавать [свои родственные связи] огласке они бы все равно не стали. Зачем людям лишние проблемы? Устраивать по нему поминки также вряд ли бы разрешили», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С 1830-х годов в Панкисском ущелье проживают чеченцы-кистинцы. Также там живет большая группа чеченцев, покинувших Чечню после второй военной кампании, и родственные ингушам бацбийцы, говорится в материале "Кистинцы", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Александр Черкасов напомнил об убийствах чеченцев за рубежом

Убийство Хангошвили в Берлине нельзя рассматривать вне контекста других схожих преступлений, совершенных в последние 15 лет, уверен председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

Первым в ряду этих убийств он называет убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре в 2004 году.

Последовательный сторонник независимости Чечни, участник Первой чеченской войны, и.о. президента Ичкерии Зелимхан Яндарбиев был дипломатическим представителем сепаратистов на Ближнем Востоке, 13 февраля 2004 года он был убит при подрыве автомобиля, когда возвращался домой после пятничной молитвы из столичной мечети Дохи в Катаре, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

"Убийство находившегося в очевидном конфликте с чеченскими властями выходца из Чечни, совершенное в Европе, — случай совершенно особый и для Европы, и для России. [...] Для официальной Москвы «берлинское убийство» создает очевидные проблемы: поставлены под угрозу усилия, потраченные на нормализацию отношений с Германией и Европой в целом. Это объясняет слова Пескова о том, что «это дело не имеет отношения к российскому государству, к официальным органам»", - пишет правозащитник в своей статье, опубликованной 29 августа на сайте "Мемориала".

Он приводит обширный контекст убийств выходцев из Чечни за пределами России, указывая на связи между разными преступлениями. Так, один и тот же человек фигурирует в убийстве Умара Исраилова в Австрии в 2009 году и в покушении на чеченцев в Украине в 2017 году, напоминает Черкасов.

1 июня 2017 года в Киеве было совершено покушение на уроженца Чечни Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. Был задержан подозреваемый, уроженец Чечни Артур Денисултанов (Курмакаев) по прозвищу "Динго", который являлся подозреваемым по делу об убийстве в Вене Умара Исраилова - личного охранника Рамзана Кадырова. У Денисултанова был паспорт уроженца Одессы и гражданина Украины Александра Дакара, а на словах он объявил себя гражданином России Артуром Кринари.

"Турции были не редкостью убийства выходцев из Чечни [...] Весной 2016 года турецкой полиции удалось арестовать, а затем предать суду координаторов террористической сети, осуществлявших эти убийства. У них, как и у задержанного в Берлине, были паспорта с вполне русскими фамилиями и именами, что неудивительно: практика использования «документов оперативного прикрытия» имеет давнюю историю. Так что имя и фамилия человека, арестованного по подозрению в убийстве Хангошвили, также могут сильно отличаться от указанных в документах", - пишет правозащитник.