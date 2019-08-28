Кремль отверг причастность к убийству Хангошвили

28 августа 2019, 17:20

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что власти России не имеют никакого отношения к убийству в Берлине уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили. Ассоциация чеченского народа "Вайфонд" заявила, что будет добиваться справедливого расследования убийства.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России, уроженец Чечни. Следователи в Германии прорабатывают версию о политических мотивах убийства Хангошвили, а спецслужбы ряда стран НАТО не исключают причастности российских агентов к этому преступлению, сообщили немецкие СМИ. Представители чеченской диаспоры прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб.

Убийство Хангошвили "не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам", утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предложил "поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России", информировал сегодня "Интерфакс".

Ранее немецкоязычное издание Bild распространило информацию о том, что подозреваемый в убийстве при задержании попросил поговорить с представителем российского посольства, передало информагентство. На сайте МИД России по состоянию на 17.20 28 августа нет комменатриев отнсительно убийства Хангошвили.

Глава ассоциации чеченского народа "Вайфонд" Мансур Садулаев поставил убийство Хангошвили в один ряд с убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре, покушениями и убийствами выходцев из Чечни в Австрии, Грузии, Турции, на Украине. "Мы обеспокоены тем, что главный федеральный судья Германии не взял дело Хангошвили под свой личный контроль. Поэтому мы в ближайшее время намерены провести митинги как в Германии, так и в других странах Европы с требованием провести справедливое расследование этого преступления", - говорит Мансуров на видео, опубликованном в Youtube 27 августа.

Последовательный сторонник независимости Чечни, участник Первой чеченской войны, и.о. президента Ичкерии Зелимхан Яндарбиев был дипломатическим представителем сепаратистов на Ближнем Востоке,. 13 февраля 2004 года он был убит при подрыве автомобиля, когда овозвращался домой после пятничной молитвы из столичной мечети Дохи в Катаре, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Известны и случаи, когда чеченские киллеры действовали за пределами России. Умара Исраилова, бывшего охранника чеченского президента, убили в Вене, Сулима Ямадаева - в Дубае, Али Осаева, считавшегося полпредом лидера "Имарата Кавказ" (запрещенная в России судом террористическая организация) Доку Умарова – в Стамбуле. В 2017 году Адама Осмаева, бойца АТО из чеченского "батальона им. Джохара Дудаева", напал в Киеве убийца, выдававший себя за журналиста. Ответным огнем киллера тогда ранила жена Осмаева - Амина Окуева, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова".