Тумсо озвучил подробности о соучастниках убийства блогера Алиева

03 февраля 2020, 16:00

Живущие во Франции и Германии уроженцы Чечни, которые оказали помощь предполагаемому убийце блогера Имрана Алиева, признались Тумсо Абдурахманову, что не знали о цели приезда земляка в Европу. Абдурахманов призвал их сдаться полиции, что вызвало иронию у пользователей YouTube.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, - блогера, известного как Мансур Старый - было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Имран Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который уже вернулся в республику, сообщил 2 февраля Тумсо Абдурахманов.

По данным Абдурахманова, житель Чечни 18 января прилетел из Москвы через Испанию в Берлин, где прожил в отеле два дня, а затем отправился в поездом в Бельгию. Там он неделю жил у Имрана Алиева, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина "усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом", сообщил Абдурахманов, добавив, что, по его сведениям, предполагаемый убийца работает на высокопоставленного чеченского чиновника.

Фрагмент прямого эфира, который Тумсо Абдурахманов провел 2 февраля, размещен на его YouTube-канале и озаглавлен "Подробности убийства "Мансура Старого"". На видео Абдурахманов сообщил, что в полицию уже передана информация о личности предполагаемого убийцы, документах, которые тот использовал, и маршруте его передвижения.

Эти сведения переданы в полицию Германии, добавил Абдурахманов. Он пояснил, что, по его данным, предполагаемый преступник после убийства блогера поехал не в ближайший аэропорт, а в Берлин, где его встретили другие уроженцы Чечни. "По имеющейся у меня информации, он прибыл в Берлин. Там его встретили чеченцы, которые ранее перечислили ему деньги, по-моему, 2000 евро была названа сумма. За эти деньги они купили ему новую одежду, билет на самолет из Берлина в Москву, затем посадили его на самолет и отправили", - изложил свою версию блогер.

Тумсо добавил, что сведения получил, в частности, от этих уроженцев Чечни. "Они выходят на меня и говорят, что их использовали "вслепую" – кто-то не знал, кому переводит деньги, кто-то не знал, кого он встречает [в Берлине], и так далее", - пояснил Абдурахманов.

Он призвал этих людей обратиться к правоохранителям. "Вы должны пойти в полицию и заявить, что приняли в этом деле какое-то участие. Если вас использовали "вслепую" – полиция Германии в этом разберется, надеюсь", - сказал блогер.

Также Абдурахманов обратился к властям Франции, Германии и Бельгии и властям других стран, если они "заинтересованы в расследовании этого преступления". "Я готов предоставить вам всю информацию, которая имеется у меня", - сказал он.

Призывы Абдурахманова вызвали иронию пользователей YouTube

Публикация Тумсо Абдурахманова набрала, по состоянию на 15.59 мск, 69,2 тысячи просмотров, под ней размещено 1185 комментариев. Авторы некоторых из них высмеяли Абдурахманова за его обращения к соучастникам убийства и правоохранителям стран Евросоюза.

"Говорит, как генерал полиции в Европе", - сыронизировал Александр Александров. "Сейчас они все оставят свои дела и появятся с повинной, и встанут в очередь перед полицейским участком", - саркастически заметил Trace. "Тумсо, о чем ты говоришь, кто пойдёт в полицию, если он какое-то отношение к этому делу имел", - упрекнул блогера Ярослав Гайдамак.

Авторы значительно большего количества комментариев высказали мнение, что поводом для убийства Мансура Старого стали оскорбительные высказывания, которые он допускал в своих публикациях. "За его сквернословие его, наверное, грохнули", - предположил Anz star. "За языком нужно следить, его язык убил его. Я не говорю, что хорошо, что его убили, но он сам подписал себе приговор", - высказал мнение Сайпуди Юсупов.

25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором Мансур Старый приносит присягу Рамзану Кадырову. "Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я – один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни", - сказал на этом видео Имран Алиев.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни указали, что блогер Мансур Старый не снискал популярность в Чечне из-за оскорбительной риторики его публикаций и обильного использования нецензурной лексики. В частности, на видео "Мансур Старый о семье Кадырова!", размещенном на YouTube-канале "Мансуру Старому посвящается", Имран Алиев говорит о Рамзане Кадырове и его близких, используя ненормативную лексику.