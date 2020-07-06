Арестованы подозреваемые в убийстве Мамихана Умарова

06 июля 2020, 13:37

Два уроженца Чечни, задержанные по подозрению в убийстве блогера Мамихана Умарова, помещены под стражу на 14 дней. Следователи проверяют версию о политическом мотиве убийства, сообщили в прокуратуре австрийского города Корнойбург.

Как писал "Кавказский узел", австрийская пресса и источники в диаспоре сообщили сегодня, что два человека, задержанные в Австрии по подозрению в причастности к убийству блогера Мамихана Умарова, - это уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Вене. В своих видео на Youtube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял самого главу Чечни и его родителей. С 2005 года проживал в Австрии с документами на имя Beck Martin, а в 2007 году получил статус беженца. По данным Австрийского информагентства, Умарову была предложена защита спецслужбами Австрии, от которой он отказался. Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Оба задержанных помещены под арест на 14 дней, на эти две недели запланированы их допросы, сообщил сегодня представитель прокуратуры города Корнойбург, которая занимается расследованием убийства.

По его словам, правоохранителям стало известно, что один из задержанных изначально прибыл на место преступления вместе с жертвой. Прокурор при этом подтвердил, что убитый был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартина Бека.

"Убитый - лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. Я могу подтвердить, что это выходец из Чечни. То же самое касается обоих задержанных. Жертва была участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности. По этой причине он получил австрийское имя Мартин Бек", - приводит слова сотрудника прокуратуры ТАСС.

Первоначальное имя погибшего официально не оглашается, потому что его родственникам может угрожать опасность, добавил прокурор. Он подтвердил, что убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее. "Однако его квартира находилась под наблюдением полиции", - сказал представитель прокуратуры.

Мамихан Умаров знал о том, что за его убийство назначена награда, рассказал 5 июля "Кавказскому узлу" общественный деятель Муса Ломаев. "Он мне сказал, что за его голову [высшее руководство Чечни] назначило сначала пять миллионов евро. Два дня тому назад я с ним связывался, и он сказал, что цена за его голову возросла вдвое. Последние дни у его дома дежурили двое вооруженных полицейских. Потому что именно австрийской полицией полторы недели назад была предотвращена попытка покушения неизвестных лиц на Мамихана, после чего его дом был взят под круглосуточную охрану. Получается, что Умарова убили под носом спецслужб Австрии", - сообщил Муса Ломаев.

Правоохранители, по словам представителя прокуратуры, проверяют версию о политическом мотиве убийства. "Мы проверяем, есть ли в этом деле политический мотив. Не секрет, что убитый вел страничку в интернете, блог, где высказывал политическую позицию", - процитировало прокурора агентство.

Дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Следователи не исключают, что уроженца Чечни убили по политическим мотивам, сообщило 5 июля "Кавказ.Реалии".

В 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Напомним, что пользователи Instagram сочли убийство Мамихана Умарова наказанием за оскорбления и критику в адрес руководства Чечни. У Умарова были основания для жесткой риторики: его брата ранее убили, а над матерью издевались, чтобы выяснить местонахождение сына, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".