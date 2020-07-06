Названы имена подозреваемых в причастности к убийству Мамихана Умарова

06 июля 2020, 12:11

Два человека, задержанные в Австрии по подозрению в причастности к убийству блогера Мамихана Умарова, - уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев, сообщили австрийская пресса и источники в диаспоре.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля в Вене был убит уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". В своих видео на Youtube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял самого главу Чечни и его родителей. По подозрению в причастности к убийству Умарова австрийские правоохранители задержали двух человек.

Мамихан Умаров родился в 1977 году в Аргуне, а с 2005 года проживал в Австрии с документами на имя Beck Martin. В 2007 году он получил статус беженца. Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

По подозрению в убийстве Мамихана Умарова в Австрии задержаны два уроженца Чечни, сообщил источник в одной из европейских диаспор. По его словам, один из них живет в Европе с 2002 года, а другой – с 2004-го, пишет "Кавказ.Реалии", называя имена и фамилии обоих задержанных.

"Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что [один из них] работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане", - приводит издание слова представителя диаспоры.

Австрийское издание Österreich сегодня ночью также опубликовало имя предполагаемого исполнителя убийства, совпадающее с именем, которое назвал источник в диаспоре. "Неоднократно ранее судимый [...] проживающий неподалеку от Линца, выстрелил ему (Умарову) в голову", - говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Это же имя указано в сообщениях, которые получили распространение среди пользователей WhatsApp в Чечне. Сообщения сопровождаются фотографией мужчины с небольшой бородой. "Он убил Анзора из Вены", - указано в одном из сообщений, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам сотрудника одной из НПО Чечни Аслана, имя одного из предполагаемых убийц Мамихана Умарова было опубликовано в интернете еще 5 июля. "В интернете еще вчера утром появилось фото какого-то парня, с указанием на то, что это убийца Анзора. Но затем тот выпустил видео, на котором опроверг это утверждение. Сегодня уже называют имена двух задержанных в Австрии киллеров. Оба из Урус-Мартановского района", - рассказал Аслан корреспонденту "Кавказского узла".

"У меня брат живет в Австрии, там уже знают имена задержанных убийц Анзора. [Они] хотели заработать на этом убийстве, теперь вот «заработали» себе тюрьму и кровную месть", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Вахид.

Мамихан Умаров знал, что за его убийство назначена награда, рассказал ранее "Кавказскому узлу" общественный деятель Муса Ломаев. "Он мне сказал, что за его голову [высшее руководство Чечни] назначило сначала пять миллионов евро. Два дня тому назад я с ним связывался, и он сказал, что цена за его голову возросла вдвое. Последние дни у его дома дежурили двое вооруженных полицейских. Потому что именно австрийской полицией полторы недели назад была предотвращена попытка покушения неизвестных лиц на Мамихана, после чего его дом был взят под круглосуточную охрану. Получается, что Умарова убили под носом спецслужб Австрии", - сообщил Муса Ломаев.

Конструктивной критикой в адрес руководства Чечни видео Анзора из Вены назвать "никак нельзя", сообщил представитель чеченской диаспоры. "Там не было никакой существенной информации, просто отборная брань, которая затрагивала кадыровцев и членов их семей, включая женщин и детей. Даже кровные враги в Чечне не позволяют себе такой лексики в адрес друг друга. На этом фоне в Чечне были уверены, что смерть Умарова - вопрос времени", - приводит сегодня его слова "Коммерсант".

В 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Напомним, пользователи Instagram сочли убийство Мамихана Умарова наказанием за оскорбления и критику в адрес руководства Чечни. У Умарова были основания для жесткой риторики: его брата ранее убили, а над матерью издевались с целью выяснить местонахождение сына, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".