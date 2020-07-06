Убийства критиков Кадырова в Европе приобрели системный характер

06 июля 2020, 03:14

Мамихан Умаров пополнил список критиков и оппонентов властей Чечни, убитых в Европе в последние годы. При этом сам Умаров долгие годы сотрудничал со спецслужбами Австрии, пытаясь выявить чеченских киллеров, засылаемых в Европу, заявили представители диаспоры, знавшие его лично. Череда убийств критиков Кадырова в Европе бросает тень на всю Россию, считает политолог Али Магомадов. Умаров знал, что рискует, учитывая волну убийств чеченцев в Европе, отметил общественный деятель Муса Ломаев.

Как информировал "Кавказский узел", 4 июля в Вене был убит уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". В своих видео на Youtube блогер открыто критиковал и неоднократно оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова и его родителей, используя ненормативную лексику. Также он опубликовал видео с критикой и оскорблениями в адрес бывшего лидера чеченских сепаратистов Шаа Турлаева, ставшего советником Рамзана Кадырова. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Мансур Старый.

Мамихан Умаров родился в 1977 году в Аргуне, а с 2005 года проживал в Австрии с документами на имя Beck Martin. С 9 апреля по 3 июля 2020 года он на чеченском языке вел в YouTube-канал Anzor Tscharto Beck Martin, на котором опубликовано 30 видео. На 5 июля 2020 года у канала 12,7 тысячи подписчиков. Популярность роликов Умарова варьируется от 106 тысяч до 492,4 тысячи просмотров. Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

По подозрению в причастности к убийству Мамихана Умарова правоохранители задержали двоих человек. Первый 47-летний подозреваемый был задержан и оставлен под стражей по решению суда, сообщило 5 июля Австрийское информационное агентство (APA) со ссылкой на прокурора района Корнойбург Фридриха Кёля.

Также 5 июля был задержан второй подозреваемый, который "первоначально считался свидетелем, но дал противоречивые показания следствию". В публикации, которую перевел корреспондент "Кавказского узла", отмечается, что этот человек находился на месте преступления в Герасдорфе (район Корнойбург Вены). Вопрос о мере пресечения в отношении него "будет решен судом в ближайшее время".

По данным агентства, 43-летний Мамихан, который был полицейским в Чечне, запросил статус беженца в Австрии в 2005 году, а получил его в 2007 году. Отмечается также, что "недавно он сменил имя на Мартина Б., после чего ему была предложена защита спецслужбами Австрии, от которой он отказался".

Умаров - свидетель по делу о покушении на украинского депутата Мосийчука

Умаров после убийства Умара Исраилова сотрудничал со спецслужбами Австрии, которых заинтересовали его контакты в чеченских ведомствах. С 2017 года он был свидетелем по делу о покушении на убийство бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука. APA указывает на схожесть убийства Умарова с делом Умара Исраилова: "Преступники, как и подозреваемый в настоящем деле, также прибыли из Чечни. Обе жертвы также публично выступили против президента Чечни Рамзана Кадырова".

13 января 2009 года в Вене был застрелен бывший охранник главы Чечни Рамзана Кадырова 27-летний Умар Исраилов, живший в изгнании. 1 июня 2011 года венский суд признал виновным в убийстве Исраилова и приговорил к пожизненному заключению Отто Кальтенбруннера (урожденный Рамзан Эдилов). Еще двое его подельников - Сулейман Дадаев и Турпал-Али Ешеркаев – получили по 19 и 16 лет тюрьмы соответственно. Отец Исраилова раскрыл подробности отношений своего сына с Кадыровым и причины, вынудившие его покинуть Чечню, в интервью "Кавказскому узлу" "Али Исраилов: "Вина моего сына в том, что он не захотел стать собакой Кадырова".

Австрийское информагентство отмечает, что "в недавнем интервью чеченец, уже сменивший имя на Мартин Б., рассказал украинскому журналисту о своей деятельности последних лет, в частности, о сомнительных посреднических услугах по заказу убийств из Чечни и сотрудничестве с австрийскими спецслужбами с 2008 года".

В упомянутом интервью он утверждает, что знал заранее о запланированном нападении на Игоря Мосийчука и предупреждал о нем.

"Неясно, сообщили ли австрийские офицеры Управления по защите Конституции своим украинским коллегам о запланированном нападении. В любом случае Умаров - Мартин Б. был свидетелем в украинском расследовании и должен был быть снова допрошен в Австрии, в рамках международной следственной помощи по этому делу. Мосийчук, который встретился с Умаровым – Мартином Б. в Вене, подозревал, что заказчик нападения на него входит в окружение Рамзана Кадырова", - говорится в одной из статей APA, которую перевел корреспондент "Кавказского узла".

Покушение на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука произошло 25 октября 2017 года в Киеве, когда он выходил из здания телеканала "Эспрессо". В результате взрыва два человека погибли, еще трое, включая самого Мосийчука, были ранены. МВД Украины признало произошедшее терактом. В 2014 году, будучи заместителем командира батальона "Азов", Мосийчук публично угрожал Рамзану Кадырову за то, что чеченцы в качестве российских добровольцев и наемников воевали в Украине на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В частности, Мосийчук обозвал Кадырова "собакой", пригрозил прийти за ним в Грозный и расстрелял его портрет.

Мосийчук обнародовал запись угроз семье Умарова

Интервью с Умаровым, о котором упоминает APA, вышло 17 февраля на Youtube-канале "Свободный" и по состоянию на 03.11 мск 6 июля собрало 68 105 просмотров. В нем Умаров, представившийся Мартином Беком, утверждает, что получил заказ от советника Кадырова Шаа Турлаева на три убийства: чеченца Адама Осмаева, командира полка имени Джохара Дудаева, участвовавшего в военных действиях на Востоке Украины, его жены Амины Окуевой (в девичестве Никифировой) и самого депутата Мосийчука. Он также заявил, что встречался с украинским политиком в Вене.

Сам Игорь Мосийчук заявил, что знал Мамихана Умарова, поддерживал с ним связь и убежден, что его убийство "100% было совершено по приказу из России". Он также подтвердил, что в последний раз встречался с Умаровым "перед самым началом карантина в одной из европейских столиц".

"Анзор очень просил помочь выйти на американскую администрацию и прессу, чтобы рассказать о заказных убийствах, происходящих в ряде европейских стран, и в том числе в Украине, которые проводились по заказу нынешней чеченской власти [...] Анзор попросил, чтобы я помог ему купить в Израиле кевларовую рубашку и современный бронежилет. Я связался с друзьями-евреями [...] Посылка вот-вот должна была прийти", – написал Мосийчук 5 июля в своем Telegram.

Он также утверждает, что Умаров позвонил ему несколько дней назад и сообщил, что человек, связанный "с одним из самых известных чеченских киллеров и их сетью коллаборационистов в Европе, звонил его жене и предлагал публично отказаться от него, чтобы они не убили ее и детей".

"Он перебросил мне запись своего разговора с тем человеком, но просил пока не обнародовать, а попробовать привлечь его к уголовной ответственности через правоохранителей. Человек, который угрожал Анзору и его семье, сейчас находится в Украине, я опубликую эту запись, и надеюсь, украинские правоохранители будут действовать оперативно", – добавил бывший украинский нардеп.

Через несколько часов Мосийчук опубликовал обещанную запись, которая длится более 80 минут. В сопроводительном посте к ней он написал, что "Анзору поступали угрозы из Украины".

"Жене Анзора звонила гражданка Украины Елена Денисенко, известная тем, что в украинском суде защищала чеченского киллера Артура Денисултанова "Динго", которого судили за покушение на Окуеву и Осмаева. Именно через Денисенко Анзор пытался в начале 2017 года предупредить украинские правоохранительные органы о готовящемся покушении на меня, Осмаева и Окуеву. Никакой информации правоохранителям Денисенко не передала, а меня свела с Анзором уже после покушения. Дней 10-15 назад Денисенко позвонила жене Анзора и потребовала публично отказаться от него", - написал Мосийчук в Telegram.

Первое покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву произошло 1 июня 2017 года в Киеве. По подозрению в его совершении был задержан уроженец Чечни Артур Денисултанов (Курмакаев) по прозвищу Динго. Артур Курмакаев также подозревался по делу об убийстве в Вене Умара Исраилова. Два с половиной года он находился в украинском СИЗО в ожидании вердикта суда. В рамках обмена Курмакаев был передан представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил 29 декабря 2019 года журналист Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале.

О вероятной причастности руководства Чечни к убийству Умарова в Вене заявил его приятель Муса Ломаев.

"Я узнал об убийстве буквально спустя минуты, так как на месте оказался мой близкий друг. Есть один свидетель, который видел момент убийства. Нет никаких сомнений, что именно по приказу [руководства Чечни] убит этот человек. Он сам говорил, что за его голову назначили 10 млн долларов", - привел слова Ломаева "Дождь" 5 июля.

Умаров сам отказался от охраны

Мамихан Умаров пользовался государственной защитой в Вене и какое-то время ходил с охранниками, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель зарегистрированного в Вене "Культурного объединения "Ичкерия" Хусейн Исханов.

"Потом жесткую защиту сняли, насколько мне известно, по его желанию, но у него был номер телефона, по которому он мог моментально оповестить спецслужбы об угрозе. Впрочем, в последнее время охраны у него не было", - сказал Исханов.

Он также заявил, что знал о сотрудничестве Умарова со спецслужбами. "Умаров подошел ко мне на митинге и показал аудио, которые он сделал с Шаа Турлаевым (бывший лидер чеченских сепаратистов Шаа Турлаев стал советником Рамзана Кадырова) и другими. Он выявлял киллеров и якобы сам предлагал посреднические услуги в этой области, чтобы выявить этих киллеров и потом информировать местные власти. Украинскому ТВ он заявил, что ему заказали убить украинского политика. Его информация, которую он предоставил властям Австрии, внесла свой вклад в то, чтобы закрыть дорогу в Европу этим людям. Точно известно, что он имел контакт с Управлением по защите Конституции", - рассказал Хусейн Исханов.

Среди чеченцев есть те, кто готов пойти на убийство ради вознаграждения

Мамихан Умаров лучше всех понимал, что ходит по лезвию ножа, и те, в чей адрес звучит его острая критика, не простят его резких выступлений. Он не питал по этому поводу никаких иллюзий, считает общественный деятель Муса Ломаев.

"Более того, одна группа людей, которые его пытались убить, уже была задержана австрийской полицией. Он мне сказал, что за его голову [высшее руководство Чечни] назначило сначала пять миллионов евро. Два дня тому назад я с ним связывался, и он сказал, что цена за его голову возросла вдвое", - рассказал Ломаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Мамихан с женой и детьми проживал в пригороде Вены уже 15 лет. "Последние дни у его дома дежурили двое вооруженных полицейских. Потому что именно австрийской полицией полторы недели назад была предотвращена попытка покушения неизвестных лиц на Мамихана, после чего его дом был взят под круглосуточную охрану. Получается, что Умарова убили под носом спецслужб Австрии", - отметил Ломаев.

По его словам, есть сведения, что того, кто стрелял в Мамихана, задержали, но возможно, не он был исполнителем, а тот, кто стрелял, успел покинуть Австрию и уехать в Чечню. "Тот, кто заказал убийство Умарова - человек влиятельный и имеет большие деньги. Среди нас, чеченцев, есть такие, которые готовы пойти на убийство за вознаграждение. На фоне возможностей, которые им предлагает заказчик, эти люди не думают, что с тем, что они совершили преступление, им придется жить оставшиеся дни и за это придётся держать ответ перед Всевышним. Среди нашего общества произошел страшный надлом, нет никакой морали, утеряны наши вековые ценности", - возмутился Ломаев.

Он признался, что постарался изолировать себя от этого общества в той стране, где проживает в настоящее время. "Я не питаю иллюзий, мой круг общения ограничен. Моральных ценностей нет. Человек, который недавно убил Мансура Старого, он за это получил автомобиль [Тойота] Камри и автомат Стечкина. Он неделю втирался в доверие к Мансуру Старому. Сказал, что он приехал на лечение в Германию, и тот приютил его, кормил его. А он не только убил Мансура Старого, но и надругался над ним, все это заснял на видео и потом нанес более 130 ножевых ранений", - рассказал Ломаев.

Выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилле в январе 2020 года, пополнив число убитых в Европе критиков главы Чечне, о которых говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". Имран Алиев, как и Мамихан Умаров, оскорблял лично Кадырова и его окружение с использованием ненормативной лексики. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни указали, что этот блогер не снискал популярности в республике из-за оскорбительной риторики его публикаций и обилия нецензурной брани.

Череда убийств критиков Кадырова в Европе бросает тень на Россию

По словам политолога Али Магомадова, список чеченцев, которые так или иначе высказывали свое негативное отношение в адрес главы Чеченской Республики, и были убиты, становится все больше.

"Умар Исраилов - бывший телохранитель Рамзана Кадырова, Зелимхан Хангошвили, Имран Алиев по кличке Мансур Старый, который сначала клялся в преданности Кадырову, а через полгода стал его противником. И вот теперь Мамихан Умаров, которого пользователи интернета знают как "Анзора из Вены". В начале, когда случилось резонансное убийство телохранителя Кадырова, это считалось только проблемой Чечни. Теперь, когда список растет, это становится проблемой общероссийской. Особенно учитывая убийства Имрана Алиева и Мамихана Умарова, которые произошли в этом году, когда в странах Европы и в России был карантин по коронавирусной инфекции", - сказал Магомадов корреспонденту "Кавказского узла".

Первым убийством оппонента Рамзана Кадырова в Евросоюзе был расстрел 13 января 2009 года в центре Вены бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова, говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

По его словам, преступник, совершивший убийство, старается покинуть тот регион, где это случилось, и чем быстрее, тем лучше. "В случае с Имраном Алиевым преступник появился у Европе якобы для лечения в Германии. Втерся в доверие к Алиеву, жил у него в Бельгии. Имран, судя по всему, старался помочь ему. Улучив момент в гостинице города Лилль, этот человек убил Имрана и скрылся. Я так думаю, он покинул не только Францию и Бельгию, а вообще уехал далеко, и возможно сейчас находится в Чечне. Я знаю, с каким трудом наши соотечественники возвращались домой в условиях карантина. Знаю также, что практически невозможно гражданину России получить визу, или даже ее имея, приехать в какую-либо страну Евросоюза", - отметил Магомедов.

Он считает, что людям, чья первая попытка убить Мамихана Умарова сорвалась, кто-то помогал получить паспорта и визы. "В условиях коронавируса сделать это без помощи влиятельных сотрудников российских спецслужб практически невозможно", - уверен он.

Али Магомадов напомнил, что Мамихан Умаров, жестко критикуя Кадырова за узурпацию власти, за пренебрежение традициями и унижение народа, применял ненормативную лексику. "Его в принципе справедливые упреки в адрес главы Чечни тонули в потоке грязных слов, что, в общем-то, обесценивало его обвинения в адрес главы республики", - считает политолог.

Убийство Мамихана Умарова может получить политическую подоплеку, убежден автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Сейчас всё зависит от властей Австрии. Если бы убийство произошло в Польше, Украине, Грузии или Прибалтике, не говоря уже о США или Британии, уверен, "новый скрипаль" не заставил бы себя долго ждать с конкретным адресом заказчика убийства (в центре Москвы) или в центре Грозного. По поводу Австрии – у меня есть вопросы", – написал он 5 июля в заметке "Убийство "Анзора из Вены". Теперь и Австрия может заявить о своём "скрипале"?".

Как сообщалось, пользователи Instagram сочли убийство в Вене блогера Мамихана Умарова наказанием за оскорбления и критику в адрес руководства Чечни. Брата Умарова убили, а над матерью издевались с целью выяснить местонахождение сына, заявил блогер Тумсо Абдурахманов.

Материалы о критике блогером чеченских властей "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими – на странице "Инакомыслие в Чечне".