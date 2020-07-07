Пользователи YouTube призвали Евросоюз отреагировать на убийство Умарова

07 июля 2020, 21:15

Власти Евросоюза должны принимать действенные меры, чтобы не допускать убийств политэмигрантов, указали пользователи YouTube после смерти уроженца Чечни Мамихана Умарова. Европейские страны должны найти способ воздействовать на российское руководство, заявил блогер Тумсо Абдурахманов.

Как сообщал "Кавказский узел", австрийская пресса и источники в диаспоре сообщили 6 июля, что два человека, задержанные в Австрии по подозрению в причастности к убийству блогера Мамихана Умарова - это уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев. Оба арестованы на 14 дней. Следователи проверяют версию о политическом мотиве убийства, сообщили в прокуратуре австрийского города Корнойбург.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Вене. В своих видео на Youtube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял самого главу Чечни и его родителей. С 2005 года проживал в Австрии с документами на имя Beck Martin, а в 2007 году получил статус беженца. Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни, указано в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Убийство Умарова заказано властями Чечни, уверен автор наиболее популярного комментария к видео блогера Тумсо Абдурахманова "Анзор из Вены". "Знай, убийца Анзора, деньги, которые дал тебе <...>, когда тебя ввергнут в геенну, они <...> будут топить огонь, в котором ты будешь гореть", - пригрозил божиим судом пользователь хостинга AKHMATNESILA. Этот комментарий собрал 788 "лайков".

Комментаторы также назвали убийство подлым. "Духу не хватило лицом к лицу с ним разобраться. Сколько раз он бросал им вызов, но нет", - написал Anzor Wien, собрав 550 "лайков".

Пользователь Anzor Viena заявил, что "митинги надо сделать во всех странах Европы [в] честь Анзора". Этот комментарий собрал 440 "лайков". "Чеченских беженцев отстреливают, как собак. Евросоюзу пора принимать меры", - высказался Dark Order, собрав 90 "лайков".

"Дорогие соотечественники, давайте покажем, сколько чеченцев хотят, чтобы в Чеченской Республике была улица имени Мамихана Умарова", - призвал Гражданин ЧРИ, собрав 217 "лайков".

К 21.15 мск 7 июля видео Тумсо Абдурахманова собрало более 289 тысяч просмотров и 1794 комментария. На 6,4 тысячи отметок "нравится" приходится 521 отметка "не нравится".

Пользователи Instagram сочли убийство Мамихана Умарова наказанием за оскорбления и критику в адрес руководства Чечни. У Умарова были основания для жесткой риторики: его брата ранее убили, а над матерью издевались, чтобы выяснить местонахождение сына, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов. Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Тумсо Абдурахманов указал на то, что заказы на убийства критиков Кадырова поступают из Чечни через "целую вереницу посредников". "Бывает какой-то человек <...>, который взаимодействует с каким-то посредником, этот посредник ищет уже непосредственно исполнителей. В общем, у них там своя целая сеть. И, как мы видим на последних примерах убийств и покушений, эта сеть действует", - констатировал блогер в интервью, опубликованном 6 июля "Настоящим временем".

Он подчеркнул, что европейские правоохранители не смогли обеспечить безопасность политэмигрантов. "То, что сейчас произошло с Анзором в Вене, говорит о том, что никто здесь не находится в безопасности, к сожалению. Те меры, которые принимают европейские страны в ответ на эти преступления, на Россию не действуют, Россия продолжает устранять своих противников на территории Европы и других стран, - заявил Абдурахманов изданию.

Мамихан Умаров знал о том, что за его убийство назначена награда, заявил ранее "Кавказскому узлу" общественный деятель Муса Ломаев. "Он мне сказал, что за его голову [высшее руководство Чечни] назначило сначала пять миллионов евро. <...> Последние дни у его дома дежурили двое вооруженных полицейских. Потому что именно австрийской полицией полторы недели назад была предотвращена попытка покушения неизвестных лиц на Мамихана, после чего его дом был взят под круглосуточную охрану. Получается, что Умарова убили под носом спецслужб Австрии", - констатировал Муса Ломаев.

По мнению Тумсо Абдурахманова, Европа должна отреагировать на череду заказных убийств чеченцев. "В целом это (убийство Умарова. - Прим. "Кавказского узла") показывает уязвимость чеченцев в Европе. Это является результатом не соответствующей реакции со стороны европейских стран. Те действия, которые предпринимают европейские государства в ответ на подобные преступления, не действенны, Россию они, к сожалению, не останавливают. Поэтому эти заказные политические убийства на территории Европы участились", - заявил блогер в интервью "Дождю", данном 6 июля.

Абдурахманов также указал, что критика Умарова в адрес Рамзана Кадырова была скорее чисто эмоциональной, чем предметной. "По-моему, в начале марта он уже начал записывать видеоролики, делать обращения к Кадырову. Они были очень жесткие. Нельзя сказать, что там были рассказы о каких-то нарушениях или что-то конкретное. Он скорее просто включал камеру и оскорблял Кадырова и его окружающих, даже иногда касался семей. Было это в очень жесткой форме", - пояснил Тумсо.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".