Житель Чечни объявлен в розыск после убийства блогера Алиева

04 февраля 2020, 22:57

Французские следователи считают основной версией смерти чеченского блогера Имрана Алиева убийство по политическим мотивам, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева - блогера, известного как Мансур Старый - было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Имран Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который уже вернулся в республику, заявил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

По данным Тумсо Абдурахманова, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина "усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом", сообщил Абдурахманов. По его сведениям, предполагаемый убийца работает на высокопоставленного чеченского чиновника. Живущие во Франции и Германии уроженцы Чечни сообщили блогеру, что оказывали помощь предполагаемому убийце Алиева, не зная о целях его приезда в Европу.

Прокуратура Лилля завело дело об убийстве Имрана Алиева, расследование поручено местной полиции. Арестованных по делу нет, сообщило сегодня "Радио "Эхо Москвы" со ссылкой на французскую газету "Монд".

Прокуратура Лилля считает человека, который снимал отель вместе с Алиевым, основным подозреваемым, он объявлен в розыск. Источник в следственной группе заявил, что убийство, по мнению следствия, "имеет все характеристики политического", передала сегодня информацию "Франц-Пресс" "Новая газета".

Политический мотив убийства является приоритетным для следствия, со ссылкой на собственный источник сообщил сегодня на своем сайте французский телеканал BFMTV (перевод "Кавказского узла").

В день убийства Алиева все публикации в его блоге исчезли, указал живущий во Франции беженец из Чечни Муса Таипов. "Видимо, тот человек, который его убил, и удалил блог, сохранив у себя смартфон [убитого]", - предположил он. Предполагаемый убийца также пытался встретиться в Германии с другим критиком чеченских властей, блогером Минкаилом Мализаевым.

Летом 2019 года на Алиева уже было совершено покушение, сообщил 2 февраля канадский журналист издания The Atlantic Нил Хауэр.

"Прошлым летом Алиев пережил, по крайней мере, одну попытку покушения на убийство, когда в него стрелял неизвестный. Это также произошло во Франции", - написал Хауэр на своей странице в Twitter (перевод "Кавказского узла").

В 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова Рамзана Кадырова.

Информация о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслием в республике публикуется "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".