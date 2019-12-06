Немецкие журналисты узнали о переводе подозреваемого в убийстве Хангошвили под охрану

06 декабря 2019, 22:30

Задержанный за убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине переведен в тюрьму строгого режима из-за опасений за его безопасность. Немецкие журналисты обратили внимание на возможную связь убийства Хангошвили с местью за Ахмата Кадырова, а сестра убитого рассказала о попытках вербовки своего мужа в России для слежки за Хангошвили.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. По ряду признаков, арестованный связан с российскими спецслужбами, следует из совместного расследования российского издания The Insider, журналистской группы Bellingcat и немецкого Der Spiegel. Представители чеченской диаспоры прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Хангошвили. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы.

Согласно результатам расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, убийца Хангошвили покинул Германию по поддельному российскому паспорту на имя Вадима Соколова. Это, по версии авторов публикации, невозможно было сделать без помощи влиятельных покровителей, так как данные отсканированного паспорта автоматически соотносятся с данными системы "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится. Реальное имя подозреваемого — Вадим Красиков, установили расследователи. Авторы расследования полагают, что убийца Хангошвили ранее, в 2013 году, расправился в Москве с предпринимателем из Кабардино-Балкарии Альбертом Назаровым. Убийства, в частности, объединяет общий почерк - киллер подъезжал к месту преступления на велосипеде.

Россиянин, подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангошвили, переведен из следственного изолятора тюрьмы "Моабит" в отделение строгого режима тюрьмы в Тегеле. Решение о его переводе приняли сотрудники Государственного управления уголовных расследований: они получили информацию, что киллер находится под угрозой устранения, пишет сегодня газета Berliner Morgenpost.

В отделении строгого режима, куда перевели подозреваемого, содержатся самые опасные заключенные, в частности обвиняемые и осужденные по террористическим статьям. Строгий режим призван обезопасить подозреваемого - из-за усиленной охраны до заключенных в этом отделении тюрьмы труднее добраться, тогда как в "Моабите" не исключено "внешнее вмешательство", указал источник, знакомый с делом.

Опасения за жизнь предполагаемого киллера вызваны тем, что заказчиков убийства немецкие следователи связывают с российскими спецслужбами. "Поскольку он выжил и был схвачен, он теперь представляет угрозу для заказчиков", - говорится в публикации издания.

Журналисты связали убийство Хангошвили с главой Чечни

Немецкие СМИ по-прежнему связывают убийство Зелимхана Хангошвили с Чечней. В статье, опубликованной изданием Bild 5 декабря, высказывается версия, что власти Чечни считают Хангошвили причастным к убийству Ахмата Кадырова.

Ахмат Кадыров в годы правления в Чечне Джохара Дудаева и Аслана Масхадова был муфтием самопровозглашенной республики, но с началом второй военной кампании перешел на сторону федеральных сил, и был назначен главой временной администрации Чечни. В 2003 году он стал президентом Чеченской Республики, а в мае 2004 года погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо".

Авторы публикации обращают внимание, что Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа - в день рождения Ахмата Кадырова, а ответственность за убийство Кадырова-старшего в 2004 году брал на себя чеченский полевой командир Шамиль Басаев, соратником которого был Хангошвили.

Немецкие спецслужбы не исключают, что в Европу направлены и другие киллеры, в чьи задачи входит устранение бывших лидеров чеченских боевиков. Они начали проверять граждан России по списку псевдонимов, за которыми могут скрываться эти агенты.

Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков, 24 августа назвал Зелимхана Хангошвили близким соратником Аслана Масхадова и опубликовал их совместное фото во время рыбалки.

Сестра Хангошвили рассказала о попытке вербовки мужа

Журналисты немецкой русскоязычной телекомпании OstWest разыскали сестру Зелимхана Хангошвили Зейнаб, которая жила в России. Она подтвердила предположения других родственников и знакомых убитого, что к преступлению причастны российские спецслужбы.

"Ее мужа пытались завербовать российские спецслужбы, чтобы тот поехал в Грузию и следил за Хангошвили, работая информатором", - говорится в опубликованном сегодня на YouTube-канале телекомпании анонсе видеоинтервью Зейнаб.

Женщина на видео, сидящая спиной к камере, утверждает, что на нее и ее супруга оказывали давление силовики из Москвы. Интервьюер уточняет, что Зейнаб с семьей жила в Волгограде и силовики вызывали их на допросы. Сотрудники спецслужб интересовались братом Зейнаб и пытались надавить на ее мужа, чтобы заставить его следить за родственником.

"Могли просто на улице поймать, забрать на допрос. Потом начали на мужа давить: "Если хочешь жить и работать здесь, надо с нами работать". Ему предлагали, чтобы он поехал в Грузию и был постоянно рядом с моим братом. Потом они уже перешли на угрозы и после этого мы покинули эту страну", - говорит она.

Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".