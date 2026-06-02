Четверо военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Юсупов, Магомед Девешов и еще двое их земляков из Хасавюрта убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1960 комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 1 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1956 военнослужащих из Дагестана. В числе последних убитым был назван Мурад Газимагомедов из Хасавюрта.

Имена еще четверых убитых на Украине военных из Дагестана обнародовала сегодня мэрия Хасавюрта, отчитавшись о передаче их семьям посмертных наград.

Убитые – Арсен Юсупов, Абдулхапиз Абдулгамидов, Магомед Девешов и Магомед Джамалдинов. Все четверо награждены посмертно орденами Мужества, следует из сообщения в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Возраст и детали биографий убитых военнослужащих в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1960 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.