14:07, 2 июня 2026

Силовики провели обыск в предвыборном штабе блока "Армения"

Силовики проводят обыск. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный комитет Армении провел обыски в предвыборном штабе оппозиционного блока и в доме руководителя АРФ "Дашнакцутюн". Оппозиционеры сочли это давлением властей в преддверии парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции. Так, сегодня Антикоррупционный комитет заявил, что руководитель территориального офиса блока «Сильная Армения» в общине Бюрегаван Котайкской области подозревается в подкупе избирателей.

За последние дни силовики провели обыски в офисах блока "Сильная Армения" и партии "Процветающая Армения" и задержали не менее 15 человек. Представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом и давлении.

Сотрудники Антикоррупционного комитета проводят обыски в предвыборном штабе блока «Армения», заявил сегодня депутат от этого блока Ишхан Сагателян.

По его словам, обыск, в частности, проведен в штабе в Аштараке, а также в доме главы АРФ "Дашнакцутюн", депутата Ашота Симоняна, сообщает News.am.

Сагателян заявил, что власти таким образом пытаются ограничить работу предвыборных штабов блока и повлиять на избирателей, пишет агентство.

Блок "Армения" включает в себя АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) и партию "Возрожденная Армения".

Напомним, раздробленность оппозиции не уменьшилась на фоне агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
