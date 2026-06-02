Силовики провели обыск в предвыборном штабе блока "Армения"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Антикоррупционный комитет Армении провел обыски в предвыборном штабе оппозиционного блока и в доме руководителя АРФ "Дашнакцутюн". Оппозиционеры сочли это давлением властей в преддверии парламентских выборов.
Как писал "Кавказский узел", на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции. Так, сегодня Антикоррупционный комитет заявил, что руководитель территориального офиса блока «Сильная Армения» в общине Бюрегаван Котайкской области подозревается в подкупе избирателей.
За последние дни силовики провели обыски в офисах блока "Сильная Армения" и партии "Процветающая Армения" и задержали не менее 15 человек. Представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом и давлении.
Сотрудники Антикоррупционного комитета проводят обыски в предвыборном штабе блока «Армения», заявил сегодня депутат от этого блока Ишхан Сагателян.
По его словам, обыск, в частности, проведен в штабе в Аштараке, а также в доме главы АРФ "Дашнакцутюн", депутата Ашота Симоняна, сообщает News.am.
Сагателян заявил, что власти таким образом пытаются ограничить работу предвыборных штабов блока и повлиять на избирателей, пишет агентство.
Блок "Армения" включает в себя АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) и партию "Возрожденная Армения".
Напомним, раздробленность оппозиции не уменьшилась на фоне агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.
Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.
Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.