12:03, 2 июня 2026

Число госпитализированных после отравления в Пятигорске выросло до 59

Сотрудник следственного комитета осматривает кафе в Пятигорске. 31 мая 2026 г. Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Ставропольскому краю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Госпитализированы 59 из 70 человек, обратившихся к врачам после посещения кафе в Пятигорске. Еще 11 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

Как писал "Кавказский узел", к 1 июня число обратившихся к врачам посетителей кафе в Пятигорске выросло до 50 человек. Из них 41 был госпитализирован, девять отправлены на амбулаторное лечение.

30 мая были госпитализированы с острой кишечной инфекцией первые девять пострадавших. Все они посещали одно кафе, его работа приостановлена. Следственный комитет возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (статья 236 УК РФ).

Число обратившихся к врачам после отравления в кафе увеличилось до 70, сообщил сегодня представитель Минздрава Ставропольского края.

"За помощью обратились 70 пациентов: 59 получают стационарное лечение, 11 - амбулаторное", - приводит его слова "Интерфакс".

Посетители жаловались на антисанитарию в кафе

Посетители кафе пожаловались на антисанитарию в заведении, некоторые сообщили агентству ТАСС, что видели там тараканов.

"Работаю поблизости, раньше ел в этом месте, но заведение становилось хуже и хуже. После того, как я увидел тараканов возле санузла, я перестал посещать это кафе", - цитирует сегодня агентство одного из бывших клиентов заведения.

Еще один посетитель сообщил агентству, что видел таракана прямо в зале кафе, на что пожаловался персоналу.

Об антисанитарии сообщила и другая посетительница кафе. "В один из визитов принесли блюда в посуде с кусочками присохшей пищи от других блюд. Перестали ходить", - приводятся в публикации слова жительницы Пятигорска.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что у ряда заболевших обнаружены маркеры сальмонелл. Эти бактерии вызывают сальмонеллёз - заболевание, которое преимущественно поражает желудочно-кишечный тракт с симптомами общей интоксикации и обезвоживания. Симптомы заболевания появляются не сразу и могут проявиться спустя несколько дней. При этом для заражения человека сальмонеллёзом достаточно нескольких десятков бактерий.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

