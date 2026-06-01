Дошло до суда дело об использовании рабского труда на Ставрополье

На рассмотрение суда передано дело двух братьев из Кочубеевского района, обвиняемых в принуждении молодого человека к рабскому труду.

Как писал "Кавказский узел", в марте в Кочубеевском районе Ставропольского края были арестованы два брата, обвиненные в принуждении молодого мужчины к рабскому труду на протяжении полутора лет.

На рассмотрение Кочубеевского районного суда Ставропольского края поступило дело двух, которые обвиняются в том, что почти два года удерживали и заставляли бесплатно работать 22-летнего мужчину, пишет 31 мая "Блокнот-Ставрополь".

Обоим братьям предъявлены обвинения по статье об использовании рабского труда с применением насилия и изъятием документов, удостоверяющих личность, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".