Дошло до суда дело об использовании рабского труда на Ставрополье
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На рассмотрение суда передано дело двух братьев из Кочубеевского района, обвиняемых в принуждении молодого человека к рабскому труду.
Как писал "Кавказский узел", в марте в Кочубеевском районе Ставропольского края были арестованы два брата, обвиненные в принуждении молодого мужчины к рабскому труду на протяжении полутора лет.
На рассмотрение Кочубеевского районного суда Ставропольского края поступило дело двух, которые обвиняются в том, что почти два года удерживали и заставляли бесплатно работать 22-летнего мужчину, пишет 31 мая "Блокнот-Ставрополь".
Обоим братьям предъявлены обвинения по статье об использовании рабского труда с применением насилия и изъятием документов, удостоверяющих личность, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.