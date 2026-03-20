Кавказский узел

05:59, 20 марта 2026

Два брата арестованы на Ставрополье за использование рабского труда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кочубеевском районе Ставрополья арестовал двух братьев, обвиненных в принуждении молодого мужчины к рабскому труду на протяжении полутора лет. Видеообращение потерпевшего опубликовало объединение “Русская община”. 

"Кавказский узел" писал, что движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. 

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Следственные органы Ставропольского края 19 марта отчитались о расследовании случая рабства на Ставрополье. По информации ведомства, двое братьев из села Кочубеевское в Кочубеевском округе с августа 2024 года до марта 2026 года держали в рабстве 22-летнего мужчину. 

Потерпевший не имел средств к существованию и близких родственников, о чем братья знали. Они предложили молодому человеку “работу с хорошим заработком”, после чего отняли у него мобильный телефон, паспорт и военный билет, а также ограничили его свободу. 

“Применяя насилие, они заставляли мужчину выполнять различные работы бытового характера, включая ремонт автомобилей и строительные услуги. При этом все происходящее снималось на камеру мобильного телефона”, - говорится в сообщении краевого Следкома. 

В доме мужчин, задержанных по делу об использовании рабского труда (статья 127.2 УК РФ предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы) следователи нашли документы потерпевшего и электрошокер, а в их телефонах - видео избиения молодого человека. Глава СКР Александр Бастрыкин 19 марта затребовал доклад о расследовании дела. В сообщении центрального управления Следкома отмечается, что потерпевший, которого заставляли “работать только за еду” - сын убитого в зоне боев в Украине. 

Кочубеевский райсуд Ставрополья в тот же день арестовал обвиняемых по ходатайству следствия. Братья арестованы на два месяца, до 18 мая 2026 года. “Обвиняемые владели, пользовались и распоряжались потерпевшим исключительно в своих интересах, осуществляя в отношении него полномочия, присущие праву собственности”, - отмечается в сообщении Объединенной пресс-службы судов Ставрополья. Потерпевший в этом сообщении обозначен инициалом Д. 

"Русская община" отчиталась о "совместной спецоперации" с силовиками

Днем ранее, 18 марта, националистическое объединение “Русская община” опубликовало в своем Telegram-канале видеообращение пострадавшего от рабства в Кочубеевском районе Ставрополья, назвав его Данилом. Как утверждает “Русская община”, пострадавший, получив доступ к мобильному телефону, сначала обратился к ним, активисты “оперативно опросили свидетелей, собрали прямые и косвенные доказательства издевательств” и “организовали совместную спецоперацию” вместе с сотрудниками уголовного розыска в Кочубеевском районе. 

Обвиняемые, которых русская община назвала азербайджанцами, применяли к молодому человеку “систематические угрозы, запугивания, порки трубами, арматурой, электричеством и шнуром от электроприбора”, говорится в сообщении. На видео, которым сопровождается публикация, потерпевший демонстрирует гематомы на ногах и другие травмы. 

В обращении потерпевший называет себя жителем “Гиагинского района Краснодарского края” (Гиагинский район есть в Адыгее, но не в Краснодарском крае - прим. “Кавказского узла”). Он рассказывает, что “уже два года” работает “за чашку супа”. “Бьют, избивают, матерят. Уже два года не могу нормально общаться с мамой, нет ни телефона, ни денег, ничего. Избивают шнуром, электрошокером, палками, арматурой”, - говорит он на записи.

В публикациях Следкома о расследовании участие "Русской общины" не упоминается. Также в них не упомянуты ни происхождение, ни гражданство, ни фамилия обвиняемых. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

