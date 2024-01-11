Правозащитник счел бывших комбатантов потенциальными жертвами трудового рабства

11 января 2024, 23:04

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Случай бывшего участника военных действий, который оказался в трудовом рабстве в Калмыкии, не уникален, и эта тенденция набирает обороты, так как вербовщики пользуются уязвимым положением людей. Наиболее проблемные регионы на юге России - Ростовская область и Ставропольский край, сообщил представитель движения "Альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", участник военной операции на Украине после выхода из зоны боевых действий оказался на вокзале в Ростове-на-Дону без денег и согласился на предложение поработать на ферме в Калмыкии, однако попал в трудовое рабство. Он дважды пытался бежать, вторая попытка оказалась успешной, сообщило 11 января движение "Альтернатива".

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

В последнее время наблюдается тенденция на появление новой уязвимой группы, подпадающей под риск трудового рабства, это мужчины, которые ищут способ попасть на специальную военную операцию добровольцами, либо те, кто только что оттуда вернулся, рассказали в движении "Альтернатива".

"Надо понимать, что это не отдельный вид рабства, "только для тех, кто связан с СВО". Просто социальная ситуация в стране меняется - изменился и подход вербовщиков (в рабство). Есть люди, которые пытаются попасть в какое-то добровольческое формирование, и вербовщики обещают им в этом помочь, а в итоге отвозят их в рабочий дом. Часто их "ловят" на вокзалах, как, в общем, и другие уязвимые группы. Недавно у нас был такой случай - человек искал способы попасть в подразделение "Ахмат", а оказался в рабстве. Ну и те, кто уже вернулся из зоны боевых действий, также становятся жертвами вербовщиков. Мы не врачи, чтобы ставить кому-то диагноз посттравматическое стрессовое расстройство, но очевидно, что участникам СВО приходилось переживать сложные для психики события, и после этого они хотят забыться, отдохнуть, начинают "отмечать" - и это заканчивается тем, что они оказываются в чужом краю без денег, без связи, без документов, и из этой точки им прямой путь - к вербовщикам. Нельзя сказать, что таких случаев очень много, но заметно, что такая тенденция начинает набирать обороты", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения "Альтернатива".

Но это всего лишь новый способ реализовывать те преступные схемы, которые и так реализовывались, подчеркнул правозащитник.

Конкретный регион, где было бы больше всего таких случаев, назвать трудно - такое случалось и в Ростове-на-Дону, и в Москве, и в Дагестане, отметил собеседник.

По его данным, в Южном федеральном округе наиболее сложным регионом по трудовому рабству является Ростовская область. В Северо-Кавказском федеральном округе он выделил Ставропольский край, отметив, что в Дагестане число случаев меньше, хотя точная статистика не ведется. "Дагестан популярный регион для рабства, но ситуация там давно уже не отличается от средней", - подчеркнул он.

В случае с бывшим участником СВО в Калмыкии физическое насилие к мужчине не применялось, отметил собеседник. "Сейчас это не так часто и практикуется. Когда человек находится в безвыходном положении, он обычно подчиняется правилам, устанавливаемым теми, кто его контролирует, и его не бьют. Другой вопрос, что присутствует насилие психологическое. Когда человек находится в каком-то ограниченном пространстве, каждый шаг под присмотром и, если брать случай в Калмыкии, до ближайшего объекта с людьми от этой фермы очень далеко, то это ломает волю. Физического воздействия и не требуется. В данном случае - заставляли работать, не платили, обещали заплатить потом. Как это обычно и бывает", - рассказал он.

По информации собеседника, этот их подопечный в полицию не обращался. В целом обращения в МВД с подобными жалобами в России редко заканчиваются каким-то результатом. "Многое зависит от человеческого фактора. В целом полиция реагирует - на вызовы приезжает, содействует, если подаётся заявление - принимает его. Но бывает, что сотрудники начинают разводить руками говорить, что вот, если его цепями не сковывали, то какое это рабство, никто же его не удерживал. Есть и другие сотрудники, которые поступают, на мой взгляд, профессиональнее и вызывают тех, кто использовал рабский труд, на опросы. Но до нормального расследования в рамках уголовного дела доходит редко, потому что чаще всего тут слово одного против слова другого. Что документы отбирали, что удерживали - это доказать очень трудно. Как итог - у нас по всей России лишь 10-15 дел в год по статьям, связанным с рабством. Например, в 2022 году, по данным судебной статистики, было осуждено 11 человек по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми) и два человека по статье 127.2 УК РФ (использование рабского труда)", - заключил собеседник.

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